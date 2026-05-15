Organizador

Los Premios LAIK están organizados por Información (en adelante, el "Organizador").

Objeto

Los Premios tienen por objeto reconocer y distinguir a creadores y proyectos con presencia digital, por su aportación, creatividad, impacto y relevancia, de acuerdo con las categorías y condiciones establecidas en estas bases.

Categorías y premios que se otorgan

En la edición 2026 se otorgará un (1) premio a un ganador por cada una de las siguientes categorías:

Humor & Entretenimiento

Moda & Belleza

Gastro & Foodie

Viajes & Experiencias

Salud

Deporte

Lifestyle

Divulgación Digital e Impacto Social y Cultural

Empresas Creativas

Talento Creativo

Influencer del Público

El Organizador podrá, por motivos justificados (incidencias técnicas, fuerza mayor, causas organizativas o de integridad del proceso), modificar o ajustar aspectos no esenciales de los Premios, comunicándolo a través de sus canales oficiales.

Candidaturas / Nominados

Las candidaturas participantes (nominados) serán las que el Organizador publique en la página oficial de los Premios habilitada en su web (en adelante, la "Web de Votación").

La publicación de nominados y su permanencia en el listado oficial no genera derecho alguno a premio ni indemnización por cambios, sustituciones o correcciones justificadas (errores materiales, incidencias técnicas, suplantaciones, etc.).

Sistema de votación popular

El público podrá votar su candidato preferido para la categoría Influencer del Público. La votación se realizará exclusivamente a través de la Web de Votación.

Reglas de voto:

Se permite un (1) voto por nominado y por día ( período de 24 horas ).

por nominado y por día ( ). La limitación se aplica por dirección IP y por los controles técnicos del Organizador.

y por los controles técnicos del Organizador. El cómputo del "día" se entenderá como período móvil de 24 horas desde la emisión del voto, salvo que el sistema indique expresamente otro criterio operativo.

desde la emisión del voto, salvo que el sistema indique expresamente otro criterio operativo. El Organizador podrá implementar mecanismos técnicos adicionales (cookies, identificadores técnicos, limitadores de frecuencia) para garantizar la integridad del proceso.

Medidas antifraude, auditoría y validez de votos

Queda prohibida cualquier conducta dirigida a alterar artificialmente los resultados, incluyendo:

Uso de bots, scripts, automatizaciones o granjas de clics.

o granjas de clics. Uso de proxies, VPN , rotación masiva de IPs o herramientas de ocultación destinadas a manipulación.

, rotación masiva de IPs o herramientas de ocultación destinadas a manipulación. Suplantaciones, ataques, explotación de vulnerabilidades o acciones coordinadas de fraude.

El Organizador se reserva el derecho de auditar el proceso y los patrones de votación, invalidar o descontar votos irregulares, bloquear IPs o patrones anómalos, y descalificar una candidatura en supuestos graves de manipulación deliberada. Estas decisiones serán definitivas.

Plazo de votación

El período de votación (inicio y cierre) será el publicado en la Web de Votación. Una vez cerrado el plazo, no se admitirán votos adicionales.

Determinación de ganadores

El premio Influencer del Público será otorgado exclusivamente mediante votación popular, resultando ganador el candidato con el mayor número de votos válidos al cierre del período establecido.

El resto de categorías serán evaluadas y decididas por un jurado profesional compuesto por expertos del sector, que valorarán impacto, trayectoria, calidad de contenido, innovación y relevancia dentro de su ámbito.

Comunicación y entrega del premio

Los ganadores se anunciarán en la fecha y formato establecidos por el Organizador (gala y/o publicación en web/redes). Si el ganador no pudiera asistir, se podrá designar al siguiente nominado con más número de votos. La no asistencia no obligará al Organizador a modificar el formato del anuncio.

Derechos de imagen, nombre y difusión

Los nominados y ganadores autorizan al Organizador, de forma gratuita, no exclusiva y para todo el mundo, a difundir su nombre, alias, imagen y referencias a sus perfiles/redes, con finalidad informativa y promocional vinculada a los Premios (noticias, vídeos, fotos, resúmenes, publicaciones y piezas de difusión propias).

Protección de datos (RGPD) — Votantes

Responsable: Información (Organizador).

Finalidad: gestionar la votación, prevenir fraude, garantizar la integridad del proceso y resolver incidencias.

Base jurídica: interés legítimo en asegurar un proceso íntegro y seguro; y, cuando corresponda, consentimiento del usuario en acciones específicas.

Datos tratados: datos técnicos indispensables para la votación y antifraude (dirección IP, fecha/hora, identificadores técnicos, registros de seguridad).

Conservación: durante el tiempo necesario para gestión, auditoría y resolución de incidencias y, posteriormente, durante los plazos legales aplicables.

Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, ejercitables mediante solicitud a los canales oficiales del Organizador.

Limitación de responsabilidad

El Organizador no responde de: interrupciones o caídas de servicio, errores de red o incidencias de terceros; imposibilidad de votar por configuraciones del navegador/dispositivo; efectos de redes compartidas donde múltiples usuarios comparten IP; actuaciones maliciosas de terceros, sin perjuicio de las medidas adoptadas.

Reserva de derechos y modificación de bases

El Organizador se reserva el derecho de interpretar, aplicar y modificar estas bases por causa justificada para garantizar el correcto desarrollo de los Premios, informándolo a través de la Web de Votación y/o canales oficiales.

Aceptación de las bases

La participación en la votación o la condición de nominado implica la aceptación íntegra de estas bases.

Legislación aplicable y jurisdicción

Estas bases se rigen por la legislación española. Para cualquier controversia, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales competentes conforme a derecho.