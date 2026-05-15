Los analistas de laboratorio harán de nuevo huelga el 29 de mayo

Las organizaciones de técnicos superiores sanitarios que integran las Comisiones por el Grado denuncian la actitud de bloqueo sistemático del Ministerio de Hacienda, que continúa sin dar respuesta a las reiteradas solicitudes de reunión realizadas en los últimos meses. Por este motivo, estos profesionales, que son los analistas de laboratorio, convocan una nueva huelga para el 29 de mayo. La que llevaron a cabo en noviembre obligó a repetir más de cinco mil analíticas a los pacientes en la provincia de Alicante.

Las entidades en pie de guerra son la comisión interinstitucional para la obtención del grado universitario en imagen médica y radioterápica; la comisión para la actualización académica de las titulaciones de técnico superior en laboratorio clínico y biomédico, y técnico superior de anatomía patológica y citodiagnóstico.

"Este silencio prolongado constituye una decisión política deliberada que mantiene paralizados derechos laborales ya reconocidos y consolidados en el marco normativo", consideran las Comisiones por el Grado, que subrayan que el conflicto se dirige exclusivamente contra el Ministerio de Hacienda, único responsable de la paralización efectiva del grupo B. "Frente a esta situación, destacan que los avances alcanzados con el Ministerio de Sanidad se encuentran en fase de consolidación, tras haber incorporado las principales reivindicaciones al desarrollo del estatuto marco sanitario y haber impulsado grupos de trabajo para el desarrollo académico y profesional del colectivo".

Bloqueo

En este contexto, consideran especialmente grave que el Ministerio de Hacienda continúe bloqueando la aplicación del grupo B, "impidiendo que estos avances se traduzcan en un reconocimiento real, profesional y económico" para los técnicos superiores sanitarios.

Las Comisiones por el Grado lo reiteran de forma categórica: la aplicación efectiva del grupo B depende exclusivamente del Ministerio de Hacienda, "sin posibilidad de derivar responsabilidades a otros departamentos ni de prolongar una situación que responde únicamente a una decisión política".

Asimismo, se señala directamente al Ministerio de Hacienda como responsable principal del daño económico acumulado sobre el colectivo, "derivado de su inacción reiterada, pese a existir doctrina por parte del Tribunal Supremo, así como el incumplimiento del acuerdo firmado en 2022 con las centrales sindicales CCOO y UGT. La no aplicación del grupo B provoca un grave perjuicio económico que se prolonga desde hace más de 20 años", explican.

Según el colectivo, este bloqueo institucional no solo frena el desarrollo profesional, sino que impacta directamente en las condiciones de vida de miles de trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario.

Imagen médica

Mientras tanto, los avances promovidos desde el Ministerio de Sanidad — como el desarrollo de los grados universitarios de Imagen Médica y Radioterapia, así como de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica — continúan su curso, evidenciando que el problema no reside en el ámbito sanitario, sino en la falta de voluntad del Ministerio de Hacienda para materializar estos progresos.

"Ante esta situación, las Comisiones por el Grado anuncian la convocatoria de una jornada de huelga el próximo viernes 29 de mayo, acompañada de una gran concentración frente al Ministerio de Hacienda a las 12:00 horas".

Movilización

Se convoca a todos los técnicos superiores sanitarios a secundar esta movilización, "cuyo objetivo es lograr que el Ministerio de Hacienda y el de Función Pública, reciban a nuestros representantes del colectivo profesional de forma rápida, para notificarnos las medidas adoptadas para la implementación inminente del grupo funcionarial B, por la vía de urgencia".

Las organizaciones convocantes consideran imprescindible intensificar la presión social, sindical y profesional, para poner fin a un bloqueo injustificado que se prolonga en el tiempo.

Excusas

"No se aceptarán más dilaciones ni excusas administrativas. No se puede admitir ya, la pérdida adquisitiva que hemos sufrido durante 19 años, ni el agravio retributivo injustificado, con respecto al resto de categorías profesionales".

Una vez conocida la posición del Ministerio de Hacienda, si fuese negativa o de silencio, avanzan que se definirá la ampliación del calendario de movilizaciones y la adopción de nuevos paros.

Las Comisiones por el Grado hacen un llamamiento a la participación masiva en la huelga y en la concentración: la defensa de los derechos laborales y profesionales se conquista con unidad, organización y movilización.