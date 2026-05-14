Nueva semana de huelga de médicos a partir del lunes con manifestación en Alicante el miércoles

Los pacientes deben conocer que la huelga de los médicos continúa la próxima semana en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad Valenciana con una nueva convocatoria de paros entre el 18 y el 22 de mayo, que puede afectar a sus citas y consultas. Esta movilización se suma a un acumulado cerca de 270.000 citas canceladas desde diciembre en todo el territorio autonómico. En el paro celebrado el pasado mes fueron 26.000 los actos médicos afectados en la provincia de Alicante.

La medida para reclamar un estatuto marco para la profesión y la mejoras en sus condiciones laborales ha dejado en total 269.528 pacientes sin atender en la Comunidad Valenciana en los últimos meses. Actos médicos suspendidos durante los paros de diciembre, febrero, marzo y abril. De ellos, 101.925 son citas aplazadas en consultas externas, 34.609 en técnicas, 3.346 en cirugías y 129.648 en Atención Primaria.

Actividad a recuperar

Toda esta actividad tendrá que ser recuperada en los próximos meses con las fórmulas que arbitre Sanidad, aunque servicios con médicos en la pasada huelga fueron avisando a los pacientes de que les citarían en un par de semanas.

Además de la huelga convocada por el Sindicato Médico en demanda de un estatuto propio, se celebrarán movilizaciones. En Alicante habrá concentraciones el miércoles en todos los hospitales y centros sanitarios a las 11 de la mañana, excepto en el departamento de salud de Dénia, que será el lunes a las 8 horas.

Cartel anunciador de la manifestación de médicos del miércoles 20 de mayo en Alicante / INFORMACIÓN

Itinerario

Además, se convoca manifestación para el miércoles 20 a partir de las 18.30 horas por el centro de Alicante con el lema "¡Trae tu bata y tu maleta, que nos echan!". Recorrerá el trayecto entre la plaza del Mercado Central y la Casa de las Brujas.

Sobre la huelga de abril, el Sindicato Médico, en un comunicado, mostró su satisfacción por los datos de seguimiento en las movilizaciones desarrolladas y las acciones reivindicativas convocadas en todo el territorio autonómico así como a nivel nacional. Así, recalcó que apuntan a "un amplio respaldo por parte de los profesionales sanitarios, tanto en Atención Hospitalaria como en Atención Primaria, consolidando así la línea de participación registrada en meses anteriores".

En ese sentido, agradece a "todas y todos los profesionales que han participado en todas las acciones llevadas a cabo esta semana, como muestra de unidad, compromiso y visibilización de la situación que atraviesa el colectivo médico".

Las razones de la nueva huelga que convoca el Sindicato Médico / INFORMACIÓN

Bloqueo

El Sindicato Médico recalca que "sigue tendiendo la mano al diálogo para desbloquear la situación, mientras las movilizaciones seguirán adelante". "Gracias a todas y todos por aportar en esta lucha, esto no se para", ha apostillado.

Al nuevo paro están convocados los cerca de 8.000 facultativos que hay en la provincia aunque no todos pueden participar a causa de los servicios mínimos que dicta la Conselleria de Sanidad, por encima del 50 % en todos los servicios, del 75 % en otros y del 100 % en áreas críticas.

Desde Sanidad explican que los servicios mínimos garantizan la atención urgente, oncológica y preferente, mientras que las demoras afectan principalmente a actividad programada no urgente, como revisiones, consultas ordinarias, intervenciones quirúrgicas electivas y determinadas pruebas diagnósticas.