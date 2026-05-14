Música para emocionar: así será la fantasía que pondrá banda sonora a la Proclamación de las Belleas del Foc de 2026

La emoción de las Hogueras tendrá este año una nueva voz. O, mejor dicho, una nueva banda sonora. La Proclamación de las Belleas del Foc y sus damas de honor estrenará en 2026 una pieza musical creada expresamente para uno de los instantes más simbólicos y esperados de la fiesta: la imposición de bandas. Una obra concebida para acompañar cada paso, cada aplauso y cada mirada en un acto que, hasta ahora, no contaba con una composición propia que lo identificara.

La fantasía musical, titulada "Proclamació de Foc", ha sido compuesta por Miguel Ángel Mataix y se estrenará este 15 y 16 de mayo en el Teatro Principal interpretada en directo por la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan, bajo la dirección de Celia Torá. La pieza sonará únicamente durante el momento en el que las máximas representantes de la Fiesta sean proclamadas sobre el escenario, en una apuesta de la Federación de Hogueras por dotar al acto de una identidad sonora propia y reconocible.

Lejos del esquema habitual de pasodobles, marchas de hogueras o piezas festivas tradicionales, la composición nace con una intención mucho más narrativa y cinematográfica. Miguel Ángel Mataix define la obra como "una pequeña obrita musical" pensada para intensificar las emociones de un momento ya de por sí cargado de simbolismo. "Es una obra profundamente emotiva, pensada para acompañar y realzar la magia del acto de proclamación", explica el compositor, que reconoce haber afrontado el encargo con nervios y responsabilidad por tratarse de uno de los actos más emblemáticos de la Fiesta.

Es una obra profundamente emotiva, pensada para acompañar y realzar la magia del acto de proclamación Miguel Ángel Mataix — Compositor

Una obra para poner música a la emoción

La fantasía acompañará musicalmente todo el recorrido emocional de las Belleas del Foc desde el instante en el que suben al escenario hasta que reciben la banda y saludan ya proclamadas al público. Cada transición escénica tendrá su reflejo en la música y habrá momentos de fuerza y solemnidad coincidiendo con la salida de las representantes al escenario y otros mucho más delicados y expresivos durante la imposición de bandas o los instantes más íntimos del acto.

"La pieza juega constantemente con las intensidades", explica Mataix. "Cuando aparece la Bellea del Foc y el teatro estalla en aplausos, la música crece y se vuelve más brillante. Después llegan momentos más tiernos y sensibles, donde la música baja para acompañar ese instante tan especial de la imposición", relata el compositor.

No es lo mismo una proclamación celebrada en la Plaza del Ayuntamiento que un acto en el Teatro Principal, donde las entradas, desplazamientos y pausas cambian completamente Miguel Ángel Mataix — Compositor

El compositor ha querido alejarse de la idea de utilizar simplemente una música épica o una banda sonora al uso. Su intención ha sido construir una obra que sonara cinematográfica, pero que al mismo tiempo remitiera inmediatamente al universo de las Hogueras y a la identidad cultural alicantina. Durante toda la pieza, según adelanta el autor, habrá guiños y sonoridades reconocibles para el público festero. Una música que, sin caer en fórmulas evidentes, evoque algo familiar. "La idea era que la gente escuchara la pieza y sintiera que eso es nuestro", asegura Mataix.

Ese equilibrio entre modernidad, emoción y tradición ha sido uno de los grandes retos de la composición. Más reconoce que el proceso creativo partió de observar y estudiar proclamaciones anteriores para entender los ritmos del acto y adaptar la música a cada momento exacto. Incluso llegó a realizar montajes caseros con vídeos de años anteriores para comprobar cómo encajaba la composición sobre las imágenes reales de la proclamación. "No es lo mismo una proclamación celebrada en la Plaza del Ayuntamiento que un acto en el Teatro Principal, donde las entradas, desplazamientos y pausas cambian completamente", apunta el compositor.

Una banda sonora para la Proclamación

La iniciativa parte de la Federación de Hogueras, que buscaba dotar al acto de una pieza única y permanente, al igual que ocurre en otras celebraciones de la Comunitat Valenciana, como las Fallas de València o la Magdalena de Castellón. La intención es que "Proclamació de Foc" pueda convertirse con el paso de los años en una seña de identidad inseparable del acto.

Lo ideal sería que toda la proclamación tuviera su propia música Miguel Ángel Mataix — Compositor

De hecho, el propio compositor no descarta que esta fantasía pueda crecer en futuras ediciones y convertirse en una auténtica banda sonora de la Proclamación. La idea de ampliar la pieza y desarrollar nuevas partes musicales para otros momentos del acto ya está sobre la mesa. "Lo ideal sería que toda la proclamación tuviera su propia música", señala Mataix, convencido de que el acto ofrece muchas posibilidades para construir un relato sonoro completo que acompañe desde el inicio hasta el cierre ceremonial.

Uno de los aspectos más llamativos del estreno será también el protagonismo visual de la banda. La Sociedad Musical La Paz de Sant Joan no interpretará la obra desde el tradicional foso, sino sobre el propio escenario del Teatro Principal, compartiendo espacio con las Belleas del Foc y sus damas de honor. Para el compositor, esta decisión aporta una dimensión mucho más impactante al espectáculo. "La música no solo se escucha, también se ve", afirma Mataix.

Todo está ya preparado para que la música se convierta este año en una protagonista más de las Proclamaciones. Una fantasía creada para emocionar, para engrandecer el patrimonio musical de las Hogueras y para dejar una huella sonora en uno de los instantes más esperados de la Fiesta.