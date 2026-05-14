Esta es la última oferta de Educación para poner fin a la huelga de profesores: sin propuesta de subida salarial

La Conselleria de Educación ha presentado este jueves a los sindicatos una nueva oferta para tratar de poner fin a la huelga docente, que llega a su cuarta jornada, aunque el preacuerdo deja fuera una de las principales reivindicaciones del profesorado: la subida salarial, tal y como deslizó ayer el propio presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El documento, que ha sido filtrado a los grupos de profesores, se limita a una reducción progresiva de las ratios conforme al calendario estatal. El proyecto de Ley del Gobierno contempla el número máximo de alumnos por aula: 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales). Estas condiciones entrarían en vigor de forma progresiva, con el objetivo de que estén plenamente en marcha en el curso 2031-32.

Además, el Consell se ha comprometido a rebajas específicas en las zonas despobladas y la limitación a ocho alumnos en las aulas UECO, para atender a niños con necesidades específicas dentro de los centros ordinarios, a partir del curso 2027-2028.

En materia de burocracia, la administración propone trece medidas de simplificación en distintos procedimientos administrativos con el objetivo de reducir la carga de trabajo del profesorado. Respecto a las plantillas, no se concreta ninguna mejora inmediata y se remite cualquier revisión a una futura comisión de seguimiento, aunque sí se contempla agilizar las sustituciones docentes.

Mejora de instalaciones

Sobre infraestructuras, la conselleria ha anunciado la puesta en marcha de un plan de confort térmico y accesibilidad para los centros educativos, pero sin fijar fechas concretas de ejecución. En relación con el valenciano, el preacuerdo incluye medidas de formación para docentes de zonas de predominio lingüístico castellano y la recuperación de la capacitación y del requisito lingüístico.

En el apartado de inclusión educativa, la propuesta recoge la creación de 135 plazas de Audición y Lenguaje respecto a este curso, la apertura de 36 aulas UECO, el impulso de las unidades de salud mental y el despliegue de un plan de convivencia en los centros. Todo ello, sin incorporar mejoras salariales para el profesorado, una de las cuestiones que sigue bloqueando el conflicto.

La recuperación del poder adquisitivo, después de 19 años sin una subida salarial correspondiente a la parte autonómica, es una de las medidas que siete sindicatos educativos y la Coordinadora de Asambleas Docentes de la Comunidad Valenciana habían puesto sobre la mesa del Consell, junto al resto de mejoras laborales para la enseñanza pública. El colectivo ha llegado a exigir hasta 500 euros brutos al mes de aumento y Educación, en su última oferta lanzada cuatro días antes de la huelga, ofreció 75 euros mensuales brutos en tres meses.

Preacuerdo que ha presentado la Conselleria de Educación a los sindicatos Preacuerdo que ha presentado la Conselleria de Educación a los sindicatos

Sin embargo, ahora la mejora de las retribuciones ha salido del acuerdo, una estrategia del Gobierno valenciano que ha decepcionado a los principales sindicatos y que ven como una clara jugada para enfrentar a los docentes con la comunidad educativa, después de que mayoritariamente se haya puesto del lado de los profesionales, como ha quedado en evidencia estos últimos días.

Pero, una de las frases que dejó este miércoles el jefe del Consell ya anticipaba lo que podía pasar en la reunión que se está celebrando en la sede de la Conselleria de Educación con todos los sindicatos. Avisó de que «lo primero, si de verdad lo menos importante son los salarios, es que atendamos lo que ellos consideren y que nosotros también consideramos que es muy importante, que es quitar la política de las aulas y centrarla en que haya más rigor técnico y profesional»

NOTICIA EN ELABORACIÓN