El gobierno de Barcala "borra" el quiosco-bar de la nueva plaza de la Montañeta en Alicante

Novedades en el anteproyecto de renovación de la plaza de la Montañeta. Después de revelar los primeros detalles y un render a principios de semana, este domingo el Ayuntamiento ha compartido más información y una nueva recreación digital de la futura plaza, en la que ya no hay lugar para el quiosco-bar inicialmente planteado y, en cambio, se habla expresamente de "la preinstalación del Belén", que hasta ahora se encontraba suprimido.

El anteproyecto, que también abarca la renovación del parking subterráneo, ha salido a exposición pública después de que este martes la Junta de Gobierno local diera el visto bueno al estudio de viabilidad económico-financiero. Sobre el tradicional Belén Social que monta la Asociación de Belenistas de Alicante, su presidente, Alejandro Cánovas, señala que llevan desde marzo solicitando información al Ayuntamiento y que finalmente será el miércoles el día en el que podrán reunirse con el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, para aclarar el encaje de la escena del nacimiento en la nueva plaza.

El Belén vuelve al plano

No obstante, y sin que todavía haya llegado a producirse ese encuentro, el gobierno municipal ha incorporado este domingo al Belén en la lista de elementos previstos en la renovada Montañeta. Por otra parte, el quiosco-bar, previsto junto a la pérgola, ha desaparecido del último render publicado, lo que deja un espacio libre para la caseta donde año tras año se monta el Belén.

Al respecto del servicio de hostelería, el vicealcalde, Manuel Villar, solo llegó a decir este martes que faltaba concretar la fórmula para su explotación, aunque preveía un procedimiento similar al llevado a cabo en la plaza del Músico Óscar Tordera Iñesta. Ya adelantó el alcalde, Luis Barcala, que lo presentado a principios de semana era un concepto básico y que el Ayuntamiento está abierto a incorporar modificaciones durante la fase de exposición pública.

Alicante inaugura el belén de la Montañeta / Pilar Cortés

Otro punto en el cual el gobierno municipal ha incidido es en la mejora de la conexión peatonal con la fachada recayente al edificio de la delegación de Hacienda y a la Parroquia Nuestra Señora de Gracia, lo que en su criterio favorecerá el tránsito con la calle Ángel Lozano. Como ya se había desvelado, se introduce un espacio de juegos infantiles y una nueva zona verde sobre parte del espacio actualmente ocupado por la fuente, al tiempo que se renovará la pérgola y el lucernario, todo con una inversión estimada en 2,5 millones de euros.

Esta intervención también tendrá efectos en el parking de la plaza, que mejorará sus condiciones de estacionamiento al ampliar el tamaño de las plazas. Actuación que se considera necesaria al haber aumentado el tamaño de los coches con respecto a los que circulaban cuando se construyó la instalación.

Las obras de modernización del aparcamiento subterráneo conlleva además la mejora de la impermeabilización para evitar filtraciones, cuyo origen reside en el estado de conservación de la plaza. En este sentido, y también para hacer sitio a nuevos elementos, se reducirá el espacio que ocupa la fuente.

Concurso público

Con la exposición pública del anteproyecto durante un mes, el Ayuntamiento avanza en los trámites previos de este expediente al objeto de poder sacarlo a concurso público y adjudicar la nueva concesión, para proceder a la ejecución de las actuaciones de renovación de la plaza y las instalaciones del aparcamiento subterráneo.

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El concejal De Juan ha comentado que la Corporación local sigue "dando pasos adelante para poder sacar a licitación esta actuación con la aprobación del estudio de viabilidad y el sometimiento a información pública del anteproyecto, avanzando hacia la licitación mediante concurso público".