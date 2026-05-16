El comercio local de Alicante sale a la calle en Poeta Quintana

Alicante ha celebrado este sábado las jornadas de dinamización comercial del Central Mercat Fest y de la Primavera Cultural de Quintana, en las que más de trescientos establecimientos han sacado sus productos de proximidad a la calle y el mercado para darlos a conocer y celebrar un día festivo con actividades, música y ofertas fomentando las compras que han contado con la asistencia de centenares de personas.

La emblemática zona de Poeta Quintana se ha llenado de música y actividades con una gran afluencia de público desde primera hora de la mañana. Esta calle ha logrado posicionarse dentro del comercio del centro de la ciudad con una oferta diferente y alternativa. Sus comerciantes han apostado por crear establecimientos de proximidad con mucha artesanía y locales diferentes y atractivos, restaurantes que promueven el trato cercano y la gastronomía alicantina.

Poeta Quintana llena la calle / Alex Domínguez

Mientras, en el Mercado Central de Alicante se organizaba otra jornada: el Central Mercat Fest. Una programación con showcookings, talleres infantiles, música, degustaciones de los puestos y productos de kilómetro cero con cultura, conciertos y animación. La edil Lidia López resaltó que “han sido dos jornadas con una respuesta excepcional en las que hemos puesto el foco en nuestros comercios y mercados para atraer nuevos clientes, ayudar al sector y lograr dinamizar e impulsar el comercio local, artesano, la hostelería, nuestros mercados y los pequeños negocios”, así como ofrecer una mañana llena de actividades de ocio y compras para todos.

Comercio para dinamizar los barrios

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, que acudió a la calle Poeta Quintana, destacó "el impulso y éxito" que suponen estas dinamizaciones para revitalizar el comercio local en los barrios, y puso en valor “el esfuerzo, trabajo y profesionalidad de todos los comerciantes que merecen todo el reconocimiento y apoyo para seguir creciendo y dando vida a nuestros barrios”.

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Las asociaciones comerciales de Poeta Quintana y mercados municipales han organizado junto con el Ayuntamiento de Alicante ambos eventos con una oferta variada y atractiva para todos los públicos, con las que han podido disfrutar de la música, las compras, la gastronomía y la cultura.