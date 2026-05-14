El tiempo en Alicante: la provincia se prepara para la llegada de las tormentas
Este viernes se espera muy cubierto y con abundantes precipitaciones, muy pronunciadas en el litoral
La provincia vivirá una jornada mayoritariamente estable y cálida este jueves, con predominio de cielos despejados en el centro y sur. Sin embargo, este tiempo generalizado cambiará mañana, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): el viernes se presentará con cielos muy cubiertos, lluvia y tormenta en prácticamente todo el litoral de la provincia, desde la Marina Alta hasta la Vega Baja, con lluvias también abundantes sin tormenta en el interior.
Mientras tanto, hoy jueves las temperaturas máximas más altas se alcanzarán en la Vega Baja y el Baix Vinalopó, con hasta 30 grados en Orihuela y 29 en Elche, mientras que en Alicante rondarán los 25. En el interior, como Alcoy, las máximas se situarán en torno a los 24 grados. Las mínimas más bajas se registrarán también en el interior, con 11 grados en Alcoy y 12 en Elda, frente a los 16-17 del litoral. Solo en el norte, especialmente en Dénia, podrían darse intervalos nubosos con alguna lluvia débil, en un contexto marcado por el viento del sur con rachas fuertes durante la tarde que darán paso a las tormentas de mañana.
Alicante
La jornada se presenta con intervalos nubosos y ambiente en general estable, aunque no se descarta alguna gota aislada a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 25 grados, con sensación agradable al mediodía. El viento del sureste y sur soplará moderado, con rachas intensas por la tarde que se dejarán notar en el litoral.
Elche
El día arranca con cielo despejado y continuará con tiempo estable y luminoso. Se alcanzarán 29 grados, en una jornada claramente cálida, con mínima de 16. El viento del sur, más intenso en las horas centrales, marcará la tarde con rachas fuertes.
Benidorm
La mañana será soleada, pero a partir del mediodía aparecerán intervalos nubosos y no se descarta algún chubasco puntual. Las temperaturas se moverán entre 16 y 22 grados, con ambiente suave. El viento del suroeste ganará fuerza durante la tarde.
Elda
Predominará el cielo despejado, con algunas nubes altas en la segunda mitad del día. El termómetro subirá hasta 27 grados, tras una mañana fresca con mínima de 12. El viento del sur, con rachas muy fuertes por la tarde, será el elemento más destacado.
Torrevieja
Ambiente plenamente soleado y estable durante toda la jornada, sin previsión de lluvia. Las temperaturas se situarán entre 17 y 24 grados, con sensación agradable junto al mar. El viento del sur, fuerte en horas centrales, dejará rachas intensas en la costa.
Orihuela
El calor volverá a ser protagonista con cielos despejados y máxima de 30 grados, en contraste con una mínima de 16 al amanecer. La tarde estará marcada por el viento del sur, que soplará con fuerza y podrá dejar rachas muy destacables.
Alcoy/Alcoi
Tras un inicio despejado, la nubosidad irá en aumento y el día terminará con intervalos nubosos y posible niebla nocturna. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 24 grados, con ambiente templado al mediodía. El viento del sur, intenso por la tarde, será protagonista en la comarca.
Dénia
El cielo alternará claros y nubes, con posibilidad de alguna lluvia débil en momentos puntuales. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 16 y 24 grados. El viento del sur, con rachas fuertes e incluso muy fuertes al final del día, condicionará la sensación térmica en el litoral.
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