El Plan General de Alicante revisará la situación de una decena de barrios para recuperar la actividad urbana
El Ayuntamiento actualizará el planeamiento de San Antón, el Casco Antiguo, el Raval Roig, Santa Faz, Tángel, El Bacarot, La Alcoraya, Verdegás, el barrio de Granada y Villafranqueza con el objetivo de "revitalizar" estos núcleos históricos
El Ayuntamiento de Alicante revisará una decena de barrios para recuperar la actividad urbana en distintos puntos de la ciudad. Dentro del futuro Plan General Estructural (PGE) en cuya renovación trabaja actualmente el Consistorio, se establece la necesaria actualización de los planes especiales de los principales núcleos históricos del municipio para reforzar su protección y revitalizarlos desde el punto de vista social, económico y urbanístico. En concreto, se actuará en San Antón, el Casco Antiguo, el Raval Roig, Santa Faz, Tángel, El Bacarot, La Alcoraya, Verdegás, el barrio de Granada y Villafranqueza.
"Los núcleos históricos constituyen un patrimonio cultural, arquitectónico y social fundamental, y al mismo tiempo son espacios clave para la vida urbana cotidiana", ha expuesto este jueves el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, quien asegura que el equipo de gobierno del PP entiende "que su conservación implica no solo proteger edificios y monumentos, sino también garantizar habitabilidad, funcionalidad y cohesión social". Por tanto, las estrategias de revitalización irán orientadas a "generar barrios patrimoniales vivos y habitables, donde historia, cultura, turismo y vida cotidiana convivan de manera armónica".
Instrumentos obsoletos
Actualmente, muchos de los instrumentos de planeamiento vigentes que ordenan estos ámbitos "han quedado obsoletos", según el Consistorio, por lo que el PGE "establece la necesidad de su ordenación pormenorizada mediante planes especiales, actualizados o unificados cuando los núcleos presenten continuidad física o funcional". Esta revisión, tal y como ha avanzado el ejecutivo local en un comunicado, "ofrecerá una nueva visión coherente e integrada de cada núcleo histórico, que permitirá optimizar la gestión urbanística y reforzar la protección y valorización conjunta de estos espacios singulares".
Entre las estrategias principales que se busca emprender en este sentido, destaca la rehabilitación del patrimonio edificado, fomentando la eficiencia energética y la adaptación a usos contemporáneos sin comprometer su valor histórico; la mejora del espacio público, interviniendo sobre calles, plazas y entornos abiertos para favorecer la accesibilidad, el confort térmico y la calidad ambiental; la promoción de usos mixtos, integrando residencial, comercio, servicios, cultura y ocio, evitando la homogeneización funcional; la movilidad sostenible, priorizando el tránsito peatonal y ciclista, conectando con transporte público y reduciendo progresivamente el tráfico motorizado en el interior de los núcleos; y el control de la actividad turística, garantizando que su presencia sea compatible con la vida residencial y el equilibrio funcional de los barrios.
Otra consulta, más retrasos
Hasta ahora, y a la espera de conocer el borrador del futuro Plan General, el Ayuntamiento ya ha avanzado diferentes aspectos del documento. En este sentido, el gobierno de Barcala se ha comprometido a impulsar la vía litoral de 21 kilómetros de la que se lleva hablando en el Consistorio desde tiempos del tripartito; la creación de seis nuevos parques entre los que se incluyen infraestructuras ya anunciadas como el Parque Central, Lomas de Garbinet o el gran campo de viñedos de las Torres de la Huerta; nuevas medidas contra inundaciones como programas de paisaje para la regeneración y mejora de la funcionalidad de los barrancos de las Ovejas, Agua Amarga y Juncaret; más dotaciones culturales junto al puerto; o la construcción de aparcamientos disuasorios con 10.000 plazas.
Bajo el lema "Alicante, un plan contigo", el ejecutivo municipal que dirige Luis Barcala anunció a principios de abril de 2025 la apertura de una consulta ciudadana para que los vecinos pudieran hacer sus aportaciones al futuro Plan General. Este documento, fundamental para el desarrollo urbanístico de las ciudades y sin renovar en Alicante desde 1987, ha sido la gran asignatura pendiente de todos los gobiernos municipales que han pasado por la capital de la provincia.
Sin embargo, este año el gobierno local ha repetido el procedimiento por decisión propia, tras añadir al borrador en torno al 80 % de las propuestas recibidas. En la práctica, esta nueva consulta ha supuesto volver a demorar la renovación del Plan General de Alicante. Respecto a la totalidad del documento, que incluiría tanto la parte Estructural como el Plan de Ordenación Pormenorizada, la exedil de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió por el escándalo de las viviendas protegidas, ya reconoció el pasado mes de mayo que no podía asegurar su aprobación definitiva durante este mandato, aunque afirmó que el ejecutivo local haría "todo lo posible" a pesar de que algunos trámites dependen de la administración autonómica, también gobernada por el PP.
Tras ello, el alcalde se comprometió a que el borrador sería aprobado de forma inicial (por parte de la Junta de Gobierno Local) durante el segundo semestre del 2025. Del mismo modo, en las ruedas de prensa semanales que el ejecutivo local celebras cada martes, el vicealcalde y portavoz adjunto, Manuel Villar, ha manifestado en repetidas ocasiones que la tramitación seguía su curso habitual y que el documento se haría público a la mayor brevedad posible. Ahora, su validación se pospondrá, al menos, hasta este verano.
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