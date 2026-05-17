La mujer de Alicante ingresada por sospecha de hantavirus da negativo en su cuarta PCR y podrá recibir visitas

Una nueva prueba PCR negativa. Ese ha sido el resultado de la mujer de Alicante ingresada por sospecha de hantavirus.

Aunque continuará con el seguimiento dentro del Hospital de Sant Joan, la paciente podrá entrar en régimen de visitas con las medidas adecuadas como por ejemplo la equipación de EPI, así lo determina el Ministerio de Sanidad.

El mismo centro hospitalario ha establecido un protocolo para aumentar la seguridad para llevar a cabo el inicio de estas visitas, únicamente de familiares de primer grado y a partir de este lunes con un horario restringido.

La quinta prueba PCR, a final de semana

La próxima extracción se realizará el próximo viernes 22 de mayo. Esta se remitirá de nuevo al Centro Nacional de Microbiología para su estudio como las anteriores pruebas.

La posibilidad de una cuarentena domiciliaria

La cuarentena de la joven de 32 años ingresada en el Hospital de Sant Joan, en Alicante, como contacto de seguimiento de hantavirus podrá prologarse hasta un máximo de 42 días. Los primeros 28 será hospitalaria pero después se planteará "si eso se puede transformar en una cuarentena domiciliaria, siempre y cuando todas y cada una de las pruebas vayan dando negativas".

Así lo ha declarado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha añadido que la misma medida se aplicará para la cuarentena de otra mujer en Barcelona que, como la alicantina, compartió avión con una de las fallecidas, y para los españoles que iban en el crucero MV Hondius que están aislados el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid. En el caso de las dos primeras, el plazo se cumplirá a finales de la próxima semana ya que el contacto se produjo el 25 de abril.

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Medidas de seguridad actuales

La paciente alicantina se encuentra en una habitación con presión negativa garantizando su aislamiento en una cápsula también de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, salvaguardando así la seguridad en todo momento.