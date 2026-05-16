Los profesores de la concertada también convocan huelga con tres paros parciales en junio

La educación concertada también convocan huelga con tres paros parciales de una hora convocados para los días 3, 10 y 17 de junio. Los cinco sindicatos representados en la mesa con la Conselleria de Educación han adoptado la decisión ante la falta de avances en el calendario de negociación que aprobaron conjuntamente en diciembre.

La principal reivindicación, explica el secretario autonómico de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), Vicente Cabanes, es llegar a un acuerdo que desbloquee las jubilaciones parciales, las cuales permiten que los docentes se retiren de una parte de su jornada, que pasa a ser asumida por un relevista.

El bloqueo de las jubilaciones parciales

El principal escollo es la financiación de un 25 % de la jornada completa que asume el docente relevista. Según ha señalado Cabanes, la última propuesta de Educación ofrecía que 32 docentes se jubilasen parcialmente al año, cifra muy alejada de los 150 profesores al año que estima el sindicato mayoritario del sector.

Por otra parte, los profesores de la enseñanza concertada, que son 18.000 y representan aproximadamente a uno de cada cuatro docentes en la Comunidad, reclaman el refuerzo de plantillas en los 14 centros de Educación Especial y en los de Formación Profesional. Otro asunto de relevancia es la renovación de la orden de pago delegado, puesto que actualmente se llegan a celebrar hasta 500 juicios al año por las reclamaciones de profesores con derechos de pago no satisfechos por la Conselleria. Esto a causa de pagos atrasados por errores administrativos que, una vez subsanados, no son abonados de oficio.

«Son las primeras acciones, iremos intensificando si no hay avances», ha señalado Cabanes sobre la convocatoria para este fin de curso escolar, y consideran que sus peticiones son económicamente asumibles para el ejecutivo autonómico.