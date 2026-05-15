Los nutricionistas de Alicante avisan de que retirar el gluten de la alimentación puede retrasar siete años el diagnóstico de la celiaquía

El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) advierte de que eliminar el gluten sin diagnóstico de celiaquía puede provocar déficits nutricionales, empeorar la relación con la comida y dificultar el correcto análisis de estas enfermedades.

En un comunicado, estos profesionales alertan del aumento de personas que siguen, sin un seguimiento profesional, dietas sin gluten influenciadas por redes sociales y tendencias.

"Se ha popularizado la idea de que el gluten es perjudicial para cualquier persona, cuando en realidad los problemas asociados a este componente aparecen en enfermedades concretas como la celiaquía. En personas sanas no existe evidencia científica que justifique eliminarlo", explica Lis Zamora, dietista-nutricionista experta en enfermedad celíaca y vocal del colegio profesional, con motivo del Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, que se celebra cada 16 de mayo.

Según diferentes estudios internacionales, cada vez más personas siguen dietas sin gluten sin padecer celiaquía ni otras patologías relacionadas.

Molestias digestivas

"Nos encontramos especialmente con mujeres adultas preocupadas por su salud, que presentan molestias digestivas inespecíficas y que, influenciadas por mensajes poco rigurosos en redes sociales, deciden retirar el gluten pensando que eso resolverá sus síntomas", señala Zamora.

Uno de los principales riesgos de eliminar el gluten por iniciativa propia es dificultar el diagnóstico de patologías como la enfermedad celíaca. Los expertos recuerdan que tanto las analíticas como las biopsias intestinales pierden fiabilidad cuando la persona ya ha dejado de consumir gluten.

Redacción

Falsos negativos

"Retirar el gluten antes de acudir al médico puede provocar falsos negativos y retrasar el diagnóstico durante meses e incluso años. De hecho, actualmente, el tiempo medio para diagnosticar la celiaquía en adultos en España se encuentra en torno a los 7 años. Si una persona presenta síntomas digestivos o sospecha que algo no le sienta bien, lo recomendable es consultar primero con profesionales sanitarios antes de eliminar alimentos de la dieta", insiste Zamora.

La vocal recuerda además que la dieta sin gluten es actualmente el único tratamiento eficaz para las personas con enfermedad celíaca, por lo que aprender a realizarla correctamente resulta fundamental.

"La dieta sin gluten no debe banalizarse ni convertirse en una moda o tendencia alimentaria. Para las personas celíacas es un tratamiento que requiere aprendizaje, planificación y acompañamiento profesional", subraya.

Consecuencias negativas

Desde el Colegio de Nutricionistas advierten de que eliminar el gluten sin necesidad puede tener consecuencias negativas para la salud. Entre ellas, destacan una menor variedad alimentaria, déficits nutricionales y una peor relación con la comida derivada de restricciones innecesarias.

"El gluten está presente en cereales como el trigo, la cebada o el centeno, muy habituales en nuestra alimentación diaria. Cuando se eliminan sin una adecuada planificación, puede disminuir el aporte de nutrientes esenciales como hierro, zinc, magnesio, fibra o vitaminas del grupo B fundamentales para mantener una dieta equilibrada y saludable", explica la especialista.

Además, desde la entidad colegial recuerdan que muchos productos etiquetados como "sin gluten" no son necesariamente más saludables y señalan que existe entre la población una percepción errónea de que los productos sin gluten son mejores nutricionalmente.

"Muchos de ellos contienen harinas refinadas, azúcares, grasas poco saludables y numerosos aditivos para conseguir una textura similar a los productos convencionales",