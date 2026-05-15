Edición 2026 · Alicante
Vota a los mejores creadores de contenido e influencers de nuestra provincia.
Soyzukaa@soyzukaa
Humor, productividad y herramientas digitales desde una comunidad joven muy activa en redes.
Sofía Ortíz@sofiaortiz
Humor fresco y situacional que conecta con la audiencia más joven de la provincia alicantina.
Bea Ruíz@bearuiz
Creadora de contenido de entretenimiento con un sello personal único y una comunidad muy comprometida.
Paula Cremades@paucremades
Moda y lifestyle con una imagen cuidada y coherencia visual que conecta con su comunidad.
Sara Fructuoso@sarafructuoso
Influencer de moda con un enfoque inclusivo y auténtico que conecta con todas las generaciones.
Patrifashion@patrifashion
Looks mediterráneos y tendencias accesibles desde Alicante con gran impacto en la moda local.
Sabealicante@sabealicante
Guía gastronómica digital de referencia para descubrir lo mejor de la cocina alicantina.
Angelillo Ramos@angelilloramos85
Entretenimiento y gastronomía en un formato cercano y dinámico que inspira nuevos planes.
Placesalicante@placesalicante
Descubriendo los mejores lugares donde comer y disfrutar en la provincia de Alicante.
Rubén García@rubengarcia
Aventurero alicantino que documenta destinos únicos con una narrativa visual de alta calidad.
Cristina Rodríguez@akkicris89
Viajes auténticos que mezclan cultura local, gastronomía y experiencias únicas difíciles de olvidar.
Vero4travel@vero4travel
Escapadas, destinos y experiencias de viaje que inspiran a descubrir el mundo sin límites.
Sitios de Elena@sitiosdeelena
La guía definitiva de planes, restaurantes y rincones únicos de Alicante y su provincia.
Alicante Street Style@alicantestreetstyle
Capturando el estilo y la personalidad de las calles de Alicante en cada fotografía.
Discover Alicante@discoveralicante
El mejor escaparate digital del patrimonio, la naturaleza y el estilo de vida alicantino.
María Esclápez@mariaesclapez
Psicóloga y divulgadora de salud mental que hace la psicología accesible para todos.
Lucía Galán@luciagalan
Pediatra divulgadora que ofrece información médica fiable y accesible para todas las familias.
Natalia Sipra@nataliasipra
Nutrición y bienestar sin obsesiones, con un enfoque positivo y hábitos sostenibles para todos.
Dr. Aldo@draldo
Médico deportivo que divulga sobre rendimiento, recuperación y salud deportiva con rigor científico.
Rubén Correia@rbncorreia_13
Deporte, hábitos saludables y autenticidad en un perfil que motiva e inspira a su comunidad.
Corro y soy mujer@corroysoymjer
Comunidad de mujeres runners que visibiliza el atletismo femenino popular e inspira a todas a correr.
Sandra Ferriz@sandraferrizz
Lifestyle auténtico y estética cuidada que conecta con su comunidad a través de momentos cotidianos.
Lodiceisa@lodiceisa
Lifestyle auténtico y desenfadado que conecta con una comunidad que valora la honestidad ante todo.
Andrea Palazón@andreaapalazon
Moda y lifestyle con narrativa visual cuidada y una estética reconocible que inspira a su comunidad.
Álvaro Antolí@alvaroantoli
Análisis y pruebas de coches con rigor técnico y un entretenimiento que engancha a los amantes del motor.
Papayerix@papayerix7174
Entretenimiento y motor en YouTube con formatos dinámicos dirigidos a una audiencia joven.
Oscar Katana@oscarkatana
Aventuras en moto y contenido de motociclismo que despierta la pasión por las dos ruedas.
Kuka & Chic@kukachic
Tutoriales de maquillaje y skincare con honestidad y resultados reales que conectan con su comunidad.
Clara Cervera@claracervera
Belleza y bienestar con un enfoque empoderador que inspira a sentirse bien con una misma.
Francisco Muñoz Estilistas@fm_estilista
Peluquería profesional y tendencias beauty combinadas con divulgación y experiencia técnica.
Luisma – Webpositer@webpositer
Referente del SEO y marketing digital con décadas de experiencia y divulgación práctica y útil.
Spainsays@spainsays
Tendencias virales y actualidad digital con un enfoque ágil que conecta con audiencias amplias.
Ana Ivars@anaivars
Consultora de marketing digital y estrategia en redes sociales con una visión práctica y efectiva.
Organizador
Los Premios LAIK están organizados por Información (en adelante, el "Organizador").
Objeto
Los Premios tienen por objeto reconocer y distinguir a creadores y proyectos con presencia digital, por su aportación, creatividad, impacto y relevancia, de acuerdo con las categorías y condiciones establecidas en estas bases.
Categorías y premios que se otorgan
En la edición 2026 se otorgará un (1) premio a un ganador por cada una de las siguientes categorías:
- Humor & Entretenimiento
- Moda & Belleza
- Gastro & Foodie
- Viajes & Experiencias
- Salud
- Deporte
- Lifestyle
- Divulgación Digital e Impacto Social y Cultural
- Empresas Creativas
- Talento Creativo
- Influencer del Público
El Organizador podrá, por motivos justificados (incidencias técnicas, fuerza mayor, causas organizativas o de integridad del proceso), modificar o ajustar aspectos no esenciales de los Premios, comunicándolo a través de sus canales oficiales.
Candidaturas / Nominados
Las candidaturas participantes (nominados) serán las que el Organizador publique en la página oficial de los Premios habilitada en su web (en adelante, la "Web de Votación").
La publicación de nominados y su permanencia en el listado oficial no genera derecho alguno a premio ni indemnización por cambios, sustituciones o correcciones justificadas (errores materiales, incidencias técnicas, suplantaciones, etc.).
Sistema de votación popular
El público podrá votar su candidato preferido para la categoría Influencer del Público. La votación se realizará exclusivamente a través de la Web de Votación.
Reglas de voto:
- Se permite un (1) voto por nominado y por día (período de 24 horas).
- La limitación se aplica por dirección IP y por los controles técnicos del Organizador.
- El cómputo del "día" se entenderá como período móvil de 24 horas desde la emisión del voto, salvo que el sistema indique expresamente otro criterio operativo.
- El Organizador podrá implementar mecanismos técnicos adicionales (cookies, identificadores técnicos, limitadores de frecuencia) para garantizar la integridad del proceso.
Medidas antifraude, auditoría y validez de votos
Queda prohibida cualquier conducta dirigida a alterar artificialmente los resultados, incluyendo:
- Uso de bots, scripts, automatizaciones o granjas de clics.
- Uso de proxies, VPN, rotación masiva de IPs o herramientas de ocultación destinadas a manipulación.
- Suplantaciones, ataques, explotación de vulnerabilidades o acciones coordinadas de fraude.
El Organizador se reserva el derecho de auditar el proceso y los patrones de votación, invalidar o descontar votos irregulares, bloquear IPs o patrones anómalos, y descalificar una candidatura en supuestos graves de manipulación deliberada. Estas decisiones serán definitivas.
Plazo de votación
El período de votación (inicio y cierre) será el publicado en la Web de Votación. Una vez cerrado el plazo, no se admitirán votos adicionales.
Determinación de ganadores
El premio Influencer del Público será otorgado exclusivamente mediante votación popular, resultando ganador el candidato con el mayor número de votos válidos al cierre del período establecido.
El resto de categorías serán evaluadas y decididas por un jurado profesional compuesto por expertos del sector, que valorarán impacto, trayectoria, calidad de contenido, innovación y relevancia dentro de su ámbito.
Comunicación y entrega del premio
Los ganadores se anunciarán en la fecha y formato establecidos por el Organizador (gala y/o publicación en web/redes). Si el ganador no pudiera asistir, se podrá designar al siguiente nominado con más número de votos. La no asistencia no obligará al Organizador a modificar el formato del anuncio.
Derechos de imagen, nombre y difusión
Los nominados y ganadores autorizan al Organizador, de forma gratuita, no exclusiva y para todo el mundo, a difundir su nombre, alias, imagen y referencias a sus perfiles/redes, con finalidad informativa y promocional vinculada a los Premios (noticias, vídeos, fotos, resúmenes, publicaciones y piezas de difusión propias).
Protección de datos (RGPD) — Votantes
Responsable: Información (Organizador).
Finalidad: gestionar la votación, prevenir fraude, garantizar la integridad del proceso y resolver incidencias.
Base jurídica: interés legítimo en asegurar un proceso íntegro y seguro; y, cuando corresponda, consentimiento del usuario en acciones específicas.
Datos tratados: datos técnicos indispensables para la votación y antifraude (dirección IP, fecha/hora, identificadores técnicos, registros de seguridad).
Conservación: durante el tiempo necesario para gestión, auditoría y resolución de incidencias y, posteriormente, durante los plazos legales aplicables.
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, ejercitables mediante solicitud a los canales oficiales del Organizador.
Limitación de responsabilidad
El Organizador no responde de: interrupciones o caídas de servicio, errores de red o incidencias de terceros; imposibilidad de votar por configuraciones del navegador/dispositivo; efectos de redes compartidas donde múltiples usuarios comparten IP; actuaciones maliciosas de terceros, sin perjuicio de las medidas adoptadas.
Reserva de derechos y modificación de bases
El Organizador se reserva el derecho de interpretar, aplicar y modificar estas bases por causa justificada para garantizar el correcto desarrollo de los Premios, informándolo a través de la Web de Votación y/o canales oficiales.
Aceptación de las bases
La participación en la votación o la condición de nominado implica la aceptación íntegra de estas bases.
Legislación aplicable y jurisdicción
Estas bases se rigen por la legislación española. Para cualquier controversia, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales competentes conforme a derecho.