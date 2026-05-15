Investigadores del CSIC: encuentro científico de alto nivel la próxima semana en Alicante

Alicante acogerá el próximo martes y miércoles la reunión anual de primavera de los equipos directivos de los 124 centros e institutos de investigación que tiene a lo largo y ancho de España el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entidad adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El encuentro reunirá a unas 200 personas y tiene como objetivo coordinar e impulsar la estrategia institucional y científica de la organización.

La cita contará con la presencia de la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, y del equipo directivo de la institución integrado por José María Martell, vicepresidente de Investigación Científica y Técnica; Carlos Closa, vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales; Isabel Martínez, vicepresidenta de Relaciones Internacionales; Ana Castro, vicepresidenta de Innovación y Transferencia e Ignacio Gutiérrez Llano, secretario general.

Se trata de una cita privada que reunirá a los científicos en el Auditorio Provincial de Alicante (ADDA) en un encuentro de trabajo privado que comenzará con la bienvenida a cargo de la presidenta, y que continuará con la conferencia inaugural "Minimizar la huella, maximizar el impacto: de la excelencia en investigación responsable a las industrias sostenibles", a cargo de Mercedes Maroto, directora del Centro de Investigación e Innovación de Descarbonización Industrial del Reino Unido (IDRIC). El CSIC celebra dos citas profesionales anuales, una de ellas en invierno en Madrid y otra en primavera en otra ciudad de España donde tenga algún centro.

Distintivos MaX

Durante el encuentro, además de la celebración de distintas sesiones de trabajo y mesas redondas técnicas, el CSIC hará entrega de los distintivos MaX, unos reconocimientos que impulsan la implementación de planes de excelencia en los centros e institutos del Consejo de Investigaciones Científicas. Estos galardones se darán a conocer el martes.

Agencia ATLAS / EFE

Premios de Transferencia

Además, el miércoles se concederán los Premios de Transferencia y Emprendimiento, que buscan visibilizar y premiar la innovación, el impacto social y la colaboración público-privada de los investigadores de la institución.

El CSIC desarrolla investigación básica y aplicada en todas las áreas de conocimiento humano con el objetivo de seguir ampliando las fronteras de la ciencia. Tiene presencia en todo el territorio y cuenta con más de 17.000 trabajadores y trabajadoras. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la institución científica pública de referencia de España, la tercera de Europa y la sexta del mundo.

Depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y su objetivo principal es impulsar, coordinar y desarrollar la investigación en prácticamente todas las áreas del conocimiento.

Su principal función es la investigación multidisciplinar. Cuenta con más de 120 institutos repartidos por toda España, abarcando desde las ciencias humanas y sociales hasta la física, la biología y la tecnología. Así como la transferencia de conocimiento pues su objetivo es que la ciencia llegue a la sociedad y al tejido empresarial, transformando la investigación en innovaciones útiles.

Su tercer eje es la formación pues ayuda a que surjan nuevos científicos e investigadores a través de diversos programas y becas

Neurociencias

En la provincia de Alicante el Instituto de Neurociencias es un centro mixto del CSIC y de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que realiza cientos de investigaciones de todo tipo, destacando las de cáncer o alzhéimer, con una semana del cerebro que se celebra anualmente y que cuenta con una gran participación de estudiantes de toda la Comunidad Valenciana, que además despierta muchas vocaciones.

También el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica (Isabial) de Alicante, adscrito a la Conselleria de Sanidad, mantiene vínculos y colaboraciones con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

El CSIC quiere poner en valor con este tipo de encuentros fuera de Madrid la estructura descentralizada de la entidad por todo el territorio nacional, dando a conocer la estrategia global de la organización en materia de ciencia y contar el impulso que se está dando a la transferencia de este valioso conocimiento. La presidencia, con este fin, ha creado una vicepresidencia de Transferencia para acercar la colaboración público-privada y transformar el conocimiento científico en hechos productivos para beneficio de la sociedad.