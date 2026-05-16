Estos son los nominados a los I Premios Laik 2026, los galardones a los influencers de Alicante

Las redes sociales ya forman parte del día a día de millones de personas. Marcan tendencias, descubren lugares, crean conversación y han transformado la forma de comunicar, entretener e incluso recomendar productos o experiencias. Con el objetivo de reconocer a quienes lideran ese fenómeno desde la provincia, INFORMACIÓN y Prensa Ibérica celebrarán este mes de mayo los I Premios Laik 2026, una gala que nace para poner en valor el talento de influencers y creadores de contenido alicantinos.

La cita tendrá lugar el próximo jueves 28 de mayo en Puntapiedra, en un evento que reunirá a algunos de los perfiles digitales más destacados de Alicante. Humor, moda, gastronomía, viajes, deporte, belleza o marketing digital serán algunas de las áreas representadas en unos premios que buscan convertirse en una referencia para el sector.

En total, los Premios Laik reconocerán el trabajo de creadores de contenido en once categorías, además de otorgar el premio especial al Influencer del Año x INFORMACIÓN, el cual será elegido mediante voto popular como el favorito de los alicantinos.

La gala estará presentada por Pablo González, digital marketing manager en Prensa Ibérica y creador de contenido, conocido en redes sociales como @pegameunviaje.

El jurado de esta primera edición se reunió para elegir a los ganadores. / Alex Domínguez

Los I Premios Laik reunirán a 33 nominados que representan distintas formas de crear contenido digital y conectar con miles de seguidores cada día.

En la categoría de Humor y Entretenimiento competirán Soyzukaa (@soyzukaa), Bea Ruíz (@bearuiz2) y Sofía Ortiz (@sofiaortizcarratala).

En Moda, las nominadas son Paula Cremades (@paucremades), Sara Fructuoso (@sarafructuoso) y Patricia Fuentes (@patrifashion).

La categoría Gastro & Foodie contará con perfiles centrados en gastronomía y recomendaciones locales como Sabe a Alicante (@sabealicante), Angelillo Ramos (@angelilloramos85) y Places Alicante (@placesalicante).

En Viajes y Experiencias, los finalistas serán Rubén García (@rubengarciatravel), Cristina Rodríguez (@akkicris89) y Vero4travel (@vero4travel).

El premio a Influencia Local reconocerá a perfiles especialmente vinculados con la promoción de Alicante y sus rincones. Los nominados son Elena Martínez (@sitiosdeelena), Elena Vidal (@alicantestreetstyle) y Alicante Discovery (@alicantediscovery).

En la categoría de Salud figuran tres nombres muy conocidos en redes sociales: María Esclápez (@maria_esclapez), Natalia Sipra (@nataliasipra) y Lucía Galán (@luciamipediatra).

La categoría de Deporte contará con Aldo Martínez (@doctor.aldo), Rubén Correia (@rbncorreia_13) y Erica Sánchez (@corroysoymujer).

En Lifestyle, los nominados serán Isabel Delima (@lodiceisa), Sandra Ferriz (@sandraferrizz) y Andrea Palazón (@andreaapalazon).

El motor también tendrá protagonismo en estos galardones con la categoría Motor, en la que competirán Álvaro Antolí (@alvaroantoli), Papayerix (@papayerix7174) y Óscar Sanjuan (@oscar_katana).

En Belleza, las nominaciones recaen en Nuria López (@kuka_chic), Clara Cervera (@claracerverabeauty) y Francisco Muñoz Estilistas (@fm_estilista).

Por último, la categoría de Marketing Digital reconocerá a referentes del sector como Luis M. Villanueva – Webpositer (@lu1sma y @webpositeragency), Spainsays (@spainsays) y Ana Ivars (@ana.ivars).

Un momento de la reunión del jurado. / Alex Domínguez

Un jurado experto

El jurado de esta primera edición se reunió esta semana para deliberar y elegir a los ganadores de las distintas categorías. Los nombres de los premiados se desvelarán durante la gala del 28 de mayo, en una cita que aspira a convertirse en el gran escaparate del talento digital de la provincia.

El jurado está formado por Silvia Aguilar, directora del departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Alicante y Elche; Ramón Alonso, responsable de Comunicación, Relaciones Internacionales y Sostenibilidad de Coca Cola European Partners; Nieves Amorós, Product Manager del área de revistas de Prensa Ibérica; Pablo González, digital marketing manager en Prensa Ibérica; Belén Mora, directora de Comunicación y Marketing de Grupo El Chandrío; y Víctor San Bartolomé, director comercial regional de Prensa Ibérica Comunitat Valenciana.

Además, el público tendrá un papel protagonista gracias al galardón al Influencer del Año x INFORMACIÓN, que se decidirá mediante votación popular.

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Con esta iniciativa, INFORMACIÓN y Prensa Ibérica buscan reconocer el crecimiento y el impacto de la creación de contenido digital en la provincia de Alicante. Los Premios Laik nacen así con vocación de continuidad y con el objetivo de convertirse en el gran escaparate del talento digital alicantino.