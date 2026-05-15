Los alcaldes socialistas plantan a la comisión del caso Baño en la Diputación de Alicante hasta que comparezca Mazón

Los cuatro alcaldes o exalcaldes socialistas citados para comparecer este lunes en la comisión de investigación del bono comercio de la Diputación de Alicante no acudirán a la sesión hasta que antes comparezca Carlos Mazón y el resto de responsables reclamados por el PSOE. El grupo socialista eleva así el pulso con el PP después de una semana marcada por la comparecencia sin respuestas de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, y por el giro del órgano hacia regidores del PSOE.

La decisión afecta a Vicente Arques, alcalde de l’Alfàs del Pi y portavoz socialista en la Diputación; Rubén Alfaro, alcalde de Elda y secretario general provincial del PSOE; Toni Francés, alcalde de Alcoy y exportavoz socialista en la institución provincial; y Carlos González, alcalde de Elche durante el mandato entre 2019 y 2023. Los cuatro habían sido citados para la sesión del próximo lunes, en una convocatoria que el PSOE interpreta como un intento del PP de trasladar el foco hacia ayuntamientos socialistas tras blindar la comparecencia de Baño.

Arques ha confirmado que ninguno de los cuatro asistirá mientras no se sienten antes en la comisión Mazón y los demás responsables cuya comparecencia ha solicitado el grupo socialista. “No tiene sentido pedir responsabilidades únicamente a los alcaldes mientras quienes tienen competencias directas y capacidad de decisión siguen sin dar explicaciones”, ha afirmado el portavoz socialista en la Diputación.

El PSOE no cierra la puerta a que sus alcaldes comparezcan, pero condiciona el paso a una secuencia distinta. Según Arques, una vez comparezcan Mazón y el resto de responsables reclamados por los socialistas, los alcaldes del PSOE acudirán “gustosamente y con total transparencia”. El grupo sostiene que no puede haber una comisión “a medias” ni un trato desigual entre administraciones y responsables políticos.

No tiene sentido pedir responsabilidades a los alcaldes socialistas sin citar antes a Mazón Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

La dirección provincial del PSOE ha respaldado de forma expresa esa posición. La vicesecretaria provincial, Bárbara Soler, ha acusado al PP de convertir la comisión en una “pantomima política” orientada, según su versión, a construir un relato contra el PSOE mientras se protege a quienes dirigían el programa. “No vamos a participar en una operación política disfrazada de comisión de investigación”, ha señalado.

El choque llega después de la sesión del miércoles, cuando Baño acudió a la comisión a puerta cerrada, leyó una intervención de defensa y evitó responder a las preguntas de la oposición. El PSOE abandonó la reunión, mientras Compromís acusó al PP de actuar como “defensa activa” del presidente de la Cámara. Los populares defendieron el derecho de Baño a no responder al estar el asunto judicializado.

Con ese precedente, los socialistas entienden que la citación de sus alcaldes abre una nueva fase de la comisión con un enfoque desequilibrado. Soler sostiene que el PP quiere señalar a alcaldes socialistas “mientras Mazón y su entorno siguen escondidos y sin dar explicaciones”. La dirigente provincial acusa a los populares de utilizar la Diputación como “instrumento de defensa partidista” y de fabricar titulares contra la oposición.

El PSOE insiste especialmente en la comparecencia de Mazón, expresidente de la Diputación durante la etapa en la que se impulsaron las campañas, y también en la de Juanfran Pérez Llorca. Los socialistas recuerdan que Finestrat, entonces dirigido por el actual presidente de la Generalitat, contrató la gestión del bono comercio con la estructura vinculada a Baño, según su versión. Por eso reclaman que la comisión no se limite a alcaldes del PSOE y cite también a cargos populares y responsables institucionales relacionados con las campañas.

No vamos a participar en una operación política disfrazada de comisión de investigación Bárbara Soler — Vicesecretaria provincial del PSOE

El grupo socialista ya había registrado una relación amplia de comparecencias, que incluye a directivos de Facpyme y a cargos del PP. Entre los primeros figuran Josefa Garri, vicepresidenta primera de Facpyme; Vicente Armengol, vicepresidente segundo; Enrique Laura, vicepresidente tercero; y Rosario Tomás, tesorera. El PSOE defiende que, tras la negativa de Baño a contestar, la comisión debe escuchar a otros perfiles de la organización que puedan explicar la gestión del programa.

La lista socialista incluye además a los populares Mazón, Pérez Llorca, Luis Barcala, Juan José Berenguer, José Antonio Bermejo, Loreto Serrano, Jaume Berenguer y Bernabé Cano. La oposición busca así devolver el foco a la Diputación, la Cámara, Facpyme, los ayuntamientos gobernados por el PP y el origen político del modelo. El PP, en cambio, había situado la siguiente sesión en alcaldes socialistas que participaron en campañas municipales del bono comercio.

La investigación judicial, dirigida por el magistrado Francisco Javier de la Torre, se centra en la gestión de los bono comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, fue detenido el 13 de marzo y puesto después en libertad con cargos tras negarse a declarar. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.