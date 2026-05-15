Alicante se alía con la UA en busca de ayudas europeas para la competitividad e innovación de pymes y empresas emergentes

Alicante busca nuevas vías de financiación europea para impulsar proyectos de innovación empresariales. La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante, "Impulsalicante", y el Parque Científico de la Universidad de Alicante celebró una jornada dedicada a analizar las novedades del Programa de Trabajo del Horizonte Europa 2026-2027, con el objetivo de captar nuevos fondos europeos y explorar vías de financiación para proyectos de innovación y competitividad que impulsen a las pymes, empresas emergentes (start-ups, spin-offs), profesionales y personas emprendedoras.

La jornada contó con la intervención de Julio Sanchís Machí, jefe de Servicio de Análisis, Ordenación y Soporte Técnico de Procesos y Programas de la Dirección General de Fondos Europeos, y se presentaron distintos servicios de apoyo relacionados con fondos europeos, con la participación de representantes del Parque Científico de Alicante, la Universidad de Alicante y SEIMED.

Jornada con expertos en fondos europeos

El eje central de la jornada se centró en las novedades del Programa de Trabajo Horizonte Europa 2026-2027, expuestas en una ponencia de la doctora Marina Martínez, del Punto Nacional de Contacto para Horizon Europe Cluster 3 en España y responsable del Programa de Especialización de Gestores de CDTI Oficina SOST-CDTI en Bruselas.

Durante la jornada, los expertos explicaron cómo se estructuran las oportunidades dentro de los denominados clústers de Horizon Europe, que fomentan principalmente proyectos colaborativos. También abordaron otras fórmulas, como las ayudas en cascada, especialmente relevantes para pymes, start-ups, spin-offs y personas emprendedoras que buscan financiar iniciativas innovadoras.

Alicante Futura, estrategia de ciudad

La concejala de Empleo y Fomento, María del Carmen de España, señaló que "acercamos Europa al ecosistema innovador de Alicante y convertimos las oportunidades de financiación en proyectos reales para nuestro territorio". De España añadió que "vivimos un momento en el que innovar ya no es una opción, sino una necesidad. Hoy existen oportunidades para pymes, start-ups, emprendedores, universidades, clústeres, entidades locales y proyectos innovadores de muy diferentes tamaños".

De España ha enmarcado esta jornada en la visión estratégica de Alicante Futura, una apuesta de ciudad para impulsar un modelo económico basado en la innovación, la tecnología, el talento y la transformación digital. “Una estrategia que busca posicionar Alicante como un referente en emprendimiento, economía digital y atracción de proyectos de alto valor añadido, conectando el potencial de nuestro territorio con las oportunidades que ofrecen Europa y los nuevos mercados”, ha señalado.

Con esta iniciativa, Impulsalicante refuerza su compromiso con el impulso a la innovación, la competitividad y la captación de recursos europeos por parte del tejido económico y social de la ciudad, facilitando información útil para que las entidades participantes puedan identificar oportunidades, conocer fechas clave y planificar su participación en futuras convocatorias.