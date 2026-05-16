El tiempo en Alicante: la provincia vuelve a mirar al cielo ante posibles chubascos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) rebaja la inestabilidad prevista para este sábado en la provincia de Alicante: el fin de semana arranca con tiempo más estable, cielos poco nubosos o despejados y sin lluvias en la capital, donde las temperaturas descienden y se moverán en torno a los 12 y 22 grados. El cambio deja atrás el escenario de tormentas primaverales y cielos cubiertos, también en el litoral norte, donde la jornada será fresca pero, en general, seca.

Alicante

El sábado será una jornada estable en Alicante, con predominio de cielo poco nuboso o despejado y sin previsión de lluvia. Las temperaturas bajan respecto a días anteriores y se moverán entre unos 10 y 22 grados, con ambiente fresco a primera hora y más templado en las horas centrales. El viento soplará flojo a moderado, con brisas que marcarán la tarde en el litoral.

Elche

Elche afronta un sábado tranquilo, con cielos despejados o poco nubosos y una probabilidad de precipitación prácticamente nula. El termómetro oscilará entre los 11 y los 25 grados, dejando una mañana fresca y un mediodía agradable. El viento comenzará de componente noroeste y tenderá a girar a sureste por la tarde, con intensidad floja a moderada.

Benidorm

En Benidorm se espera un día estable, con cielo poco nuboso y sin lluvias previstas. Las temperaturas serán suaves, con valores entre 12 y 18 grados, en una jornada algo más fresca junto al mar. El viento será flojo a moderado y la sensación térmica se mantendrá contenida en el litoral.

Elda

El sábado llega a Elda con tiempo seco, cielos despejados o poco nubosos y ausencia de precipitaciones. Las temperaturas se situarán entre los 8 y los 21 grados, con ambiente frío a primera hora y más templado durante el mediodía. El viento soplará flojo a moderado, sin grandes cambios a lo largo de la jornada.

Torrevieja

Torrevieja vivirá una jornada estable, sin lluvia y con predominio de cielo poco nuboso. Las temperaturas se moverán entre los 12 y los 19 grados, con ambiente suave pero algo fresco para mediados de mayo. El viento soplará con componente marítima y podrá ser moderado en algunos momentos del día.

Orihuela

En Orihuela el sábado será seco y soleado, con cielo despejado o poco nuboso y sin previsión de chubascos. El termómetro subirá hasta unos 25 grados tras una mínima cercana a los 10, dejando una amplitud térmica marcada entre la mañana y el mediodía. El viento soplará flojo a moderado, con ambiente más agradable en las horas centrales.

Alcoy

Alcoy tendrá una jornada estable, con predominio de cielo despejado o poco nuboso y sin lluvias previstas. Las temperaturas serán frescas al inicio del día, con mínima en torno a 7 grados, y alcanzarán unos 19 grados durante la tarde. El viento será flojo, aunque la sensación térmica seguirá siendo algo fresca en las primeras y últimas horas.

Dénia

Dénia afronta el sábado con tiempo estable, cielo poco nuboso y sin precipitaciones significativas. Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas alrededor de 19 grados y mínimas próximas a los 14, en una jornada fresca para el litoral norte. El viento soplará flojo a moderado, con predominio de brisas durante la tarde.

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Para mañana

Con respecto al domingo, se mantiene la predominancia de cielos nubosos y poco cubiertos, alguno de acompañado por lluvias débiles durante las primeras horas de la tarde en Alicante, Elche, Orihuela, Benidorm y Dénia. Donde sí se espera una tarde algo más lluviosa será en zonas del interior como Alcoy, donde las precipitaciones pueden darse el domingo con más fuerza y cielos especialmente encapotados.