Un "funeral jazz" recorre Carolinas contra la turistificación y el alza de los alquileres

El barrio de Carolinas en Alicante ha vuelto a vestirse de luto este sábado en protesta contra la turistificación. La Coordinadora de Carolinas ha organizado, un año más, el conocido "funeral jazz", una manifestación que combina música en directo, sátira y denuncia social.

Según la organización, alrededor de 100 personas participaron en el recorrido, que se prolongó durante dos horas y partió desde la Plaza de la Pipa hasta el huerto comunitario del barrio.

La especulación inmobiliaria, la turistificación descontrolada y el aumento constante de los precios del alquiler y la vivienda siguen generando una creciente preocupación entre los vecinos. Este es el motivo de una marcha que se celebra desde 2018, con un parón durante el año de la pandemia, y que se retomó en 2023.

RIP Carolinas / Alex Domínguez

Durante de dos horas, un centenar de personas recorrió las calles del barrio al ritmo de jazz al estilo de Nueva Orleans, realizando paradas frente a inmobiliarias, locales turísticos y viviendas de vecinos afectados por órdenes de desahucio, una de las problemáticas que más alarma a la comunidad.

Desahucios en el barrio

En esta línea, Sento Oncina, portavoz de la Coordinadora explicó a este diario que "hemos ido parando en bajos turísticos y otros pisos, nombrándolos para que la gente conozca la realidad del barrio. También hemos hecho paradas en casas de vecinos afectados por órdenes de desahucio" y añadió que "hay algunos casos positivos en los que, gracias al colectivo, hemos logrado la renovación del alquiler, y otros que todavía están pendientes". En total, se realziaron siete paradas, "durante la marcha se ha hecho una radiografía del barrio marcada por el aumento del alquiler y el proceso de turistificación".

Noticias relacionadas

Así, vestidos de luto, con coronas de flores y hasta ataúdes, los participantes visibilizaron con sátira las dificultades cotidianas que a menudo pasan desapercibidas, denunciando el deterioro y la pérdida de identidad que sufre el barrio de Carolinas bajo la presión del turismo masivo y la falta de regulación.