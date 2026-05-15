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Edición 2026  ·  Alicante

Vota a los mejores creadores de contenido e influencers de nuestra provincia.

Humor y Entretenimiento

Premia a los creadores que destacan por su capacidad para entretener, hacer reír y conectar con el público a través de contenidos virales. Se valora la creatividad, la originalidad y el impacto en redes sociales, así como la capacidad de generar engagement y convertirse en referentes del entretenimiento digital.

Soyzukaa

Soyzukaa

@soyzukaa

Humor, productividad y herramientas digitales desde una comunidad joven muy activa en redes.

Sofía Ortíz

Sofía Ortíz

@sofiaortiz

Humor fresco y situacional que conecta con la audiencia más joven de la provincia alicantina.

Bea Ruíz

Bea Ruíz

@bearuiz

Creadora de contenido de entretenimiento con un sello personal único y una comunidad muy comprometida.

Moda

Reconoce a los influencers que marcan tendencia en el mundo de la moda, inspirando a su comunidad a través de su estilo personal, colaboraciones y contenido visual. Se tiene en cuenta la proyección, la estética, la influencia en el sector y la conexión con su audiencia.

Paula Cremades

Paula Cremades

@paucremades

Moda y lifestyle con una imagen cuidada y coherencia visual que conecta con su comunidad.

Sara Fructuoso

Sara Fructuoso

@sarafructuoso

Influencer de moda con un enfoque inclusivo y auténtico que conecta con todas las generaciones.

Patrifashion

Patrifashion

@patrifashion

Looks mediterráneos y tendencias accesibles desde Alicante con gran impacto en la moda local.

Gastro & Foodie

Categoría dedicada a los creadores que promueven la gastronomía, restaurantes y experiencias culinarias. Se valora su capacidad para dar visibilidad al sector, generar interés por la cocina local y crear contenido atractivo que influya en la decisión del público.

Sabealicante

Sabealicante

@sabealicante

Guía gastronómica digital de referencia para descubrir lo mejor de la cocina alicantina.

Angelillo Ramos

Angelillo Ramos

@angelilloramos85

Entretenimiento y gastronomía en un formato cercano y dinámico que inspira nuevos planes.

Placesalicante

Placesalicante

@placesalicante

Descubriendo los mejores lugares donde comer y disfrutar en la provincia de Alicante.

Viajes y Experiencias

Premia a aquellos perfiles que inspiran a descubrir nuevos destinos, planes y vivencias. Se reconoce la calidad del contenido, la capacidad de transmitir experiencias y la influencia a la hora de motivar a su comunidad a viajar o explorar.

Rubén García

Rubén García

@rubengarcia

Aventurero alicantino que documenta destinos únicos con una narrativa visual de alta calidad.

Cristina Rodríguez

Cristina Rodríguez

@akkicris89

Viajes auténticos que mezclan cultura local, gastronomía y experiencias únicas difíciles de olvidar.

Vero4travel

Vero4travel

@vero4travel

Escapadas, destinos y experiencias de viaje que inspiran a descubrir el mundo sin límites.

Influencia Local

Reconoce a los creadores que ponen en valor la provincia de Alicante, difundiendo su cultura, ocio, gastronomía y estilo de vida. Se valora su impacto en la comunidad local, su capacidad de dinamizar el territorio y su papel como embajadores digitales de la zona.

Sitios de Elena

Sitios de Elena

@sitiosdeelena

La guía definitiva de planes, restaurantes y rincones únicos de Alicante y su provincia.

Alicante Street Style

Alicante Street Style

@alicantestreetstyle

Capturando el estilo y la personalidad de las calles de Alicante en cada fotografía.

Discover Alicante

Discover Alicante

@discoveralicante

El mejor escaparate digital del patrimonio, la naturaleza y el estilo de vida alicantino.

Salud

Premia a los profesionales y creadores que divulgan contenido relacionado con el bienestar físico y mental. Se tiene en cuenta el rigor, la utilidad del contenido, el impacto positivo en la sociedad y la capacidad de concienciación.

María Esclápez

María Esclápez

@mariaesclapez

Psicóloga y divulgadora de salud mental que hace la psicología accesible para todos.

Lucía Galán

Lucía Galán

@luciagalan

Pediatra divulgadora que ofrece información médica fiable y accesible para todas las familias.

Natalia Sipra

Natalia Sipra

@nataliasipra

Nutrición y bienestar sin obsesiones, con un enfoque positivo y hábitos sostenibles para todos.

Deporte

Categoría que reconoce a los creadores vinculados al deporte, el entrenamiento y la superación personal. Se valora su disciplina, inspiración, constancia y la capacidad de motivar a su comunidad hacia un estilo de vida activo.

Dr. Aldo

Dr. Aldo

@draldo

Médico deportivo que divulga sobre rendimiento, recuperación y salud deportiva con rigor científico.

Rubén Correia

Rubén Correia

@rbncorreia_13

Deporte, hábitos saludables y autenticidad en un perfil que motiva e inspira a su comunidad.

Corro y soy mujer

Corro y soy mujer

@corroysoymjer

Comunidad de mujeres runners que visibiliza el atletismo femenino popular e inspira a todas a correr.

Lifestyle

Premia a los influencers que comparten su estilo de vida, combinando moda, viajes, experiencias y contenido personal. Se valora la autenticidad, la estética y la capacidad de generar una conexión real con su audiencia.

Sandra Ferriz

Sandra Ferriz

@sandraferrizz

Lifestyle auténtico y estética cuidada que conecta con su comunidad a través de momentos cotidianos.

Lodiceisa

Lodiceisa

@lodiceisa

Lifestyle auténtico y desenfadado que conecta con una comunidad que valora la honestidad ante todo.

Andrea Palazón

Andrea Palazón

@andreaapalazon

Moda y lifestyle con narrativa visual cuidada y una estética reconocible que inspira a su comunidad.

Motor

Reconoce a los creadores especializados en el mundo del motor, automoción y cultura automovilística. Se valora la pasión, el conocimiento, la calidad del contenido y la capacidad de generar comunidad en torno a este sector.

Álvaro Antolí

Álvaro Antolí

@alvaroantoli

Análisis y pruebas de coches con rigor técnico y un entretenimiento que engancha a los amantes del motor.

Papayerix

Papayerix

@papayerix7174

Entretenimiento y motor en YouTube con formatos dinámicos dirigidos a una audiencia joven.

Oscar Katana

Oscar Katana

@oscarkatana

Aventuras en moto y contenido de motociclismo que despierta la pasión por las dos ruedas.

Belleza

Categoría centrada en creadores de contenido de maquillaje, cuidado personal y estética. Se valora la técnica, la innovación, la influencia en tendencias y la capacidad de inspirar a su comunidad.

Kuka & Chic

Kuka & Chic

@kukachic

Tutoriales de maquillaje y skincare con honestidad y resultados reales que conectan con su comunidad.

Clara Cervera

Clara Cervera

@claracervera

Belleza y bienestar con un enfoque empoderador que inspira a sentirse bien con una misma.

Francisco Muñoz Estilistas

Francisco Muñoz Estilistas

@fm_estilista

Peluquería profesional y tendencias beauty combinadas con divulgación y experiencia técnica.

Divulgación Digital

Premia a profesionales y referentes del marketing digital que destacan por su innovación, estrategia y resultados en el entorno online. Se reconoce su impacto en el sector, su capacidad formativa y su contribución al crecimiento de marcas y negocios.

Luisma – Webpositer

Luisma – Webpositer

@webpositer

Referente del SEO y marketing digital con décadas de experiencia y divulgación práctica y útil.

Spainsays

Spainsays

@spainsays

Tendencias virales y actualidad digital con un enfoque ágil que conecta con audiencias amplias.

Ana Ivars

Ana Ivars

@anaivars

Consultora de marketing digital y estrategia en redes sociales con una visión práctica y efectiva.

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