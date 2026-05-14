Indignación ante la última oferta de Educación que no frena la huelga: "No pedimos más dinero, es recuperación salarial"

El preacuerdo que ha presentado la Conselleria de Educación para "la mejora del sistema educativo de la Comunidad Valenciana" en el cuarto día de la huelga de profesores ha desatado la indignación de docentes, lo que deja, por ahora, sin fecha el final de este paro histórico que ha vaciado las aulas.

En primer lugar, el documento obvia la cuestión salarial, el primer punto del conjunto de mejoras que siete organizaciones sindicales y la Coordinadora de Asambleas Docentes de la Comunidad Valenciana había puesto sobre la mesa. Durante la reunión, celebrada en València desde las 9 horas, desde UGT han advertido de que "no estamos demandando más dinero, sino la recuperación salarial" y han salido en defensa de "salarios dignos", además de calificar de "insultante" el documento.

La protesta de este jueves, frente a la Dirección Territorial de Educación en Alicante / Jose Navarro

El sindicato ha apelado a "perder el miedo a hablar de salarios" y ha tachado de "insostenible" que el profesorado acumule 19 años sin ninguna subida salarial mientras el coste de la vida no ha dejado de aumentar. "Es inadmisible que los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza hayan sostenido el sistema educativo durante casi dos décadas con los sueldos congelados y una carga laboral cada vez más elevada", han denunciado.

Además del bloqueo salarial, UGT ha lamentado que muchas de las reivindicaciones históricas del sector sigan fuera de la mesa de negociación. "El sindicato insiste en que no aceptará acuerdos vacíos de contenido ni compromisos sin un calendario concreto de aplicación, mientras el profesorado continúa asumiendo una sobrecarga de trabajo que repercute directamente tanto en las condiciones laborales como en la calidad educativa."

El STEPV ha dejado también claro que el salario es uno de los puntos de la plataforma reivindicativa y que en cualquier acuerdo tiene que estar. Ha recordado a los responsables de Educación que son seis puntos los que demandan y que los reclaman todos, además de mostrar su decepción. Además, ha anunciado que trabajará en una contrapropuesta con el profesorado para que el documento de la Administración autonómica responda a las demandas de los profesionales de la enseñanza, como también ha informado UGT.

Por su parte, el sindicato CSIF ha instado a concretar más las propuestas presentadas en el borrador de preacuerdo y a abordar de manera decidida una mejora de las condiciones laborales del personal docente. En este sentido, ha subrayado que los profesionales valencianos se encuentran a la cola de España en retribuciones. Ha insistido en que “eliminar del debate la subida salarial no resulta mínimamente razonable cuando los docentes valencianos se sitúan entre los peor pagados de toda España.

La central sindical ha subrayado, igualmente, que las propuestas de infraestructura deben de ir acompañadas de “programa, calendario, inversión comprometida y plazos de ejecución para los centros con peores condiciones”. Del mismo modo, en lo que afecta a inclusión reclama “un mapa de implantación de aulas y una comisión técnica de seguimiento y presupuesto comprometido”.

La presión en la calle no cesa

Y es que, hay profesores que han vuelto a vincular la estrategia del Gobierno de Pérez Llorca de dejar fuera de su oferta las mejoras salariales con una intención de enfrentar a los docentes con las familias, por lo que mantienen en pie la lucha docente y los sindicatos ha llamado a la participación "masiva" en la manifestación convocada este viernes en València, a las 12 horas.

La protesta de este jueves, frente a la Dirección Territorial de Educación en Alicante / Jose Navarro

Además de la multitudinaria y sonora protesta que desde primera hora está teniendo lugar a las puertas de la conselleria, donde se han escuchado gritos de "dimisión" hacia la consellera, en Alicante la movilización se ha centralizado frente a la Dirección Territorial de Educación, con la participación de 2.000 docentes, según la Subdelegación del Gobierno. Todo ello, en una jornada en la que la huelga está siendo secundada por un 20 % de los profesionales, tal y como estima el departamento de Ortí (un 18 % en la provincia de Alicante), mientras que los sindicatos todavía no han ofrecido sus datos.

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