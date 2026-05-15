Un instituto de Alicante dice "basta" a los barracones con goteras y cortes eléctricos

Enormes goteras en el interior de varias aulas prefabricadas cada vez que llueve, frecuentes cortes eléctricos, una caldera prácticamente rota, unos laboratorios y una biblioteca que se utilizan para dar clase por la falta de espacios... Son algunos de los problemas que arrastra el instituto San Blas de Alicante y que representan uno de los principales motivos por los que la comunidad educativa está de huelga. La necesidad de unas instalaciones dignas es más que evidente en este centro educativo que lleva más de dos décadas con barracones y desde hace un lustro solicitando la ampliación.

Las familias, a través de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (Ampa), han dicho "basta" a unas infraestructuras deterioradas e inseguras, tal y como describen, a través de numerosas quejas, la última, dirigida a la Dirección Territorial de Educación el pasado mes de marzo. "Consideramos inadmisible tener que solicitar la sustitución de cinco aulas prefabricadas por su avanzado deterioro, que hace imposible utilizarlas en condiciones normales para la actividad docente", advirtieron en uno de sus escritos.

Sin embargo, han lamentado la falta de respuestas en todo este curso y también de plazos para la construcción de unas nuevas instalaciones que acaben con la masificación de un instituto, construido en los ochenta y sin albergar desde entonces ninguna reforma o mejora de mantenimiento, que tiene ya más de 700 alumnos con una escolarización que ha ido creciendo hasta "un punto insostenible", califica la presidenta del Ampa, Toñi Soriano.

El centro tiene que destinar los laboratorios y la biblioteca para dar clase porque las aulas son insuficientes

El estado de las persianas de una de las clases del IES San Blas / Pilar Cortés

Frente al abandono que sienten los padres, las familias han demandado la sustitución urgente de las actuales aulas prefabricadas por instalaciones que garanticen seguridad, salubridad y confort, así como la aceleración de los trámites administrativos del proyecto de mejora estructural del centro, con el fin de garantizar una educación digna para el alumnado actual y futuro.

"A pesar de las deficiencias del edificio estamos orgullosos de pertenecer a la enseñanza pública, porque la calidad personal de dirección, docentes, los bedeles, la limpieza suple todo lo demás", agrega la representante de los padres.

El estado de uno de los aseos del instituto alicantino / Pilar Cortés / PILAR CORTES

Una ampliación que se queda pequeña

Ante este panorama, la comunidad educativa del IES San Blas aguarda a la sustitución de las prefabricadas más viejas, después de que en las últimas horas Educación les haya trasladado que las van a cambiar, pero sobre todo, esperan con ansía la ampliación del centro educativo para solucionar realmente sus problemas de espacio. Las nuevas instalaciones están en fase de redacción del proyecto básico.

Sin embargo, lo que se ha planificado es que esta obra sirva para adecuar el centro a 16 unidades de ESO y 6 de Bachillerato y para el próximo curso ya contarán con 19 unidades de ESO y 8 de Bachillerato, por lo que la ampliación del instituto ya se queda pequeña, según el Ampa.

Los barracones que el centro educativo acumula por la falta de espacio / Pilar Cortés

Desde Sumar, su portavoz en la Comunidad, Xavier López, ha atribuido la situación de abandono y deterioro del IES San Blas a las políticas educativas del Consell del Partido Popular. "La promoción y el incentivo de la enseñanza concertada y privada, en detrimento de la pública, están condenando a miles de alumnos a estudiar en condiciones precarias y han generado una brecha social en el acceso a recursos por parte de las familias, dependiendo del modelo de centro que elijan, que ya es insostenible", ha denunciado.