La Peña Los Gorilas distingue al MOE con el "Gorila del Año 2026"

La barraca decana de las Hogueras de Alicante, Peña Los Gorilas, ha otorgado este sábado su galardón anual, el Gorila del Año, al Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército, que desde su cuartel en Rabasa se ha convertido en una institución de arraigo para Alicante, ciudad donde está establecida desde 1984 y desde 1997 con su nombre actual.

En una comida celebrada en Casa Mediterráneo, la Peña Los Gorilas ha entregado el reconocimiento en manos del actual jefe de la unidad, el general de brigada Miguel Ángel Jiménez Parejo, quien subió al escenario junto al suboficial mayor Paco Vázquez y contó con la compañía en el evento de dos de sus predecesores: los generales Francisco García Almenta y Demetrio Muñoz.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares; el suboficial mayor Paco Vázquez; el general de brigada Miguel Ángel Jiménez Parejo; el presidente de Peña Los Gorilas, Luis Marco Marcos; y el director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló. / Alex Domínguez

Jiménez Parejo ha valorado que este gesto de "una peña que vive para y por esta ciudad" significa que "el MOE como institución se ha integrado plenamente en Alicante". Asimismo, ha resaltado que el reconocimiento es "para todos los guerrilleros que han pasado por el cuartel de Rabasa". El comandante del MOE también ha tenido unas palabras de recuerdo para el subteniente José Zaragoza, fallecido la semana pasada.

Un vínculo de tres décadas

La barraca está hermanada con la unidad militar desde 1993, cuando todavía se denominaba GOE 3. Así lo ha recordado Luis Marco Marcos, presidente de Los Gorilas, quien ha destacado "el servicio, la disciplina, la lealtad y la excelencia" del MOE como representación de los valores que esta barraca impulsa para la ciudad. "Son hombres que llevan dentro la sangre de la patria como una forma de vida, y son ejemplo de quiénes somos y qué admiramos", ha aseverado el presidente.

Con motivo del centenario desde la fundación de la peña en 1925, Marco ha ensalzado la "trayectoria de querer a Alicante" de este grupo de barraquers, quienes se consideran "guardianes del alicantinismo" y sus señas de identidad.

Alicantinismo que, asegura Marco, tiene dos almas: las Hogueras y el Hércules. "Estamos junto al Hércules, en las buenas y en las malas", ha defendido el presidente de Los Gorilas, que también han aprovechado el acto para hacer Gorila de Honor al histórico presidente del club blanquiazul, José Rico Pérez, con un premio entregado a su hija Maite.

Alma herculana

Igualmente, y como es tradición desde 1965, eligieron al mejor jugador de la temporada del Hércules. Este año el galardonado ha sido Javier Rentero, quien no obstante no pudo acudir al acto porque la plantilla está en Algeciras, donde la tarde de este sábado disputan la penúltima jornada de liga. También se entregó un reconocimiento especial a Enrique Ortiz, propietario del club, a quien Marco le agradece "ser el soporte del Hércules por tantos años".

La comida, que se prolongó durante toda la tarde, fue un punto de encuentro para destacados nombres de la sociedad alicantina, y en particular de servidores de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además de integrantes del MOE, estuvieron entre los presentes Manuel Lafuente, comisario jefe provincial de la Policía Nacional; Francisco Poyato, coronel jefe de la Comandancia de Alicante de la Guardia Civil; el coronel Ángel Adán, delegado de Defensa en la Comunidad; el coronel Juan Navarro Fernández, subdelegado de Defensa en la provincia; y el comisario principal jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa; entre muchos otros.

Noticias relacionadas

El acto también contó, a su inicio, con la breve presencia del presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, mientras que sí estuvieron durante todo el acto otros miembros de la entidad organizadora de la Fiesta. Asimismo, asistieron a la comida el entrenador de fútbol Juande Ramos y, en calidad de anfitrión, el director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló.