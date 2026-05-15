La huelga de taxis colapsa el tráfico en Alicante

Un gran atasco colapsa el centro de Alicante. La huelga de taxis convocada este viernes, después de dos parones que tuvieron lugar el 7 de mayo y el 30 de abril, ha vuelto a concentrar centenares de vehículos en diferentes avenidas de la ciudad. Con esta protesta el sector busca defender "el servicio público del taxi" frente a los vehículos de transporte con conductor (VTC), dentro de la campaña de protestas semanales iniciada en abril.

La marcha de taxis ha partido desde la calle Doctor Marañón de Alicante, en el barrio de San Blas, a las 11 de la mañana, para después recorrer la avenida de Alcoy y alcanzar la plaza de España, Alfonso el Sabio, la avenida de la Estación, la de Salamanca, Aguilera, la rotonda Emilio Álvarez Antón y el regreso a Aguilera, donde realizarán un nuevo parón con los taxis estacionados en la avenida.

El colpaso ha hecho que otras vías de la ciudad, como la Vía Parque, quedaran también colapsadas al desviarse la mayoría de vehículos por esta zona para evitar el centro de la ciudad y las consecuencias en el tráfico de la huelga de los taxistas.

Los taxistas, que han hecho sonar sus bocinas constantemente, han protestado por segunda vez en siete días contra la publicación del decreto de la Conselleria de Transportes, liderada por Vicente Martínez Mus, que permite la convivencia del servicio de taxi con los VTC, Vehículos de Transporte con Conductor, a los que los taxistas acusan de practicar intrusismo laboral.

Compromís llevará las reivindicaciones al Congreso

El portavoz Compromís en Alicante, Rafa Mas, ha apoyado la jornada de protesta del sector del taxi, elevando una pregunta en el Congreso a través del diputado Alberto Ibáñez, y una iniciativa plenaria de apoyo al sector en el pleno municipal del próximo 28 de mayo. La medida busca abordar la proliferación de estas empresas, muchas con sede fiscal en el extranjero, que generan un debate sobre la equidad fiscal y la competencia con el taxi tradicional. Además, Compromís solicita al Gobierno que coordine con las comunidades autónomas políticas similares a las adoptadas en otros países europeos para proteger el transporte público local.

El texto del pleno municipal subraya que el taxi en Alicante, que da empleo directo a más de un millar de personas, enfrenta intrusismo y desequilibrio de mercado por la expansión incontrolada de VTC y vehículos tipo “tuc tuc” sin regulación específica. El Ayuntamiento propone reforzar la inspección mediante la Policía Local, controlar la captación en vía pública y exigir el cumplimiento de la precontratación, además de solicitar a la Generalitat Valenciana la limitación de nuevas licencias VTC y un régimen sancionador para plataformas que operen fuera de la ley.