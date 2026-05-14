Rugidos en la oscuridad

Tensa espera en las calles de Alicante en el ecuador de aquel mes de mayo de 1976; un mes para las Hogueras, un poco más para la llegada rotunda del verano… Pese a esos treinta días por medio que molestaban, todos se preparaban para lo que venía y las noticias giraban en torno a ese binomio festivo que paralizaba y sigue paralizando la ciudad. Por repetida que fuera no dejaba de ser destacable la preocupación que sobrevolaba la playa de la Albufereta. «Es hora de limpiar las aguas residuales», titulaba este diario, que subrayaba la falta de una buena estación depuradora. Entrevistados varios afectados, coincidían en que muchos de los apartamentos de la zona olían «a caca» (sic). «Existen ciertas piraterías con enganches que obedecen a pactos económicos de manifiesto perjuicio al vecindario», indicaron residentes de la zona. Ahí quedaba eso.

A vueltas con el agua, en este caso la potable, estaban también varias partidas que solicitaban al Ayuntamiento tener privilegios del siglo XX. La buena noticia de la semana se la llevaban los vecinos de La Canyada del Fenollar, que tendrían agua potable aquel verano; un poco más debían esperar en El Rebolledo. «Una parte en verano y la otra, a final de año», les comunicaron fuentes oficiales.

Era una semana clave para el campo de la provincia, coincidiendo con la visita del ministro de Agricultura, el señor Oñate Gil. Algunas de las preocupaciones campesinas eran las urgencias de las 39.000 hectáreas de la margen izquierda, la contaminación del Segura… «También hay que saber producir por orden para evitar excedentes», aseguraban varios de los entrevistados. Otro ministro, esta vez el de Relaciones Sindicales, Martín Villa, pasaba unos días en Xàbia y fue cazado por INFORMACIÓN. «Empezaré a predicar la reforma sindical la semana que viene», confirmaba ante la grabadora de Vidal Masanet y el objetivo de Arjones.

El gran evento de la semana en Alicante era el Rally 500 kilómetros nocturnos, que saldría del Paseo de Gómiz y recorrería multitud de municipios de la Marina Baixa como Polop, Sella, Callosa… Aquella edición, la séptima, volvió a juntar a multitud de aficionados, pertrechados en las montañas con bocatas y linternas, y evidenció el gran momento del motor en la provincia. La prueba, pasada por agua, la ganó el piloto francés Marc Etchebers, afincado en Euskadi y que también era farmacéutico. Aunque nunca fue campeón, es uno de los pilotos con más victorias (30) y podios (58) en la historia del Campeonato de España. En aquella prueba por las carreteras alicantinas también participó Beny Fernández y la pionera Pepa Ruedas.

Mientras, la Hoguera de Tómbola debutaba en la Fiesta y elegía María del Carmen Ruiz como su Bellea. También los comerciantes de la calle Castaños se agrupaban y trataban de defender lo suyo ante la llegada del gigante Galerías Preciados: «Queremos que el vial sea peatonal en su totalidad y evitar el incordio del tráfico».

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Además, aquella semana ocurrían dos hechos insólitos. En la Albufereta un caimán se cayó desde un piso 19 e impactó en el plato de un cliente, que trataba de degustar un arroz en el restaurante ubicado en el bajo del edificio. No menos impactante era lo que denunciaron dos jóvenes por Padre Esplá: habían visto un ovni cuando estaban paseando por el campo de las cabras. «Eran las 21:10 h y una intensa luz indescriptible se posó en la Serra Grossa, luego desapareció por el Postiguet», explicó Manuel Ángel Manresa.