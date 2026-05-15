Moho en las duchas y espejos rotos en polideportivos de Alicante

Humedades, espejos llenos de grietas, puertas que se caen, azulejos arrancados... Son solo algunas de las deficiencias que presentan los vestuarios de los polideportivos de Vía Parque, Tómbola y Florida-Babel, en Alicante. Un problema que afecta directamente a multitud de clubes y por el que el PSOE reclama un plan de choque urgente.

El grupo municipal socialista ha denunciado este viernes "el deterioro y la falta de mantenimiento que presentan diferentes instalaciones deportivas municipales de Alicante", especialmente en zonas como los vestuarios. El concejal Eduardo Rodríguez ha reclamado al alcalde, Luis Barcala, que impulse "de forma inmediata" un plan de actuaciones "para poner a punto unas instalaciones que utilizan diariamente cientos de niños y niñas, jóvenes, clubes deportivos y familias de la ciudad".

Tras visitar estos recintos deportivos, el PSOE asegura haber constatado numerosas deficiencias relacionadas con el mantenimiento básico de las instalaciones: puertas rotas y desvencijadas; espejos deteriorados, rajados y antiguos; duchas en mal estado que gotean continuamente; bancos rotos; puertas inservibles; pintura desconchada; azulejos desprendidos; o humedades y ventanas dañadas; entre otros problemas. "Lo que nos encontramos es el resultado de años de abandono y de falta de mantenimiento. No estamos hablando de grandes obras ni de inversiones millonarias, sino de pequeñas actuaciones básicas que el gobierno de Barcala ha dejado completamente desatendidas", ha señalado Rodríguez.

Falta de sombras

El edil socialista ha puesto además el foco en la falta de zonas de sombra para las familias y espectadores que acuden diariamente a estas instalaciones deportivas municipales. "Hay padres y madres que tienen que acudir con sombrillas o paraguas para protegerse del sol mientras ven entrenar o competir a sus hijos. Es una imagen impropia de una ciudad como Alicante", ha lamentado.

En este sentido, Rodríguez ha recordado que el único polideportivo que dispone de velas de sombra es el de Gran Vía, aunque muchas de ellas "llevan años sin reponerse ni mantenerse". Al respecto, el edil progresista ha señalado que "Barcala está más preocupado por anunciar futuras infraestructuras deportivas que por mantener en condiciones dignas las que ya existen y utilizan cada día los deportistas de Alicante", mientras que la ciudad "necesita menos titulares y más mantenimiento".

Por todo ello, el grupo socialista ha reclamado "la puesta en marcha de un plan específico de mantenimiento y mejora de instalaciones deportivas municipales que permita actuar sobre vestuarios, duchas, cerramientos, zonas de sombra y elementos deteriorados". Según Rodríguez, "los clubes, los jóvenes y las familias merecen instalaciones dignas" y "lo que falta no es dinero, sino voluntad política para cuidar lo que ya existe".