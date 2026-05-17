Andrés Llorens: "Morir de éxito sería una tragedia para las Hogueras, pero no estamos en esa tesitura"

PREGUNTA: Presidente de la comisión ejecutiva del Centenario de las Hogueras. ¿Cómo le comunicó el alcalde que era la persona elegida para pilotar la esperada efeméride?

RESPUESTA: Recuerdo que en la Exposición del Ninot del año pasado ya empezamos a hablar del centenario. Lo vi muy ilusionado, con muchas ganas de trabajar ante la expectación que hay en el mundo foguerer. Meses después ya, de una forma más oficial, me dijo que quería contar conmigo, y a partir de ahí hablamos de la fórmula que se podía aplicar.

¿Qué significa ser el elegido?

Es una grandísima ilusión. He vivido medio centenario de las Hogueras y ya de pequeño iba con mi madre desde Carolinas a Ciudad de Asís en autobús para ver las hogueras del gran Ramón Marco. Tengo una trayectoria bastante importante, por lo que es una satisfacción increíble.

De todo su currículum, ¿de qué se siente más orgulloso? ¿Cambiaría algo, se arrepiente de algo?

Me siento muy satisfecho de la Casa de la Festa y del Museo de Fogueres, que espero que se vuelva a reabrir pronto, y con nuevos objetivos. Y, por otro lado, creo que no cambiaría nada. Estoy convencido de que me habré equivocado, segurísimo, pero en cada momento hice lo que creía mejor para la Fiesta.

¿Qué huella le gustaría dejar en el centenario?

Nadie que esté a mi alrededor puede comulgar con la idea de que el centenario sea un año más, el 2028 tiene que ser algo más que diferente. Vamos a ponerle esa impronta de originalidad, de modernidad, de ilusión y de compromiso que merecen unas fiestas como las nuestras.

¿Por qué se ha elegido una fundación para organizar el centenario?

Los técnicos municipales determinaron que es la mejor fórmula por cuestiones como la económica, que es fundamental, pensando en los posibles patrocinadores.

Se ha dicho que habrá un presupuesto inicial de 30.000 euros, que marca la ley. Pero, ¿han calculado ya el coste total del centenario...?

No, no, de momento no. Estos 30.000 euros son para arrancar, para constituir el patronato y la fundación. Evidentemente, tendrá que haber más aportaciones municipales para poder cumplir con los objetivos. Por ahora, solo hemos hablado de ideas... Muchas no cuestan dinero, solo echar imaginación y ganas, pero hay otras que sí que cuestan, por lo que se tendrán que hacer buscando patrocinadores, que los vamos a buscar, y con ayudas de otros organismos e instituciones, que también las buscaremos. Y por supuesto, con la aportación municipal.

Queremos que el Centenario no pase desapercibido, pero sin masificar de actos. Vamos a poneresa impronta de originalidad y modernidad que merece la Fiesta

¿Confía en que haya colaboración privada pese a las quejas habituales de las hogueras por la falta de apoyo de las empresas?

Estoy convencido, porque cien años no se cumplen todos los días. Seguro que las empresas alicantinas, o con sede aquí, se van a involucrar. Además, este formato ofrece beneficios fiscales, que estoy seguro que los van a aprovechar.

También se ha hablado de una hoguera «especial» para el Centenario. ¿Qué le gustaría, que se le dote al monumento de más presupuesto, que sea una obra conjunta de artistas alicantinos, entre otras ideas que están sobre la mesa...?

Creo que son buenas propuestas. La Hoguera Oficial de 2028 tampoco puede ser como la de años anteriores, tiene que ser algo diferente. La gente la tiene que recordar como la hoguera del Centenario. Es una buena ocasión para que, aparte de estar dotada económicamente como tiene que ser, sirva para recordar todo el arte que se ha plantado en la plaza del Ayuntamiento gracias a los artistas alicantinos.

Hablando de otros tiempos. ¿Echa en falta la crítica y sátira que siempre eran una seña de identidad de las Hogueras?

Las echo de menos. He vivido esa crítica de joven, me reía y disfrutaba con ella. Y luego la he sufrido, pero incluso me reía de mis críticas. Ahora sacamos personajes y ensalzamos su labor o somos demasiado buenos con ellos. Una crítica sana, constructiva, también ayuda al personaje y a la Fiesta. La crítica es algo que debemos de recuperar.

Poniendo el foco en el arte efímero, y más allá del accidente que lo mantiene cerrado, ¿qué le parece el Museo de la Festa que tiene Alicante? ¿Está a la altura de una fiesta casi centenaria?

Se ha quedado pequeño, pero el sitio es el mejor. La Rambla es el mejor escaparate para exhibir lo que hacemos aquí los días centrales de junio. Pero habría que habilitar otro local grande que sirva para conservar las publicaciones y fotografías, que pueda tener proyecciones y un sinfín de cosas que hoy por hoy incluyen los museos modernos y que en la Rambla no caben.

La Hoguera Oficial de 2028 tiene que recordar todo el arte que los artistas alicantinos han plantado en la plaza del Ayuntamiento

Se dijo en la presentación de la fundación del Centenario de las Hogueras que se pretende involucrar a todos los grupos municipales, pero usted es una persona muy vinculada al PP… ¿Puede generar recelos a nivel político y social?

Estoy convencido de que no va a influir. Además, por mi forma de ser y de pensar, estoy seguro de que no vamos a tener ningún problema.

¿Va a tener libertad para dirigir el Centenario sin injerencias?

Espero que sí, aunque tampoco quiero que mi verdad sea absoluta, porque aquí todo lo vamos a hablar, a consensuar, no solo a nivel municipal, sino sobre todo también a nivel festero, con la Federació.

¿Le preocupa que haya elecciones tanto en el Ayuntamiento como en la Federació antes del 2028?

No va a afectar. Cada cosa tiene que ir por su sitio.

Andrés Llorens, presidente de la comisión del Centenario de las Hogueras, con la bandera de Alicante. / Pilar Cortés

También se incidió en que el Centenario no puede ser solo de los festeros, sino de toda la ciudad. ¿Cómo pretenden hacerlo?

El objetivo es que los actos, sean menores o mayores, sean del agrado de la ciudadanía y para todos los colectivos. Queremos hacer una programación amplia, con actos diversos, que llegue a todo el mundo.

¿Cuándo pretenden empezar con los actos, antes de enero de 2028?

Todo empezará con el pleno de junio que tiene que dar formalidad a la estructura. Lo siguiente más inmediato, es lanzar el logotipo del centenario. Y tampoco podemos olvidar que haya un gran cartel de Hogueras para el centenario que quede en el recuerdo de todos. En Alicante ha habido grandes cartelistas a lo largo de la historia. Vamos a intentar que este cartel del Centenario sea singular e inolvidable.

¿Tienen previsto encargar el logo y el cartel a algún artista reconocido o quieren que sea un concurso?

No lo hemos planteado, pero a mí me gustaría buscar a alguien que dé categoría al cartel de las Hogueras.

Le preguntaba por cuándo quieren empezar los actos por si se puede saturar aún más la agenda y, en consecuencia, aumentar el rechazo hacia las Hogueras entre aquellos vecinos más críticos con las fiestas por sus efectos en la ciudad...

No queremos masificar, queremos impulsar los actos necesarios para que la celebración no pase desapercibida y deje el recuerdo que tiene que dejar.

¿Cómo ve la relación entre la ciudad y las Hogueras? ¿La ve cada vez más tensionada?

Es posible. Se trata de intentar conciliar, y es una cuestión en la que tanto el Ayuntamiento como la Federació tienen que poner su granito de arena. Pero tampoco se puede impedir que haya gente a la que no le gusten las Hogueras, aunque creo que la mayoría entiende que son una semana, y que hay que hacer un esfuerzo por participar en ellas, por vivirlas.

Espero tener libertad, aunque tampoco quiero que mi verdad sea absoluta, vamos a hablar y consensuar

Entre los críticos siempre se defiende que las Hogueras deberían trasladarse a las afueras de la ciudad para reducir los efectos negativos...

Es un comentario que se hace desde que yo era presidente de la Gestora. Estoy totalmente en contra. No serían Hogueras, sería otra cosa.

En las Fallas de este año, además de la saturación de la ciudad durante cada vez más días, se reabrió el debate de la tasa turística. ¿Qué le parece? La Federació no oculta que la Fiesta necesita más financiación.

No estoy de acuerdo con la tasa turística. Es cierto que las Hogueras cada año crecen más, cada vez hay más visitantes, más turistas, y eso sí exige una regulación a nivel de seguridad, de tráfico... También me consta que la financiación siempre ha sido escasa dentro de las Hogueras, y además siempre queremos hacer más cosas. Hay que entender que las instituciones públicas tienen muchos frentes que atender y puede que las fiestas no estén siempre entre los fundamentales. Yo creo que hay que hacer ver a los que nos gobiernan la importancia que tienen las Hogueras para que haya más colaboración.

Pero esos miles de visitantes llevan al límite a los servicios públicos (limpieza, seguridad...), lo que exige un refuerzo económico del Ayuntamiento… Y a su vez las Hogueras reclaman más financiación para las fiestas. ¿Puede llegar la Administración a todo?

Es innegable que Alicante siempre está llena, y especialmente en Hogueras. Pero entiendo que el Ayuntamiento hará sus estudios y estará evaluando esas posibilidades porque cuanta más gente, el gasto en los servicios se supera. Pero yo no veo necesaria la tasa turística como tal.

Preguntado al respecto, el alcalde defendió recientemente que con el aumento de festeros y de patrocinadores bastaría. ¿Cómo ve que las Hogueras, con todo lo que mueven en Alicante, tengan unos 13.000 festeros inscritos en una ciudad de 350.000 habitantes?

Es una fiesta que se vive en la calle y 13.000 festeros es un buen número. Tampoco nos podemos comparar con València. Eso sí, con la ilusión del centenario, la cifra de afiliación a las comisiones va a crecer.

Hablando de las Fallas, ¿prefiere la gestión de las Hogueras, al margen del Ayuntamiento?

Aquí tenemos una grandeza que València no tiene: la independencia política, que la fiesta no dependa de ningún partido, solo de los festeros. Me parece la posición idónea.

Hablaba de seguridad, de tráfico, de saturación… ¿Le da miedo que la Fiesta acabe muriendo de éxito?

Espero que no. Hay otras fiestas a nivel nacional donde sí se plantean eso, como las Fallas, la Semana Santa en Sevilla o los Sanfermines. Morir de éxito sería una tragedia, pero creo que en Alicante, con las Hogueras, todavía no estamos en esa tesitura, pero hay que estar alerta.

Mi etapa en la política ya pasó, ahora estoy encantado de trabajar por mi ciudad desde la presidencia de la comisión del Centenario de las Hogueras. Es un regalo para mí

Dos cuestiones personales, al margen del Centenario. Usted ha sido el presidente del jurado de la Bellea del Foc este año. ¿Cómo vivió el día después tras la polémica generada? Se hablaron de dos asuntos: de un trato desigual a las candidatas y las filtraciones de nombres…

Bueno, he de decir que para mí ha sido una experiencia de verdad inolvidable. Y lo mejor ha sido el trato con todas las candidatas.

¿Y sobre las filtraciones y otras quejas de compañeros de jurado?

Cuando David Olivares se reunió al principio con el jurado, nos dijo que no quería ninguna filtración, y nos advirtió de que, si había alguna, intervendría y que si tenía que cesar a alguien lo haría. Luego, claro, puede que alguien tenga esa debilidad y que, por quedar bien con alguien o por protagonismo, alguno puede haberse equivocado en ese sentido, pero no ha sido la norma general.

Y la última. En los últimos meses había ganado fuerza en Alicante un rumor en torno a su posible vuelta a la política activa, tras su salida precipitada por los procesos judiciales en los que se vio envuelto. ¿Este nombramiento entierra de manera definitiva esa opción?

[Ríe] Totalmente. A mí me buscó, en su momento, Luis Díaz Alperi para formar parte de su lista. Fue algo inesperado y que acepté pensando que iba a ser una legislatura. Al final fueron cuatro, 16 años muy importantes de mi vida. Pero es una etapa que ya pasó y ahora estoy encantado de seguir trabajando por mi ciudad a través de la presidencia del comité de centenario. Yo olvidé todo eso hace tiempo. Siempre tuve la conciencia de haber hecho lo que tenía que hacer de manera seria y responsable y, por supuesto, honesta. Las denuncias, como no podía ser de otra forma, quedaron en nada. Yo ahora estoy muy contento y muy agradecido. Este cargo es un regalo para mí.