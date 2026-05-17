El gobierno de Barcala bate su récord con 45 inversiones de un solo euro en Alicante

Aunque la incorporación de partidas de un euro en el presupuesto municipal no es la tónica habitual para la financiación de proyectos, el gobierno municipal de Luis Barcala se ha aficionado a su uso en Alicante. En el presente mandato, el primero de los populares en solitario después de la desaparición de Ciudadanos, las cuentas municipales incorporaron seis inversiones dotadas con este importe en 2024 y catorce en el 2025. Sin embargo, la cifra se ha disparado hasta las 45 partidas para este año.

En concreto, el capítulo de inversiones para este año plantea destinar un total de 19 millones de euros a repartir entre 103 partidas. De todas ellas, cerca de la mitad cuentan con un solo euro de presupuesto inicial, por lo que su financiación tendrá que verse incrementada en futuras modificaciones de crédito.

Es el caso de la colocación de sombrajes en vías comerciales, un proyecto con el que se pretendía dotar de mayor confort a espacios como la avenida de la Constitución, pero que no estará listo a tiempo para este verano. En la misma situación se encuentra la creación de un nuevo parque canino, la reurbanización de la plaza de la Misericordia, en el barrio de San Antón, o la renovación del parque Lo Morant, cuyas obras (adjudicadas por 398.396 euros) llegaron a iniciarse durante el pasado mandato. En este grupo de proyectos necesitados de financiación se encuentra también la rehabilitación del mercado de Benalúa, la ampliación del centro de empleo y formación El Tossalet o la reurbanización de la plaza del Sol, conocida popularmente como Bola de Oro.

Del Ayuntamiento a la peatonalización

En la misma línea, la rehabilitación integral del Ayuntamiento, un plan que lleva en marcha desde hace prácticamente un lustro, también cuenta con solo un euro en las cuentas municipales. La redacción de dicho proyecto salió a concurso en 2021 y terminó siendo adjudicada por cerca de 100.000 euros y un plazo de seis meses. Sin embargo, pese a que la empresa responsable cumplió con el tiempo exigido para su elaboración, las obras no han llegado a licitarse. El último paso dado en este sentido ha sido la limitación del aforo en el interior del Consistorio «para garantizar la seguridad de todos los actos».

Incluso el gran anuncio del alcalde, Luis Barcala, de cara a las próximas elecciones municipales (a las que todavía no ha confirmado su candidatura) se encuentra pendiente de financiación: el proyecto «Alicante, nuevo centro». Un plan con el que el ejecutivo popular pretende peatonalizar la calle San Vicente, creando un eje cultural entre el ADDA, la Plaza de Toros y el futuro museo internacional de Las Cigarreras. Esta ambiciosa reurbanización todavía no cuenta con proyecto aprobado.

Otras obras incorporadas a las cuentas, pero que no podrán ejecutarse hasta que se les incremente su financiación prevista, son la renovación de la fuente de la plaza América, la restauración del paseo de Gómiz en la playa de El Postiguet, la ejecución de un Plan Integral en San Antón o la rehabilitación del polideportivo municipal de Carolinas.

Por ahora, el Ayuntamiento de Alicante ya ha lanzado la primera modificación del presupuesto municipal, aprobado definitivamente por el PP y Vox el pasado 26 de febrero, para llevar a cabo algunas de estas inversiones dotadas inicialmente con un euro. Se trata de proyectos como las obras de peatonalización en la plaza del Consistorio o la instalación de baños públicos autolimpiables en zonas turísticas. De los 3,5 millones de nuevos gastos, que también incluyen trabajos en barrios como Altozano o la isla de Tabarca, cerca de 1,3 millones se destinarán al pago de intereses de demora.