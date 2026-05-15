El tiempo en Alicante: el fin de semana llega acompañado de tormentas y cielos cubiertos

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya lo advertía la pasada jornada: el fin de semana comienza en Alicante marcado por las lluvias y cielos cubiertos, especialmente en la zona del litoral de la provincia donde se vivirá alguna tormenta primaveral.

En Alicante se espera que las precipitaciones más potentes lleguen por la tarde, situación que se replicará en Elche y Orihuela. En zonas del interior como Alcoy se espera que las lluvias sean más débiles en comparación con las que caerán a lo largo del litoral alicantino.

Sábado y domingo

Todo dará un giro a mejor el sábado: En Alicante, Elche, Benidorm, Elda, Orihuela y Dénia la probabilidad de precipitación es muy baja o nula, con predominio de intervalos nubosos o cielo poco nuboso. En Torrevieja podría registrarse alguna lluvia débil y aislada durante la primera mitad del día, aunque con tendencia a mejorar. En el interior, como Alcoy, no se prevén precipitaciones y el tiempo será estable, con claros predominantes. En conjunto, será una jornada mucho más tranquila tras la inestabilidad del viernes.

Con respecto al domingo, se espera en general una mayor predominancia de cielos nubosos y poco cubiertos, alguno de acompañado por lluvias débiles durante las primeras horas de la tarde en Alicante, Elche, Orihuela, Benidorm y Dénia. Donde sí se espera una tarde algo más lluviosa será en zonas del interior como Alcoy, donde las precipitaciones pueden darse el domingo con más fuerza y cielos especialmente encapotados.

La lluvia protagoniza el sábado en Alicante / Alex Domínguez

Alicante

El viernes arrancará con más nubes y evolucionará hacia una tarde marcada por lluvia y tormentas, tras una mañana todavía tranquila. Las temperaturas se moverán entre 16 y 25 grados, con ambiente templado al mediodía y descenso al final del día. El viento del sur, moderado, girará y perderá intensidad por la noche, en una jornada más inestable que la anterior.

Elche

Tras un inicio calmado, el cielo se irá cubriendo hasta dejar una tarde con chubascos y tormentas, que podrán alterar planes al aire libre. El termómetro alcanzará los 27 grados antes de bajar con la llegada de la lluvia, con mínima en torno a 14. El viento variable, flojo a moderado, acompañará el cambio de tiempo.

Benidorm

La inestabilidad será clara durante buena parte del día, con lluvias frecuentes y posibles tormentas, especialmente desde la mañana. Las temperaturas bajarán ligeramente, con máximas alrededor de 21 grados y mínima de 14. El viento del sur, moderado, contribuirá a una sensación más fresca junto al mar.

Elda

El cielo se mostrará nuboso y la tarde traerá lluvia débil, en un contexto más gris que en días anteriores. Las temperaturas descenderán hasta una máxima de 23 grados y una mínima cercana a 10, dejando una jornada más fresca al anochecer. El viento del norte, con rachas intensas, será uno de los elementos más destacados.

Torrevieja

La mañana aún permitirá intervalos nubosos, pero a medida que avance el día se impondrá la lluvia, con momentos más persistentes por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 24 grados, con ambiente húmedo. El viento del sur, moderado, podrá dejar rachas destacables en el litoral.

Orihuela

El cambio será evidente a partir del mediodía, cuando el cielo se cubra y aparezcan chubascos acompañados de tormenta. La máxima rondará los 28 grados antes del descenso posterior, con mínima de 14 al amanecer. El viento del oeste y norte, flojo a moderado, marcará una jornada más variable.

Alcoy

Ambiente gris desde primeras horas, con predominio de cielo muy nuboso y lluvia débil, sobre todo en la segunda mitad del día. Las temperaturas serán más contenidas, con máxima en torno a 20 grados y mínima de 9, dejando sensación fresca. El viento del oeste, moderado, irá amainando al final.

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Dénia

La jornada estará marcada por lluvias generalizadas, especialmente en las horas centrales, con cielo cubierto y ambiente húmedo. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 14 y 24 grados, sin grandes cambios. El viento del sur, moderado, acompañará un día claramente inestable en el litoral norte.