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El comercio local de Alicante sale a la calle en Poeta Quintana

Más de trescientos establecimientos se vuelcan este sábado en dos jornadas de dinamización para dar a conocer sus productos en la céntrica vía y en el Mercado Central

Primavera Cultural en Poeta Quintana

Primavera Cultural en Poeta Quintana

Alex Domínguez

José Gómez

José Gómez

Alicante ha celebrado este sábado las jornadas de dinamización comercial del Central Mercat Fest y de la Primavera Cultural de Quintana, en las que más de trescientos establecimientos han sacado sus productos de proximidad a la calle y el mercado para darlos a conocer y celebrar un día festivo con actividades, música y ofertas fomentando las compras que han contado con la asistencia de centenares de personas.

La emblemática zona de Poeta Quintana se ha llenado de música y actividades con una gran afluencia de público desde primera hora de la mañana. Esta calle ha logrado posicionarse dentro del comercio del centro de la ciudad con una oferta diferente y alternativa. Sus comerciantes han apostado por crear establecimientos de proximidad con mucha artesanía y locales diferentes y atractivos, restaurantes que promueven el trato cercano y la gastronomía alicantina.

Poeta Quintana llena la calle

Poeta Quintana llena la calle

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Poeta Quintana llena la calle / Alex Domínguez

Mientras, en el Mercado Central de Alicante se organizaba otra jornada: el Central Mercat Fest. Una programación con showcookings, talleres infantiles, música, degustaciones de los puestos y productos de kilómetro cero con cultura, conciertos y animación. La edil Lidia López resaltó que “han sido dos jornadas con una respuesta excepcional en las que hemos puesto el foco en nuestros comercios y mercados para atraer nuevos clientes, ayudar al sector y lograr dinamizar e impulsar el comercio local, artesano, la hostelería, nuestros mercados y los pequeños negocios”, así como ofrecer una mañana llena de actividades de ocio y compras para todos.

Comercio para dinamizar los barrios

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, que acudió a la calle Poeta Quintana, destacó "el impulso y éxito" que suponen estas dinamizaciones para revitalizar el comercio local en los barrios, y puso en valor “el esfuerzo, trabajo y profesionalidad de todos los comerciantes que merecen todo el reconocimiento y apoyo para seguir creciendo y dando vida a nuestros barrios”.

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Las asociaciones comerciales de Poeta Quintana y mercados municipales han organizado junto con el Ayuntamiento de Alicante ambos eventos con una oferta variada y atractiva para todos los públicos, con las que han podido disfrutar de la música, las compras, la gastronomía y la cultura.

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