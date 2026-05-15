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Nacen los Premios Laik: Un reconocimiento a los influencers y creadores de contenido de Alicante

INFORMACIÓN y Prensa Ibérica impulsan unos galardones para visibilizar a quienes inspiran, entretienen y conectan con miles de personas desde las redes sociales

La gala se celebrará el 28 de mayo en Puntapiedra

Los Premios Laik se celebrarán en un escenario inmejorable: Puntapiedra.

Los Premios Laik se celebrarán en un escenario inmejorable: Puntapiedra. / INFORMACIÓN

Miriam Vázquez

Miriam Vázquez

En un momento en el que las redes sociales marcan tendencias, generan conversación y conectan a miles de personas cada día, INFORMACIÓN y Prensa Ibérica lanzan los I Premios Laik, una iniciativa que nace para reconocer el talento de los influencers y creadores de contenido de la provincia de Alicante. Perfiles que, desde distintos ámbitos, inspiran, entretienen, informan y han convertido el entorno digital en una nueva forma de comunicación y creatividad.

La primera edición de los Premios Laik celebrará el próximo jueves 28 de mayo una gala en Puntapiedra, en una noche dedicada a poner en valor a quienes han sabido construir comunidad y generar impacto desde plataformas como Instagram, TikTok o YouTube.

Humor, moda, gastronomía, viajes, salud, deporte, lifestyle, motor o belleza son solo algunas de las áreas que tendrán protagonismo en unos galardones que buscan dar visibilidad a la creatividad digital con sello alicantino.

Once categorías

Los premios contarán con 11 categorías: Humor, Moda, Foodie, Viajes, Influencia Local, Salud, Deporte, Lifestyle, Motor, Belleza y Marketing Digital por Divulgación Digital. Además, uno de los reconocimientos más especiales será el de Influencer del Año x INFORMACIÓN, elegido mediante voto popular como el favorito de los alicantinos.

La gala contará además con un maestro de ceremonias muy vinculado al universo digital: el influencer Pablo González, conocido en Instagram y YouTube como @pegameunviaje.

Primeros Premios a la creación de contenido en Alicante.

Primeros Premios a la creación de contenido en Alicante. / INFORMACIÓN

Con esta iniciativa, INFORMACIÓN refuerza su apuesta por acercarse a las nuevas formas de comunicación y por reconocer a quienes han convertido las redes en un escaparate de creatividad, influencia y conexión con el público.

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Además, con motivo de esta primera edición, se pondrá en marcha un sorteo en Instagram para asistir a la gala.

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