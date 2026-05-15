A la tercera va la vencida: esta es la ubicación definitiva de la hoguera Albufereta en Alicante

Tras meses de incertidumbre, protestas vecinales y cambios de última hora, la hoguera Albufereta ya tiene ubicación definitiva en Alicante. La comisión anunció que la plantà del monumento se ubicará en la intersección de las calles Remo y Olimpo, cumpliendo con la normativa y las medidas de seguridad exigidas por los Bomberos de Alicante. La decisión pone fin a un año marcado por desacuerdos entre vecinos, la intervención de la Federació de Fogueres y el Ayuntamiento de Alicante, y garantiza que la nueva comisión podrá desarrollar su actividad sin contratiempos.

"Hemos cambiado de ubicación porque la que teníamos prevista, la del Vial Flora de España, que ya contaba con un acuerdo positivo entre los vecinos y el Ayuntamiento, ha recibido un informe desfavorable de bomberos", explica Julia Ñeco, presidenta de la hoguera Albufereta. La presidenta señala que la negativa se debe a que la zona forma parte de las faldas del monte Benacantil y el monumento quedaba a menos de 500 metros de los terrenos protegidos. "Los bomberos priorizan la seguridad y nos quedamos fuera por apenas dos metros", apunta Ñeco.

El problema de la Albufereta

El conflicto por la ubicación de la Hoguera Albufereta no es nuevo. La propuesta inicial situaba la plantà en el cruce de las calles Colonia Romana y Remo, junto al aparcamiento del polideportivo. Esta ubicación generó un rechazo inmediato por parte de los vecinos, que alertaron sobre la cercanía a viviendas y al Tossal de Manises, donde se encuentra el yacimiento arqueológico de Lucentum.

A finales de septiembre, una reunión entre el Ayuntamiento de Alicante, la Federació de Fogueres de Sant Joan, la Asociación de Vecinos de Albufereta-Playa Blanca y la comisión organizadora abrió la posibilidad de trasladar la hoguera al Vial Flora de España, una opción que inicialmente parecía satisfacer a todas las partes. Sin embargo, los problemas de normativa y seguridad volvieron a poner la situación en un punto muerto. La Asociación de Vecinos de Albufereta Torre Águilas reactivó las protestas, impulsando recogidas de firmas y presentando escritos ante la Concejalía de Fiestas y el síndic de Greuges.

El futuro de la hoguera

"La Federació nos llamó tras recibir la negativa y nos indicó que buscaríamos una ubicación que cumpliera con todos los requisitos. Hemos hecho lo posible para ubicar la comisión y no generar conflicto con el barrio", aseguró Ñeco. La presidenta insiste en que la prioridad ha sido la seguridad del monumento y de los vecinos. "Somos una hoguera que lo queremos es dar vida al barrio y queremos que todo esté correcto para poder disfrutar en junio", señala Ñeco.

Con la ubicación definitiva, entre las calles Remo y Olimpo, la hoguera Albufereta se prepara para debutar en sexta categoría, tanto en adulta como en infantil, con la participación de los artistas Iván Gómez Villalba y Javier Capella Fernández. La comisión confía en que la normalización del proceso permitirá que vecinos y visitantes disfruten de la celebración sin tensiones ni conflictos.