Alicante impulsará alquileres ligados a puestos de trabajo para atraer talento sin perjudicar el mercado
El nuevo Plan General regulará la implantación de alojamientos dotacionales situados en centros de actividad productiva o de investigación destinados a sus profesionales y que no podrán destinarse a uso turístico o residencia permanente
Viviendas temporales ligadas a un puesto de trabajo para atraer talento sin tensionar el mercado. Es la apuesta de Alicante en el futuro Plan General para incentivar la actividad productiva e investigadora en la ciudad: alojamientos dotacionales en centros estratégicos que no podrán destinarse a uso turístico ni residencia permanente.
"Esta red tiene el doble objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los trabajadores o investigadores favoreciendo de esta forma la captación de talento y, al mismo tiempo, reservar la vivienda convencional para garantizar el acceso a los que la necesitan para residencia permanente", ha explicado el edil de Urbanismo, Antonio Peral.
"La red tiene el doble objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los trabajadores y, al mismo tiempo, reservar la vivienda convencional para quienes necesitan una residencia permanente"
El sistema se orientará específicamente a la población vinculada no permanente, derivada de la actividad universitaria, la investigación y los sectores productivos estratégicos, complementando el parque de vivienda habitual. Su uso estará siempre ligado al de dicha actividad y dichos inmuebles no podrán alquilarse o venderse para otros usos, como el turístico o el de residencia temporal o permanente.
Zonas estratégicas
Según ha informado el gobierno municipal de Luis Barcala, los alojamientos se localizarán preferentemente en nodos estratégicos de actividad, como áreas universitarias, parques científicos o complejos productivos, facilitando su integración funcional con la estructura económica y del conocimiento de la ciudad.
De esta manera, se busca diversificar la oferta residencial, reducir la presión sobre el mercado de vivienda convencional y mejorar la adecuación entre tipologías de alojamiento y perfiles de demanda, contribuyendo al mismo tiempo a reforzar la capacidad de atracción de talento del municipio.
Para ello, el futuro Plan General habilitará su regulación específica en el marco de su normativa urbanística, definiendo las condiciones de implantación, su diferenciación respecto a la vivienda residencial, así como los parámetros de localización, compatibilidad de usos y ordenación aplicables. Del mismo modo, el sistema se concibe como un elemento de apoyo a la estructura económica urbana, en coherencia con el modelo de ciudad propuesto.
Otra consulta, más retrasos
Hasta ahora, y a la espera de conocer el borrador del futuro Plan General, el Ayuntamiento ya ha avanzado diferentes aspectos del documento. En este sentido, el gobierno de Barcala se ha comprometido a impulsar la vía litoral de 21 kilómetros de la que se lleva hablando en el Consistorio desde tiempos del tripartito; la creación de seis nuevos parques entre los que se incluyen infraestructuras ya anunciadas como el Parque Central, Lomas de Garbinet o el gran campo de viñedos de las Torres de la Huerta; nuevas medidas contra inundaciones como programas de paisaje para la regeneración y mejora de la funcionalidad de los barrancos de las Ovejas, Agua Amarga y Juncaret; más dotaciones culturales junto al puerto; o la construcción de aparcamientos disuasorios con 10.000 plazas.
Bajo el lema "Alicante, un plan contigo", el ejecutivo municipal que dirige Luis Barcala anunció a principios de abril de 2025 la apertura de una consulta ciudadana para que los vecinos pudieran hacer sus aportaciones al futuro Plan General. Este documento, fundamental para el desarrollo urbanístico de las ciudades y sin renovar en Alicante desde 1987, ha sido la gran asignatura pendiente de todos los gobiernos municipales que han pasado por la capital de la provincia.
Sin embargo, este año el gobierno local ha repetido el procedimiento por decisión propia, tras añadir al borrador en torno al 80 % de las propuestas recibidas. En la práctica, esta nueva consulta ha supuesto volver a demorar la renovación del Plan General de Alicante. Respecto a la totalidad del documento, que incluiría tanto la parte Estructural como el Plan de Ordenación Pormenorizada, la exedil de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió por el escándalo de las viviendas protegidas, ya reconoció el pasado mes de mayo que no podía asegurar su aprobación definitiva durante este mandato, aunque afirmó que el ejecutivo local haría "todo lo posible" a pesar de que algunos trámites dependen de la administración autonómica, también gobernada por el PP.
Tras ello, el alcalde se comprometió a que el borrador sería aprobado de forma inicial (por parte de la Junta de Gobierno Local) durante el segundo semestre del 2025. Del mismo modo, en las ruedas de prensa semanales que el ejecutivo local celebras cada martes, el vicealcalde y portavoz adjunto, Manuel Villar, ha manifestado en repetidas ocasiones que la tramitación seguía su curso habitual y que el documento se haría público a la mayor brevedad posible. Ahora, su validación se pospondrá, al menos, hasta este verano.
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