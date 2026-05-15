Alicante impulsará alquileres ligados a puestos de trabajo para atraer talento sin perjudicar el mercado

Viviendas temporales ligadas a un puesto de trabajo para atraer talento sin tensionar el mercado. Es la apuesta de Alicante en el futuro Plan General para incentivar la actividad productiva e investigadora en la ciudad: alojamientos dotacionales en centros estratégicos que no podrán destinarse a uso turístico ni residencia permanente.

"Esta red tiene el doble objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los trabajadores o investigadores favoreciendo de esta forma la captación de talento y, al mismo tiempo, reservar la vivienda convencional para garantizar el acceso a los que la necesitan para residencia permanente", ha explicado el edil de Urbanismo, Antonio Peral.

"La red tiene el doble objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los trabajadores y, al mismo tiempo, reservar la vivienda convencional para quienes necesitan una residencia permanente" Antonio Peral — Concejal de Urbanismo

El sistema se orientará específicamente a la población vinculada no permanente, derivada de la actividad universitaria, la investigación y los sectores productivos estratégicos, complementando el parque de vivienda habitual. Su uso estará siempre ligado al de dicha actividad y dichos inmuebles no podrán alquilarse o venderse para otros usos, como el turístico o el de residencia temporal o permanente.

Zonas estratégicas

Según ha informado el gobierno municipal de Luis Barcala, los alojamientos se localizarán preferentemente en nodos estratégicos de actividad, como áreas universitarias, parques científicos o complejos productivos, facilitando su integración funcional con la estructura económica y del conocimiento de la ciudad.

De esta manera, se busca diversificar la oferta residencial, reducir la presión sobre el mercado de vivienda convencional y mejorar la adecuación entre tipologías de alojamiento y perfiles de demanda, contribuyendo al mismo tiempo a reforzar la capacidad de atracción de talento del municipio.

Para ello, el futuro Plan General habilitará su regulación específica en el marco de su normativa urbanística, definiendo las condiciones de implantación, su diferenciación respecto a la vivienda residencial, así como los parámetros de localización, compatibilidad de usos y ordenación aplicables. Del mismo modo, el sistema se concibe como un elemento de apoyo a la estructura económica urbana, en coherencia con el modelo de ciudad propuesto.