Sanidad
“Botiquín y vacunas para no arruinar tus vacaciones”, curso online del Colegio de Enfermería de Alicante dirigido a la población
Se impartirá entre el 20 de mayo y 20 de junio con el objetivo de mejorar la planificación sanitaria de los viajes y prevenir riesgos para la salud antes, durante y después de los desplazamientos
El Colegio de Enfermería de Alicante va a impartir entre el 20 de mayo y 20 de junio un curso online gratuito dirigido a la población de la provincia de Alicante titulado “Botiquín y vacunas para no arruinar tus vacaciones”. El objetivo de este curso es el de mejorar la planificación sanitaria de los viajes y prevenir riesgos para la salud antes, durante y después de los desplazamientos.
Esta actividad se ofrece a través del área de Formación de la entidad colegial, coordinada por el vocal V de la Junta de Gobierno, Juan José Tarín Sáez.
Viajar es una experiencia enriquecedora, pero también implica una serie de riesgos sanitarios que, en muchos casos, pueden prevenirse con una adecuada planificación, recuerdan desde el Colegio de Enfermería. Preparar correctamente un botiquín, conocer las recomendaciones sanitarias del destino o saber cómo actuar ante determinadas situaciones puede marcar la diferencia entre unas vacaciones tranquilas o una experiencia complicada.
Condiciones sanitarias
Uno de los aspectos clave es la preparación previa al viaje. Informarse sobre las condiciones sanitarias del destino, revisar el estado de salud propio y de los acompañantes, así como conocer las vacunas recomendadas o necesarias, permite anticiparse a posibles problemas y reducir riesgos.
Teniendo en cuenta esta información, desde el Colegio de Enfermería de Alicante se iniciará el 20 de mayo el curso gratuito dirigido a toda la población.
Más información
Título: ‘Botiquín y vacunas para no arruinar tus vacaciones
Duración: 20 mayo – 20 junio 2026
Inscripción: https://www.saluslife.app/alicante
Dirigido a: el curso está dirigido a todas las personas mayores de 18 años. Las personas de entre 14 y 18 años podrán inscribirse con el consentimiento de sus padres o tutores.
Audiovisual
Campus virtual y formación audiovisual: La formación se realizará 100% online a través un campus virtual.
Con el objetivo de aprender de forma lúdica, el curso permite la posibilidad de que el alumno afiance los conocimientos adquiridos jugando a un serious game. Tras la realización de esta prueba obtendrá un certificado de superación del curso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Equipos directivos amenazan ahora con dimitir en bloque para presionar al Consell
- El tiempo en Alicante: la provincia se prepara para la llegada de las tormentas
- Tráfico en la provincia hoy: nivel amarillo por atascos en la A-70 y un accidente en la N-332 a la altura de Coveta Fumà
- Los profesores de Alicante vuelven a las calles y cortan el tráfico de la fachada litoral
- Fernando Fernández López, inspector de Educación : “Una huelga no interesa a nadie pero la conselleria no ha dejado otra salida”
- Esta es la última oferta de Educación para poner fin a la huelga de profesores: sin propuesta de subida salarial
- La Generalitat autoriza durante 30 años más una explotación minera en Alicante
- El tiempo en Alicante: estos son los municipios donde se esperan chubascos este martes