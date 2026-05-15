El mar como aula en el campus del Real Club de Regatas de Alicante

El Real Club de Regatas de Alicante volverá a convertir el mar en el gran protagonista de las vacaciones escolares con una nueva edición de su Campus Náutico de Verano 2026, una propuesta dirigida a niños y jóvenes de entre 6 y 15 años que combina deporte, aprendizaje y diversión en un entorno privilegiado junto al Mediterráneo.

El campus se desarrollará del 29 de junio al 28 de agosto de 2026 en formato semanal, de lunes a viernes, consolidándose como una de las alternativas más atractivas para las familias que buscan actividades de verano en Alicante. El objetivo es ofrecer a los participantes una experiencia activa y educativa en contacto directo con el mar y la naturaleza.

Actividades adaptadas

La iniciativa está diseñada tanto para quienes ya tienen interés por los deportes náuticos como para quienes quieren iniciarse por primera vez. No es necesaria experiencia previa, ya que las actividades se adaptan por edades y niveles, permitiendo que cada niño avance a su ritmo en un entorno seguro y supervisado por profesionales especializados.

Entre las actividades destacadas del campus se encuentran la vela, el paddle surf, el kayak y diferentes juegos y dinámicas acuáticas, además de talleres educativos y propuestas multideportivas orientadas a fomentar el trabajo en equipo, la autonomía y la confianza en el medio marino. El mar deja de ser únicamente un espacio de ocio para convertirse también en una herramienta de aprendizaje y desarrollo personal.

Uno de los grandes atractivos del Campus Náutico del Real Club de Regatas de Alicante es precisamente su ubicación. El entorno marítimo ofrece una alternativa fresca y saludable para que niños y adolescentes disfruten de las vacaciones de forma activa. A ello se suma el valor educativo de practicar deporte al aire libre y mantener hábitos saludables durante los meses estivales.

La iniciativa está diseñada tanto para quienes ya tienen interés por los deportes náuticos como para quienes quieren iniciarse. / INFORMACIÓN

La propuesta también responde a una necesidad cada vez más habitual entre muchas familias: encontrar opciones de conciliación durante las vacaciones escolares. El campus ofrece un horario principal de 9:00 a 14:00 horas y cuenta además con servicios opcionales para facilitar la organización diaria. El aula matinal estará disponible desde las 7:45 hasta las 9:00 horas, de forma gratuita para socios del club y con un coste de 25 euros semanales para no socios.

Asimismo, las familias podrán contratar servicio de comedor de lunes a viernes. El precio será de 45 euros semanales para socios y de 60 euros para no socios, permitiendo ampliar la jornada y ofreciendo una solución práctica para quienes necesitan compatibilizar el periodo vacacional de los hijos con la actividad laboral.

En cuanto a las tarifas del campus, los socios del Real Club de Regatas de Alicante podrán acceder por 136 euros semanales, mientras que la tarifa general será de 170 euros por semana.

Contacto con la naturaleza

Más allá del componente deportivo, el campus pone el foco en aspectos como la socialización, la convivencia y el contacto con la naturaleza. Compartir actividades al aire libre, aprender nuevas habilidades y descubrir deportes náuticos en grupo favorece el desarrollo personal de los participantes y crea experiencias que van mucho más allá de una simple actividad estival.

El objetivo es ofrecer a los participantes una experiencia activa y educativa, en contacto directo con el mar. / INFORMACIÓN

El auge de este tipo de propuestas refleja también una tendencia creciente entre las familias, que cada vez valoran más actividades que combinen ejercicio físico, aprendizaje y desconexión digital. Frente a las largas horas de pantallas y dispositivos electrónicos, el Campus Náutico apuesta por el movimiento, la cooperación y la experiencia directa con el entorno natural.

Desde el Real Club de Regatas de Alicante destacan además el carácter inclusivo y dinámico del programa, pensado para que cada participante encuentre actividades acordes a sus intereses y disfrute del verano desde una perspectiva activa y participativa.

Información para inscribirse

Las inscripciones para el Campus Náutico 2026 ya están abiertas.

Las familias interesadas pueden obtener más información y formalizar la reserva a través de la web oficial, del teléfono 965921250 o del correo electrónico escuela.vela@rcra.es.