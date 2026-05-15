Tráfico complicado en varios puntos de Alicante: un corte total en la N-332 y retenciones en la A-70

La circulación presenta este viernes 15 de mayo varias incidencias importantes en carreteras de la provincia de Alicante, especialmente por obras, accidentes y obstáculos fijos. El punto más complicado afecta a la N-332 en La Marina, donde hay un corte total de salida por trabajos de mantenimiento.

La incidencia más grave de la mañana se registra desde las 09:00 hasta las 13:00 en la salida de la N-332 a la altura del kilómetro 80,12 en La Marina, en sentido decreciente de la kilometración. La DGT informa de circulación interrumpida por obras y corte total en ese tramo.

También hay complicaciones en la A-7 a la altura de Alcoy, donde permanece cerrado el carril izquierdo entre los kilómetros 453,3 y 450 por trabajos de mantenimiento hasta las 13:00.

En la A-70 se han notificado varias incidencias. En Fontcalent hay un obstáculo fijo en el kilómetro 19,97 sentido creciente, mientras que en Torrellano continúan las obras con arcén cerrado en el kilómetro 27,7 hasta las 15:00.

La AP-7 concentra asimismo varios puntos afectados por trabajos de mantenimiento. En Almoradí hay un carril izquierdo cerrado entre los kilómetros 741 y 743 sentido creciente, mientras que en Catral está cortado el carril derecho entre los kilómetros 734,8 y 733,2 sentido decreciente. Además, en El Campello continúan obras de larga duración entre los kilómetros 676,5 y 674,7 en dirección decreciente, con cierre del carril derecho hasta el 18 de mayo.

Entre las incidencias por accidente destacan varios obstáculos fijos localizados en carreteras secundarias de la provincia. En Beniarbeig, la CV-733 presenta problemas en el kilómetro 3,517; en Benissa hay una incidencia en la CV-7470; y en Corrientias Bajas se ha registrado otro accidente en la CV-920.

También se han notificado obstáculos en la CV-865 a la altura de Las Bayas y en la CV-847 en Aspe.

La DGT recomienda extremar la precaución, reducir la velocidad en zonas de obras y consultar el estado del tráfico antes de iniciar desplazamientos, especialmente en los accesos principales y vías de alta capacidad de la provincia.