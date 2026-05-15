Copé le gana el pulso a Barcala: los concejales de baja podrán votar en el Ayuntamiento de Alicante

Los concejales que se encuentren de baja o de permiso podrán seguir participando en los plenos del Ayuntamiento de Alicante. El gobierno municipal ha renunciado a recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que daba la razón a Manolo Copé, portavoz de EU-Podemos, y la sentencia pasa a ser firme. Desde este momento, aunque los ediles no estén "trabajando" de forma efectiva, conservarán su derecho a voto.

De esta manera, el criterio defendido por el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, se ha impuesto al del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en el pulso particular que ambos mantenían por este asunto. La contienda se originó a raíz de que el edil progresista tratara de participar en el pleno del mes de enero, cuando se encontraba de permiso por el acogimiento de un menor, una situación que se volvió a dar en junio. En ese momento, el regidor del PP impidió la participación de Copé, escudándose en un informe del vicesecretario municipal, Germán Pascual, y en que ninguna de las concejalas del PP que habían estado de baja por maternidad este mandato (Nayma Beldjilali, Cristina Cutanda y la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez) acudieron a las sesiones correspondientes.

Frente a esta postura, Copé defendía que el derecho a la representación política de sus votantes se veía vulnerado por la postura del alcalde. En este sentido, aludía a casos como el de la alcaldesa de València, María José Catalá, que votó en su propia toma de posesión, pese a que acababa de ser madre. Ante la falta de acuerdo, el asunto terminó en los tribunales. Al margen de la argumentación del portavoz de EU-Podemos, en primer momento, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante avaló la actuación de Barcala, al entender que a los concejales se les aplican normas laborales en su relación con el Ayuntamiento.

El TSJ dio la razón a Copé

Sin embargo, tras un recurso de Copé ante el Tribunal Superior de Justicia, se examinó tanto la legislación ordinaria como la específica sobre corporaciones locales, concluyendo que no existe norma alguna que impida a un concejal ejercer su derecho de participación mientras disfruta de un permiso de acogimiento. El TSJ señaló además que la finalidad de estos permisos es garantizar el bienestar del menor y la corresponsabilidad familiar, derechos que deben ser compatibles con la función representativa.

La resolución del TSJ se fundamentaba en el artículo 23.2 de la Constitución Española, que protege el derecho a participar en los asuntos públicos y ocupar cargos electos en condiciones de igualdad. La sentencia citaba además reglamentos de otros parlamentos y ayuntamientos, como el Congreso de los Diputados, el Senado y los Ayuntamientos de Madrid o Benidorm, que permiten la participación a distancia de sus miembros en casos de permisos parentales o enfermedad grave. El fallo judicial, además, subrayaba que, en ausencia de un régimen general específico para alcaldes y concejales, la solución debe ser permitir la asistencia y votación mediante sistemas de videoconferencia u otros mecanismos que garanticen la libertad del voto y el sentido del mismo.

Ahora, una vez el Consistorio ha renunciado a elevar la contienda judicial hasta el Tribunal Supremo, la sentencia del TSJ pasa a ser firme. Por ello, el Ayuntamiento de Alicante deberá permitir que, la próxima vez que un concejal se encuentre de baja o de permiso, participe en las votaciones del Pleno.