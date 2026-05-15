Llega la fiesta del vino a Alicante: consulta cuándo y cómo apuntarte Winecanting 2026 en el Muelle 5

Una noche de vinos junto al mar en Alicante. Winecanting 2026 Vinos Alicante DOP llega al Muelle 5 del puerto de Alicante (al lado de Panoramis) el próximo día 21 de mayo partir de las 20.00 horas, para invitar a los amantes de las bodegas a vivir una noche que les permitirá conocer nuevos aromas y sabores. Desde la organización resumen el evento como una invitación a vivir “el espíritu más alicantino” mediante el producto local y de proximidad.

La organización presenta Winecanting como una experiencia en la que las bodegas, los vinos y la alimentación de cercanía mostrarán “el lado más sostenible y lúdico” del espíritu mediterráneo. El acceso estará limitado por aforo y será obligatorio adquirir una entrada de forma previa.

Banner del evento / faintlydark

Dos tipos de entrada

Para asistir al evento existen dos modalidades de entrada:

La Entrada Winecanting incluye acceso, pulsera, copa y cinco degustaciones.

La Entrada Winelover incluye acceso, pulsera, copa y diez degustaciones.

Al realizar la compra a través de la web se genera un código QR único, que cada titular recibirá por correo electrónico. Ese código deberá presentarse en el acceso al recinto, donde se entregará la pulsera cargada con las degustaciones correspondientes.

Quienes necesiten más degustaciones podrán recargar durante el evento, tanto de forma online como en los soportes físicos habilitados en el espacio. La organización precisa que estas degustaciones no se aplican a las consumiciones de alimentación, que serán gestionadas con tarjeta por cada expositor.

El recinto contará con bodegas participantes de distintas localidades, entre ellas Xaló, Villena, Petrer, Monóvar, Alfaz del Pi, Pinoso, Novelda, Planes, Elche, Salinas, Dénia, Crevillent, Llíber y Alicante. También estarán presentes propuestas de alimentación de cercanía como Aperitivos Gisbert, El Alma de Josanan, El Fornet de Monóver, Embutidos Rico, La Vaqueria del Camp d’Elx, Pizzata by Infraganti y Quesos Artesanos Los Molinos.

Planta de embotellado de vino de una bodega de la provincia de Alicante. / Juani Ruz

Bodegas participantes

AÍDA I LUIS, Xaló

ARRÁEZ, Villena

BOCOPA, Petrer

BODEGA TEULADA, SAN VICENT FERRER

BODEGAS ALEJANDRO, Monovar

BODEGAS ENRIQUE MENDOZA, Alfaz del Pí-Villena

BODEGA LAS VIRTUDES, Villena

BODEGAS PINOSO

BODEGAS RIKO – OSCAR MESTRE, Xaló

BODEGAS XALÓ

BODEGAS Y VIÑEDOS EL SEQUÉ, Pinoso

CASA BALAGUER, Villena

CASA SICILIA, Novelda

COLECCIÓN TONELES CENTENARIOS, La Cañada

CUP DE LA MUNTANYA, Planes

FAELO, Elx

FINCA COLLADO, Salinas

FRANCISCO GÓMEZ, Villena

FUEGO LENTO, La Algueña

GANDIA PLÁ, Chiva

LES FRESES, Dénia

MASOS GUADALEST

MG WINES, Monovar

ORIOL MAS, Crevillente

ORTIGOSA, Monovar

PEPE MENDOZA CASA AGRÍCOLA, Llíber

SK & VITICULTORES, San Joan

SANTA CATALINA DEL MAÑÁN, Monovar

SIERRA DE CABRERAS, Salinas

SIERRA NORTE, Pinoso

VINOS DE ALGUENYA

VIÑAVISTA, Pinoso

VOLVER – RAFA CAÑIZARES, Pinoso

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Normas de entrada al evento

Desde la web oficial establecen una serie de normas de acceso y convivencia. Al ser un evento que gira en torno al vino, está prohibida la entrada a menores de 18 años. No se permite acceder al recinto con comida o bebida por motivos de seguridad, no se podrá salir con botellas, no estará permitido fumar y tampoco se autoriza la entrada de animales.