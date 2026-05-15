Nacen los Premios Laik: Un reconocimiento a los influencers y creadores de contenido de Alicante
INFORMACIÓN y Prensa Ibérica impulsan unos galardones para visibilizar a quienes inspiran, entretienen y conectan con miles de personas desde las redes sociales
La gala se celebrará el 28 de mayo en Puntapiedra
En un momento en el que las redes sociales marcan tendencias, generan conversación y conectan a miles de personas cada día, INFORMACIÓN y Prensa Ibérica lanzan los I Premios Laik, una iniciativa que nace para reconocer el talento de los influencers y creadores de contenido de la provincia de Alicante. Perfiles que, desde distintos ámbitos, inspiran, entretienen, informan y han convertido el entorno digital en una nueva forma de comunicación y creatividad.
La primera edición de los Premios Laik celebrará el próximo jueves 28 de mayo una gala en Puntapiedra, en una noche dedicada a poner en valor a quienes han sabido construir comunidad y generar impacto desde plataformas como Instagram, TikTok o YouTube.
Humor, moda, gastronomía, viajes, salud, deporte, lifestyle, motor o belleza son solo algunas de las áreas que tendrán protagonismo en unos galardones que buscan dar visibilidad a la creatividad digital con sello alicantino.
Once categorías
Los premios contarán con 11 categorías: Humor, Moda, Foodie, Viajes, Influencia Local, Salud, Deporte, Lifestyle, Motor, Belleza y Marketing Digital por Divulgación Digital. Además, uno de los reconocimientos más especiales será el de Influencer del Año x INFORMACIÓN, elegido mediante voto popular como el favorito de los alicantinos.
La gala contará además con un maestro de ceremonias muy vinculado al universo digital: el influencer Pablo González, conocido en Instagram y YouTube como @pegameunviaje.
Con esta iniciativa, INFORMACIÓN refuerza su apuesta por acercarse a las nuevas formas de comunicación y por reconocer a quienes han convertido las redes en un escaparate de creatividad, influencia y conexión con el público.
Además, con motivo de esta primera edición, se pondrá en marcha un sorteo en Instagram para asistir a la gala.
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