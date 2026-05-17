Alicante impulsa el reciclaje inteligente con una nueva campaña centrada en el ahorro

El Ayuntamiento de Alicante y Netial, empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y gestión de residuos, presentan su nueva campaña de concienciación ciudadana bajo el lema: “Recicla la orgánica, ahorra con el reciclaje inteligente”.

Esta iniciativa supone un nuevo impulso al uso del contenedor marrón, incorporando un enfoque claro: fomentar el reciclaje de residuos orgánicos no solo como una acción beneficiosa para el medio ambiente, sino también como una decisión inteligente que permite a los ciudadanos ahorrar hasta el 20% en la tasa de basura. Reciclar bien tiene recompensa.

La Explanada, la playa de San Juan o el mercado de Benalúa…

Uno de los elementos diferenciales de esta campaña es su enfoque cercano y reconocible. Las piezas creativas están protagonizadas por personas reales, perfiles cotidianos con los que cualquier ciudadano puede sentirse identificado.

Además, las imágenes se han realizado en ubicaciones tan emblemáticas como La Explanada, la playa de San Juan, el mercado de Benalúa o la Gran Vía, reforzando la conexión emocional con los barrios y el entorno habitual de los vecinos. Este planteamiento busca que la ciudadanía no perciba el reciclaje como algo abstracto, sino como una acción integrada en su día a día, en su propia calle.

De la implantación al uso: el momento de dar el siguiente paso

Tras la implantación del contenedor marrón entre finales de 2023 y después del verano de 2024, Alicante ha consolidado un sistema de recogida de residuos orgánicos que continúa creciendo.

Durante 2025 se recogieron más de 1.700 toneladas de materia orgánica, y en lo que va de 2026, hasta el 28 de febrero, ya se han superado las 410 toneladas. Estas cifras reflejan una evolución positiva y una implicación creciente por parte de la ciudadanía.

El reciclaje inteligente premia el compromiso ciudadano y refuerza la implicación colectiva. / INFORMACIÓN

En este contexto, la nueva campaña tiene un objetivo claro: incrementar la participación y normalizar el uso del contenedor marrón como un hábito cotidiano.

Reciclaje inteligente: tecnología que incentiva y recompensa

El modelo implantado por el Ayuntamiento de Alicante y Netial incorpora tecnología que permite avanzar hacia un sistema más eficiente y participativo. Los contenedores marrones solo pueden abrirse mediante una tarjeta identificativa o a través de la app móvil “Tú haces Alicante”.

Este sistema permite registrar el uso individual y asociarlo a incentivos, fomentando comportamientos responsables.

Actualmente, el sistema cuenta con:

Más de 36.000 tarjetas emitidas

Más de 15.000 usuarios activos en la app

Más de 1 millón de aperturas registradas en 2025

Datos que consolidan el modelo y evidencian su potencial de crecimiento.

Reciclar mejor para pagar menos

Gracias al sistema de identificación, los ciudadanos que utilizan el contenedor marrón pueden beneficiarse de bonificaciones en la tasa de basura de hasta el 20%, en función de su uso.

Este planteamiento introduce un cambio relevante en la percepción del reciclaje: deja de ser únicamente una responsabilidad ambiental para convertirse también en una acción con impacto directo en la economía doméstica.

De este modo, el reciclaje inteligente premia el compromiso ciudadano y refuerza la implicación colectiva.

Información y acompañamiento para facilitar el cambio de hábitos

Los ciudadanos pueden solicitar su tarjeta o registrarse en la app tuhacesalicante.com de forma sencilla y vincular su recibo de la tasa de basura. Además, el uso del contenedor está regulado en horario de 20:00 a 00:00 horas, garantizando un funcionamiento ordenado y eficiente.

El objetivo es claro: eliminar barreras, resolver dudas y facilitar que cada vez más vecinos incorporen el reciclaje orgánico a su rutina diaria.

Alicante avanza hacia un modelo más sostenible y participativo

Con esta nueva campaña, el Ayuntamiento de Alicante y Netial refuerzan su apuesta por una ciudad más sostenible, eficiente y conectada con sus ciudadanos.

El contenedor marrón se consolida como una herramienta clave en la gestión de residuos, pero también como un elemento de transformación social, capaz de cambiar hábitos y generar beneficios tanto ambientales como económicos.

Bajo el lema “Recicla la orgánica, ahorra con el reciclaje inteligente”, Alicante avanza hacia un modelo en el que cuidar el entorno y optimizar los recursos van de la mano.

Porque reciclar, hoy, no solo es necesario. Es, también, una decisión inteligente.