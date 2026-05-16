María Pastor alza el vuelo como Bellea del Foc

Un mar de mantillas volvió a inundar este sábado el Teatro Principal de Alicante, escenario recuperado para una de las citas que comienzan a encender la marcha atrás de las Hogueras: la proclamación de la Bellea del Foc. María Pastor, de la hoguera Explanada, ya luce la banda que la acredita como máxima representante de la Fiestas del Fuego. La ceremonia regresó al coliseo alicantino tras celebrarse el pasado año en la plaza del Ayuntamiento debido a la coincidencia con el festival de cine. Lo hizo un día después de la proclamación infantil, donde Leire Arellano, vivió su propio momento, siguiendo el ritual que marca el calendario festero.

El acto arrancó con el himno de Hogueras, interpretado en directo y recibido con palmas al compás. A continuación, la actuación "Latidos de la terreta" llenó el coliseo alicantino de sonidos tradicionales con dolçaines i tabalets y otros instrumentos de percusión, reforzando el arraigo cultural de la celebración.

Seguidamente, llegó la imposición de bandas a las damas de honor, que hicieron su aparición en el escenario una a una desde las bambalinas. El presidente de la Federació de les Fogueres, David Olivares, fue el encargado de entregarlas, en un gesto que las acredita como íntimas escoltas de la Bellea del Foc.

Banda sonoria propia

Ya con las seis damas en el escenario, el Teatro Principal se puso de pie para recibir a María Pastor, que hizo su entrada desde el patio de butacas hasta el escenario. Acto seguido, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, le impuso la banda que la distingue como Bellea del Foc. La proclamación contó este año con una banda sonora propia. La pieza "Proclamació de Foc", compuesta por Miguel Ángel Mataix, volvió a sonar tras su estreno en la proclamación infantil. Interpretada en directo por la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan, acompañó uno de los instantes más especiales del acto. Ya con la banda, el momento íntimo llegó cuando su pareja, Alejandro Pérez, colocó el cojín a sus pies, en un gesto cargado de complicidad que no pasó desapercibido.

La emoción alcanzó uno de sus puntos álgidos con el discurso de la mantenedora, Loreto Brotons, presidenta de la Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama y tía de la Bellea del Foc. En una intervención profundamente sentida, reivindicó el valor colectivo de la fiesta y su vínculo con la ciudad: "En Alicante la vida se mide en Hogueras", afirmó, subrayando que "todo lo que merece la pena se hace con otros".

Alex Domínguez

Brotons definió las Hogueras como "el arte de no resignarse" y un fuego que "no es triste, sino que convoca", destacando el carácter efímero pero significativo de una tradición que "se construye para desaparecer". También puso el foco en el papel de la mujer y en las familias, recordando que el reconocimiento a las jóvenes también pertenece a quienes las han acompañado, en referencia a sus madres.

En uno de los pasajes más personales, evocó la infancia de María Pastor, describiéndola como una niña inquieta y curiosa, "de ojos grandes que miraban el mundo como si fuera fascinante", anticipando la mujer en la que se ha convertido.

El color de los espolines

El acto sirvió también para desvelar uno de los secretos mejor guardados: el color de los espolines. María Pastor lució un espolín púrpura con el dibujo "Bellea del Foc", confeccionado con 6.210 hilos de urdimbre, 46 colores de trama y metales en oro, oro viejo y oro volteado. Por su parte, sus damas vistieron espolines en amarillo citrino con diseño "San Damián".

La Bellea del Foc luce un espolín púrpura y sus damas de honor amarillo citrino. / REME FOTÓGRAFAS

Tras el discurso, tuvo lugar la tradicional ofrenda floral y la participación de representantes de fiestas hermanas de toda la provincia. Especial mención a la Reina de las Fiestas de la Magdalena de Castellón, Clara Sanz y a la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades, que compartieron escenario y palabras con la recién proclamada Bellea del Foc.

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La ceremonia, conducida por los foguerers Diana Coronado, Santiago Cobos y Mónica Javaloyes, contó con la presencia de la consellera de Industria, Marián Cano, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, además de miembros de la corporación municipal y autoridades civiles y militares, así como representantes de fiestas hermanas. El broche final lo pusieron los himnos de Alicante, la Comunidad Valenciana y España, cerrando una tarde en la que la ciudad, una vez más, se explicó a sí misma a través del fuego y la tradición.