Leire Arellano ya luce la banda de Bellea del Foc infantil 2026

Con media hora de retraso por la lluvia, el Teatro Principal ha vuelto este viernes a vestirse de gala para acoger una de las citas más esperadas del calendario festero infantil. Quince días después de su elección, Leire Arellano Ruiz, de la hoguera Plaza del Mediterráneo, ha sido proclamada oficialmente Bellea del Foc infantil de Alicante 2026 en un acto que ha devuelto la ceremonia a su escenario habitual tras la celebración del año pasado en la plaza del Ayuntamiento por la programación del coliseo alicantino. Junto a ella, sus seis damas de honor han recibido también sus bandas en una tarde marcada por la emoción, la solemnidad y novedades pensadas para reforzar el carácter ceremonial de la proclamación.

La jornada ha obligado a mirar al cielo durante buena parte del día por la lluvia, después de que la meteorología ya condicionara hace apenas dos semanas la previa de la ceremonia de elección. Finalmente, el acto ha podido desarrollarse en el interior del Teatro Principal, donde los asistentes han sufrido también el mal estado de conservación de un edificio que lleva años esperando una remodelación visible tanto en la fachada como en el patio de butacas.

La proclamación de Leire ha tenido este año una banda sonora propia. La Federació de les Fogueres ha estrenado durante el acto “Proclamació de Foc”, una fantasía musical compuesta por Miguel Ángel Mataix para acompañar el momento de la imposición de bandas. La obra ha sido interpretada en directo por la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan, bajo la dirección de Celia Torá, con una particularidad visual añadida: la banda no ha tocado desde el foso, sino desde el propio escenario del Teatro Principal. La ceremonia ha comenzado con el teatro a oscuras y la subida del telón, que ha descubierto a la formación musical sobre el escenario y ha arrancado los primeros grandes aplausos del público. La música, pensada con un tono cinematográfico y emotivo, ha acompañado el recorrido escénico de las representantes infantiles y ha añadido una nueva capa de solemnidad a uno de los instantes más simbólicos de la Fiesta.

Presentadores

El acto ha estado conducida por Nerea Núñez, de la hoguera Barri Sant Agustí; Nicolás Saiz, de Benalúa; y Daniela Navarro, de Explanada. Sobre el escenario han ido recibiendo sus bandas las seis damas de honor de la Bellea del Foc infantil 2026: Lucía Colilla, de Explanada; Alba Illana, de Carolines Baixes; Martina Albadalejo, de Virgen del Remedio-La Cruz; Nerea Navarro, de Avenida Costablanca-Entre Playas; Irene Straub, de Foguerer Carolinas; y Estrella del Mar Peláez, de Calvo Sotelo.

El momento central ha llegado con la proclamación de Leire Arellano. La niña de la hoguera Plaza del Mediterráneo, de 10 años y alumna de 5º de Primaria en Carmelitas, ha recibido la banda que la acredita oficialmente como Bellea del Foc infantil de Alicante 2026. El público se ha puesto en pie cuando Leire ha hecho su entrada por el patio de butacas para dirigirse al escenario, más de media hora después del inicio de la ceremonia. El alcalde, Luis Barcala, que ha estado acompañado en el escenario por el presidente de la Federació de les Fogueres, David Olivares, le ha tendido la mano para ayudarla a subir antes de imponerle la banda, en uno de los instantes más aplaudidos de la tarde. Con ella, Leire inicia un año que, según la propia mantenedora, vive como “un sueño hecho realidad” desde la noche de la elección.

La indumentaria de la nueva Bellea del Foc infantil también ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de la proclamación. Leire ha lucido un espolín en color Palermo, con 6.210 hilos de urdimbre, 46 colores de trama y tres metales —oro, oro viejo y oro volteado—, realizado en urdimbre y tramas de seda natural y tejido en telar manual.

Proclamación de la Bellea del Foc infantil 2026: Leire Arellano / Pilar Cortés

La escena más tierna ha llegado después, cuando su hermano Unai le ha colocado un cojín bajo los pies para que pudiera sentarse con comodidad en el escenario. El gesto ha provocado la mayor ovación del acto. También ha llamado la atención el cesto de flores entregado por Barcala, lleno de osos de peluche, que ha desatado un “oh” entre el público.

La mantenedora del acto, María José Sáez, ha construido su discurso como un cuento sobre Alicante, la infancia y las Hogueras. Desde el principio ha querido apartarse de los protocolos interminables para centrar la mirada en las verdaderas protagonistas de la noche: Leire y sus damas. A partir de ahí, ha relatado una historia en la que el viento de Levante recorre la ciudad en busca de los símbolos que mejor explican Alicante: la Explanada, las palmeras, la Virgen del Remedio, la Costa Blanca, el sentimiento foguerer, la plaza de Calvo Sotelo y el Mediterráneo.

Ese viaje imaginario ha servido para presentar a las siete niñas como siete corazones elegidos de distintos rincones de la ciudad. Sáez ha destacado que todas ellas son “festeras de cuna” y ha vinculado sus trayectorias familiares, sus aficiones y sus sueños de futuro con la ilusión de representar la Fiesta desde la infancia. De Leire ha destacado su alegría, su carácter “disfrutón”, su pasión por cantar en el coro del colegio y por la gimnasia artística, además de su deseo de convertirse algún día en profesora de Primaria.

Primer instante

“Hay niñas que destacan con el tiempo y otras que desde el primer instante consiguen cautivarte para siempre, eso pasa con Leire”, ha afirmado la mantenedora, que ha recordado también la intensidad con la que la nueva Bellea del Foc infantil vive las Hogueras. “Para Leire, las Hogueras son 365 días al año”, ha señalado Sáez, antes de cerrar su intervención con un mensaje dirigido a las siete representantes infantiles: “Nada se ve tan bonito y con tanta ilusión como cuando se hace a través de los ojos de un niño, en este caso de siete niñas”.

El acto ha incluido también la entrega de cestas en nombre de la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y la Federació. Además, han acompañado a Leire Arellano y a sus damas representantes infantiles de distintas fiestas de la provincia y la Comunidad Valenciana, entre ellas las de València, Castellón, Elche, Torrevieja, Benidorm, Sant Joan d’Alacant, Elda y San Vicente.

La proclamación infantil ha abierto así el fin de semana grande de los actos oficiales previos a las Hogueras. Este sábado será el turno de María Pastor, Bellea del Foc 2026, que también será proclamada a las 19.00 horas en el Teatro Principal. Leire Arellano, ya con la banda, ha iniciado este viernes el recorrido oficial de un año que la sitúa en el centro de la Fiesta infantil y que arranca con música nueva, escenario recuperado y el sueño cumplido de representar a Alicante desde la mirada de la infancia.