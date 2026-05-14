La mujer ingresada por sospecha de hantavirus en Alicante podrá recibir visitas si una nueva PCR confirma su negativo

El Ministerio de Sanidad ha informado de que la mujer de 32 años contacto de hantavirus ingresada en Alicante podrá recibir visitas durante "la próxima semana" siempre que se confirme su negativo para este virus en la nueva PCR que se le va a realizar "al cumplirse siete días desde su ingreso". Esta prueba se hará este viernes, que es cuando hace una semana que la mujer de 32 años entró para realizar su cuarentena en el Hospital de Sant Joan y se convertirá en la cuarta que se le practica. Se le tomará una nueva muestra que será remitida para su análisis al Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III.

La misma medida de flexibilización se tomará con otra paciente en similares circunstancias que está ingresada en Barcelona y con los que están en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, que son los que iban en el crucero, siempre que sigan dando negativo. El diagnóstico del hantavirus, especialmente en situaciones de brote como la actual, se realiza mediante técnicas moleculares de alta precisión para detectar el material genético del virus en el paciente en muestras de sangre y saliva.

La cuarta muestra se le tomará este viernes al cumplirse una semana desde su hospitalización

Contacto de seguimiento

En el informe de situación elaborado este miércoles por el Ministerio de Sanidad, se indica que este caso probable, tras tres pruebas PCR negativas siguiendo el protocolo acordado en la Comisión de Salud Pública y estar asintomática, continúa en cuarentena considerándose un contacto en seguimiento. Cuando ingresó, el pasado viernes, entre medidas de seguridad como una burbuja, presentaba tos e insuficiencia respiratoria leve, y desde entonces permanece aislada en una zona de presión negativa de la tercera planta del Hospital de Sant Joan para evitar que el virus salga al exterior.

La joven de 32 años fue pasajera del vuelo en el que, el 25 de abril, embarcó la mujer que falleció dos días después en Johannesburgo tras contraer el virus a bordo del crucero MV Hondius. Esta era la paciente 1, esposa del pasajero muerto con anterioridad en el barco y considerado el paciente cero. La alicantina estuvo sentada dos filas por detrás, según dijo el viernes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. La fallecida, de 69 años, permaneció unos 40 minutos en el avión hasta que la tripulación la bajó de la aeronave por su delicado estado de salud para su ingreso en un hospital. El deceso se produjo dos días después.

Lucía Feijoo Viera

Diagnóstico

El diagnóstico del hantavirus, especialmente en situaciones de brote como la actual, se realiza mediante técnicas moleculares de alta precisión para detectar el material genético del virus en el paciente en muestras de sangre y saliva.

"De acuerdo con el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública", ambas mujeres -la de Alicante y la de Barcelona- dispondrán de esta flexibilización de las medidas sanitarias ejercidas en sus casos, según ha indicado la cartera sanitaria del Gobierno. Para ello, deben volver a obtener un resultado negativo en esta prueba.

Además, esta actualización sobre las cuarentenas practicadas actualmente en relación con el brote registrado en el crucero MV Hondius ha confirmado que las 13 personas asintomáticas que guardan confinamiento en el Gómez Ulla de Madrid también podrán ver suavizadas las restricciones de las que son objeto.

Zonas comunes

Así, y tal y como ha confirmado previamente el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, estos ciudadanos "podrán salir de sus habitaciones, permanecer en las zonas comunes y recibir visitas". No obstante, para ello, deberán dar negativo en la PCR a la que se someterán el próximo lunes.

Estas 13 personas, de cualquier forma, y según ha confirmado Sanidad, deberían someterse en ese hipotético caso a "las precauciones establecidas por las autoridades sanitarias".

Esta flexibilización de restricciones no afecta al español de 70 años que se encuentra en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) de este centro y que sí dio positivo para hantavirus, aunque se encuentra estable y evoluciona favorablemente.