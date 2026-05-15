Loterías y Cruz Roja firman en Alicante un convenio de 60 millones para programas sociales

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y Cruz Roja Española han firmado este viernes en Alicante un convenio de colaboración dotado con más de 60 millones de euros para los próximos cuatro años. El acuerdo permitirá que Loterías aporte algo más de 15 millones anuales hasta 2029 para financiar distintos programas sociales de Cruz Roja dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad.

El convenio ha sido suscrito por el presidente de Loterías, Jesús Huerta, y la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo, en un acto celebrado en Alicante y presidido por el ministro de Hacienda, Arcadi España. La colaboración entre ambas entidades no es nueva. Loterías y Cruz Roja mantienen relación desde 1924, una trayectoria que ahora se renueva con un nuevo marco económico plurianual.

El acuerdo servirá para sostener programas de atención a personas mayores, personas con discapacidad, mujeres en situación de dificultad social, personas en extrema vulnerabilidad, activación para el empleo, prevención de adicciones comportamentales, salud, voluntariado y actuaciones extraordinarias en emergencias o catástrofes. También contempla dedicar un sorteo de Lotería Nacional a Cruz Roja Española para dar visibilidad a la labor de la institución.

España ha aprovechado la firma para elogiar el papel de Cruz Roja y del conjunto del Tercer Sector, al que ha definido como una pieza fundamental del Estado del bienestar. El ministro ha defendido que estas organizaciones “elevan el listón moral de un país” con valores como la empatía y la ayuda a los demás y ha sostenido que “la verdadera prioridad nacional de un país es la prioridad social”.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante un acto de firma de convenio en Cruz Roja / Héctor Fuentes

Cruz Roja Española cuenta con 162 años de historia, atiende cada año en el conjunto del país a cerca de 2,8 millones de personas y tiene más de 230.000 voluntarios, que constituyen la base operativa de la institución. España ha destacado esa presencia territorial y la capacidad de respuesta de la organización ante situaciones de emergencia. “En cualquier situación de emergencia siempre hay alguien de la Cruz Roja ayudando”, ha señalado durante el acto.

El convenio con Loterías ha permitido en los últimos años reforzar esa red de programas. Entre 2018 y 2025, la sociedad estatal destinó 120,5 millones de euros a Cruz Roja. Solo en 2025, esa aportación contribuyó a atender a 966.285 personas a través de diferentes programas sociales, según los datos difundidos por Hacienda.

Uno de los apartados destacados del acuerdo es la posibilidad de activar programas especiales o extraordinarios ante sucesos de impacto social. Bajo ese paraguas, Loterías ha colaborado en actuaciones vinculadas a la pandemia de la covid, la erupción del volcán de La Palma, la llegada de refugiados ucranianos o la atención a personas afectadas por la dana.

En este último caso, el programa especial permitió atender el pasado año a 68.160 personas afectadas por la catástrofe. De los 15 millones destinados al convenio con Cruz Roja en 2025, un total de 250.000 euros se dirigieron específicamente a esa respuesta. Las intervenciones incluyeron apoyo para restaurar el bienestar económico, social y cultural de las personas afectadas, además de ayuda con alimentos, productos de higiene y medicinas.

La verdadera prioridad nacional de un país es siempre la prioridad social Arcadi España — Ministro de Hacienda

España ha agradecido especialmente el trabajo de Cruz Roja tras la dana, tanto en los primeros días posteriores a la tragedia como en los proyectos que la institución mantiene para ayudar a los damnificados. Cruz Roja realizó asistencias directas desde el puesto de comando avanzado, puso en marcha 17 albergues para acoger a afectados y habilitó nuevos puntos de atención en 25 localidades adicionales, además de su presencia previa en 13 poblaciones afectadas.

El acuerdo firmado en Alicante se enmarca en la política de colaboración de Loterías con entidades del Tercer Sector. Entre 2018 y 2025, casi ocho millones de personas se beneficiaron de programas sociales financiados por la sociedad estatal y gestionados por Cruz Roja Española, Cáritas Española y la Asociación Española Contra el Cáncer, con una aportación total de 170,4 millones de euros.

En 2025, la inversión social de Loterías ascendió a 21,7 millones de euros y benefició directamente a más de un millón de personas. El nuevo ciclo de convenios para el periodo 2026-2029 contará con una dotación global de 87 millones de euros para Cruz Roja, Cáritas y la Asociación Española Contra el Cáncer, con la previsión de atender a unos cuatro millones de personas durante esos cuatro años.