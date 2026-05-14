El Plan General de Alicante revisará la situación de una decena de barrios para recuperar la actividad urbana

El Ayuntamiento de Alicante revisará una decena de barrios para recuperar la actividad urbana en distintos puntos de la ciudad. Dentro del futuro Plan General Estructural (PGE) en cuya renovación trabaja actualmente el Consistorio, se establece la necesaria actualización de los planes especiales de los principales núcleos históricos del municipio para reforzar su protección y revitalizarlos desde el punto de vista social, económico y urbanístico. En concreto, se actuará en San Antón, el Casco Antiguo, el Raval Roig, Santa Faz, Tángel, El Bacarot, La Alcoraya, Verdegás, el barrio de Granada y Villafranqueza.

"Los núcleos históricos constituyen un patrimonio cultural, arquitectónico y social fundamental, y al mismo tiempo son espacios clave para la vida urbana cotidiana", ha expuesto este jueves el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, quien asegura que el equipo de gobierno del PP entiende "que su conservación implica no solo proteger edificios y monumentos, sino también garantizar habitabilidad, funcionalidad y cohesión social". Por tanto, las estrategias de revitalización irán orientadas a "generar barrios patrimoniales vivos y habitables, donde historia, cultura, turismo y vida cotidiana convivan de manera armónica".

Instrumentos obsoletos

Actualmente, muchos de los instrumentos de planeamiento vigentes que ordenan estos ámbitos "han quedado obsoletos", según el Consistorio, por lo que el PGE "establece la necesidad de su ordenación pormenorizada mediante planes especiales, actualizados o unificados cuando los núcleos presenten continuidad física o funcional". Esta revisión, tal y como ha avanzado el ejecutivo local en un comunicado, "ofrecerá una nueva visión coherente e integrada de cada núcleo histórico, que permitirá optimizar la gestión urbanística y reforzar la protección y valorización conjunta de estos espacios singulares".

Entre las estrategias principales que se busca emprender en este sentido, destaca la rehabilitación del patrimonio edificado, fomentando la eficiencia energética y la adaptación a usos contemporáneos sin comprometer su valor histórico; la mejora del espacio público, interviniendo sobre calles, plazas y entornos abiertos para favorecer la accesibilidad, el confort térmico y la calidad ambiental; la promoción de usos mixtos, integrando residencial, comercio, servicios, cultura y ocio, evitando la homogeneización funcional; la movilidad sostenible, priorizando el tránsito peatonal y ciclista, conectando con transporte público y reduciendo progresivamente el tráfico motorizado en el interior de los núcleos; y el control de la actividad turística, garantizando que su presencia sea compatible con la vida residencial y el equilibrio funcional de los barrios.