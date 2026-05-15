Una cláusula contra el "enchufismo" y reuniones cada dos meses: las claves del Centenario de las Hogueras de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante sienta las bases de la fundación que dirigirá los actos del centenario de las Hogueras. Los estatutos del órgano, pendientes de aprobación por parte del pleno, contemplan cláusulas para impedir "enchufismo" en la contratación, reuniones cada dos meses de la comisión ejecutiva y un sistema de votación ponderado. Además, se establece que los ingresos provendrán principalmente de ayudas, subvenciones y donaciones, sin determinar una aportación periódica mínima del Consistorio, más allá de los 30.000 euros necesarios para su constitución.

En materia de contratación, las normas internas de la fundación establecen que podrán adjudicarse "a dedo" obras por valor inferior a 40.000 euros y servicios y suministros por debajo de 15.000, siempre previa solicitud de al menos tres presupuestos, a empresarios con capacidad de obrar y que cuenten con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación objeto del contrato.

Sin embargo, los patronos y sus parientes (por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo) no podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, salvo autorización expresa y previa del Protectorado y de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

Voto "por bloques"

En el documento se establece que las reuniones de la fundación se llevarán a cabo, como mínimo, cada seis meses, mientras que las de la comisión ejecutiva comandada por Andrés Llorens serán cada dos. En cualquier caso, tanto el alcalde como el que fuera concejal de Fiestas cuentan con la potestad de convocar tantas sesiones extraordinarias como estimen oportuno.

En cuanto al sistema de decisión, se realizará de forma ponderada, sobre un total de noventa votos, agrupando a los patronos en tres bloques: uno integrado por el presidente y los vicepresidentes del patronato, que serán el alcalde, el concejal de Fiestas y el presidente de la Federació de Fogueres; un segundo bloque formado por los representantes de los grupos políticos municipales, el jefe de Servicio de Fiestas, con 29 votos para las formaciones repartidos de manera proporcional a su representación y un voto para el funcionario; además de un tercer grupo constituido por los expresidentes de la Federació de Fogueres, los miembros del actual ente gestor de la Fiesta, el miembro del gremio de artistas y el resto de patronos designados.

A la hora de la votación, podrán pronunciarse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo quien ostente derecho abstenerse de ejercerlo. La ausencia de quien tenga derecho a voto respecto de un asunto, una vez iniciada la deliberación equivaldrá, a efectos de la votación, a su abstención. Mientras que, en caso de conflicto de intereses o derechos entre la Fundación del Centenario y alguno de los patronos o sus representantes, los afectados no participarán ni en el debate ni en la decisión que deba adoptar el órgano, a quien compete determinar, por mayoría simple, si concurre o no dicho conflicto.

Sin sueldo, pero con gastos

La Fundación del Centenario (que debe ser aprobada por el Pleno en una sesión extraordinaria prevista para el 17 de junio y validada por la Generalitat Valenciana) estará presidida por el alcalde de Alicante, y tendrá como vicepresidentes al concejal de Fiestas y al presidente de la Federació de Fogueres. Además, contará con un vocal para cada uno de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento; dos miembros de Federació designados por alcalde a propuesta del ente gestor de la Fiesta; uno del gremio de artistas y hasta 15 personas en representación de otras administraciones públicas o entidades privadas vinculadas con las Hogueras.

En los citados estatutos se contempla también que los patronos ejercerán sus cargos gratuitamente, sin que en ningún caso puedan percibir retribuciones por el desempeño de su función. No obstante y conforme al régimen de indemnizaciones que sea aprobado por el presidente, tendrán derecho a ser reembolsados por las cuantías que en dicho acuerdo se determinen, de los gastos debidamente justificados que les ocasione el ejercicio de sus funciones en la Fundación del Centenario.

Llorens, toda una vida en la Fiesta

Al frente de la comisión ejecutiva estará Andrés Llorens quien, tras anunciarse este jueves su designación como responsable de comandar los actos del centenario, quiso agradecer al alcalde que haya contado con él para dicha responsabilidad: "Quiero pensar que habrá pensado en mi currículum y en mi disponibilidad, porque aparte de tiempo libre tengo muchísimas ganas de aportar", apuntó.

Sobre su trayectoria festera, Llorens recordó que "a los poquitos años de vida" solía trasladarse con su madre de Ciudad de Asís a La Florida "para ver las hogueras de Ramón Marco". Durante todos sus años en la Fiesta, a la que entró como foguerer de Carolinas Altas, Llorens formó parte de la Comisión Gestora en los años 80, bajo la presidencia de Miguel Díaz y de Conrado Albaladejo. También estuvo al frente de Sèneca-Autobusos y, en 1995, se convirtió en presidente de las Hogueras tras imponerse a Ginés Pérez por 172 votos a 66. Después de un segundo mandato sin oposición, dejó el cargo en 1999 y pasó a ser concejal de Fiestas.