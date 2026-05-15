“Botiquín y vacunas para no arruinar tus vacaciones”, curso online del Colegio de Enfermería de Alicante dirigido a la población

El Colegio de Enfermería de Alicante va a impartir entre el 20 de mayo y 20 de junio un curso online gratuito dirigido a la población de la provincia de Alicante titulado “Botiquín y vacunas para no arruinar tus vacaciones”. El objetivo de este curso es el de mejorar la planificación sanitaria de los viajes y prevenir riesgos para la salud antes, durante y después de los desplazamientos.

Esta actividad se ofrece a través del área de Formación de la entidad colegial, coordinada por el vocal V de la Junta de Gobierno, Juan José Tarín Sáez.

Viajar es una experiencia enriquecedora, pero también implica una serie de riesgos sanitarios que, en muchos casos, pueden prevenirse con una adecuada planificación, recuerdan desde el Colegio de Enfermería. Preparar correctamente un botiquín, conocer las recomendaciones sanitarias del destino o saber cómo actuar ante determinadas situaciones puede marcar la diferencia entre unas vacaciones tranquilas o una experiencia complicada.

Condiciones sanitarias

Uno de los aspectos clave es la preparación previa al viaje. Informarse sobre las condiciones sanitarias del destino, revisar el estado de salud propio y de los acompañantes, así como conocer las vacunas recomendadas o necesarias, permite anticiparse a posibles problemas y reducir riesgos.

Teniendo en cuenta esta información, desde el Colegio de Enfermería de Alicante se iniciará el 20 de mayo el curso gratuito dirigido a toda la población.

Cartel del curso online organizado por el Colegio de Enfermería de Alicante / INFORMACIÓN

Más información

Título: ‘Botiquín y vacunas para no arruinar tus vacaciones

Duración: 20 mayo – 20 junio 2026

Inscripción: https://www.saluslife.app/alicante

Dirigido a: el curso está dirigido a todas las personas mayores de 18 años. Las personas de entre 14 y 18 años podrán inscribirse con el consentimiento de sus padres o tutores.

Audiovisual

Campus virtual y formación audiovisual: La formación se realizará 100% online a través un campus virtual.

Con el objetivo de aprender de forma lúdica, el curso permite la posibilidad de que el alumno afiance los conocimientos adquiridos jugando a un serious game. Tras la realización de esta prueba obtendrá un certificado de superación del curso.