Las cien preguntas que Baño dejó sin contestar en la comisión del bono comercio de la Diputación de Alicante

Carlos Baño compareció el miércoles en la comisión del bono comercio de la Diputación de Alicante pero dejó sin respuesta el interrogatorio que la oposición había preparado para intentar aclarar la arquitectura política, administrativa y empresarial del caso. El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme se limitó a leer una defensa escrita y evitó contestar a los grupos. Detrás quedaron cerca de un centenar de preguntas, la mayoría preparadas por el PSOE, sobre el origen del modelo, su relación con Carlos Mazón, el papel de Facpyme, la Cámara y Nexo Retail, los contratos con ayuntamientos, los beneficios o la documentación todavía pendiente.

El primer bloque de dudas apunta al nacimiento político del sistema. Los socialistas querían preguntar a Baño por sus declaraciones públicas sobre el origen de los bono comercio impulsados por la Diputación, en las que había situado la propuesta en una conversación con Mazón, entonces presidente de la institución provincial. La oposición pretendía saber en qué contexto se produjo esa idea, qué relación mantenían ambos, si habían hablado del caso tras estallar la investigación y si el expresidente de la Diputación debía comparecer también en la comisión.

Otro frente es el papel de Facpyme y la Cámara de Comercio. Baño intentó presentarse en la comisión como compareciente de Facpyme y no de la Cámara, pero la oposición recuerda que la entidad cameral también firmó convenios, entre ellos con el Ayuntamiento de Alicante. Las preguntas buscaban distinguir qué hizo cada organización, qué municipios firmaron convenios con una u otra, quién ejecutaba después los servicios y a quién se subcontrataba la gestión.

Nexo Retail concentraba buena parte del cuestionario. La oposición quería abordar la cronología de la empresa: las bases de la Diputación se aprobaron en mayo de 2022, Baño fue elegido presidente de la Cámara en junio, Nexo Retail se constituyó en julio y la resolución de ayudas llegó días después. La pregunta de fondo era cómo una sociedad recién creada, sin experiencia acreditada ni página web conocida, pudo estar operativa en pocas semanas, con proveedor tecnológico, propuesta comercial y capacidad para recibir contratos o canalizar trabajos vinculados a los bonos.

Eje central

El dinero es otro eje central. Las cuestiones apuntaban a la facturación de Nexo Retail, sus beneficios, los costes de gestión cargados en distintos municipios y la comparación con lo que habría supuesto contratar directamente la plataforma tecnológica BuyBono. También se pretendía preguntar por Proconsi, por la posible duplicidad de contratos en municipios como El Campello y por las diferencias de coste entre ayuntamientos que recurrieron a Nexo y otros que contrataron directamente el soporte tecnológico.

La oposición también quería entrar en posibles conflictos de interés. Entre las preguntas figuraban si Baño informó a Facpyme, a la Cámara o a los ayuntamientos de que era administrador único de Nexo Retail; si pidió algún informe interno sobre compatibilidad; si se abstuvo en decisiones relacionadas con los bonos; y si su posición simultánea en varias entidades le dio una ventaja respecto a otras empresas. Compromís pretendía incidir además en cuánto cobraba como administrador único de Nexo, qué ocurrió con los beneficios de la sociedad y si le pareció compatible presidir la Cámara y operar como empresario con administraciones públicas.

Las dudas alcanzam también a la protección de datos y la trazabilidad de las campañas. La oposición quería saber quién era responsable del tratamiento de datos, quién tenía acceso a la información de consumidores y comercios, si Nexo conservó bases de datos tras finalizar los programas y si se auditó el recorrido de los bonos emitidos, canjeados y pagados. También había preguntas sobre Alicante Gastronómica y sobre las memorias justificativas de sus subvenciones.

Documentación

A las preguntas sin respuesta se suma la documentación que el PSOE sigue reclamando. Los socialistas han pedido expedientes completos de las campañas de 2022, Navidad de 2022, 2023 y 2024; informes de Intervención, reparos, auditorías, comunicaciones entre Diputación, ayuntamientos, Cámara y Facpyme; relación detallada de pagos; documentación sobre plataformas tecnológicas; protección de datos; memorias justificativas; borradores, notas técnicas y documentos de trabajo. También reclaman a la Cámara y a Facpyme ingresos, gastos, subcontrataciones, convenios y personal asignado.

La investigación judicial, dirigida por el magistrado Francisco Javier de la Torre, se centra en la gestión de los bono comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, fue detenido el 13 de marzo y puesto después en libertad con cargos tras negarse a declarar. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

La comisión queda así con dos vacíos en paralelo: las preguntas que Baño no contestó y los documentos que la oposición asegura que aún necesita para reconstruir cómo se diseñó, canalizó, ejecutó y justificó el programa. Tras su comparecencia, el debate ya no gira solo sobre lo que dijo, sino sobre todo lo que evitó responder.

La comisión tenía previsto retomar sus trabajos este lunes, con la comparecencia de cuatro alcaldes socialistas citados por el PP, pero los regidores se han plantado y no acudirán a la convocatoria.