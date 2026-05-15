Inclusión
La Mar Solidaria convertirá de nuevo a Alicante en la capital nacional del deporte marino sin barreras
El Club Náutico Costa Blanca de Alicante a ser el epicentro de la inclusión con más de 1.500 asistentes previstos el próximo sábado 6 de junio
La asociación La Mar Solidaria se prepara para demostrarlo una vez más. El próximo sábado 6 de junio de 2026, el Club Náutico Costa Blanca de Alicante acogerá la VIII Jornada de La Mar Solidaria, consolidada ya como el evento de deporte adaptado en el medio marino referente en España, a beneficio de COCEMFE Alicante y UPAPSA, Unión Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual de Alicante.
Tras el éxito sin precedentes de la edición de 2025 que batió récords de asistencia, esta octava edición se presenta como una reivindicación del derecho al disfrute del entorno marino. La jornada contará con más de 300 deportistas con discapacidad física, orgánica e intelectual.
Motor de igualdad real
Para muchas personas con discapacidad, el acceso al medio marino suele estar limitado por barreras físicas o la falta de recursos adaptados. La Mar Solidaria elimina estos obstáculos ofreciendo 10 disciplinas adaptadas, desde vela ligera, buceo y paddle surf, hasta actividades en arena como kárate y rugby inclusivo. El objetivo es claro: que el entorno se adapte a la persona, y no al revés.
"Nuestra misión va más allá del deporte; trabajamos para que la inclusión deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad tangible” declara Juanjo Rodes, presidente de la Mar Solidaria. “Ver a una persona con movilidad reducida surcar las olas o sumergirse en el Mediterráneo es la prueba de que, con los apoyos adecuados, no hay límites”.
Una marea de solidaridad
“La Mar Solidaria es inclusión real en movimiento”, señalan desde la organización. Lo que nació como una jornada puntual es hoy una asociación activa los 365 días del año que trabaja para que el orgullo de las familias y la ilusión de las personas participantes derriben cualquier barrera.
El evento es posible gracias al esfuerzo altruista de cientos de personas voluntarias y al respaldo de patrocinadores comprometidos como Coca-Cola, Global Omnium, Atlántica Agrícola y Heis Global, además del apoyo constante del Ayuntamiento de Alicante.
La jornada comenzará a las 10:00 horas y culminará a las 14:00 horas con una paella gigante de convivencia, invitando a toda la ciudadanía a acercarse al Club Náutico Costa Blanca de Alicante para ser parte de esta marea de inclusión y superación.
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