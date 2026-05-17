Los muy queridos médicos rurales

Demetrio Poveda Segalerva (Murcia 1882-X). Era oculista como su padre Demetrio Poveda Molera, de Monóvar. Estuvo de médico en Murcia y en Alicante (Cruz Roja, Casa de Socorro), desplazándose en 1926 a Santa Cruz de Tenerife con su familia. Estaba casado con Matilde Fernández.

José Aznar Esteruelas (Zaragoza 1883- 1944). Licenciado en 1906. Después de trabajar por diferentes pueblos de Aragón, llegó a Alicante en 1917, siendo nombrado médico forense y de la prisión, cargo que le sirvió para denunciar el hacinamiento de los presos. Fue uno de los dos médicos que verificó la muerte de José Antonio Primo de Rivera, aunque evitó estar presente en el momento que se produjo. Estableció consulta en la calle Infanta 8 y luego en la Plaza Chapí, 4-1º. Con su esposa Isidora Vidaller Moreno tuvo cuatro hijos. Falleció siendo presidente del Colegio de Médicos de Alicante.

Demetrio Poveda Segalerva 1914 , junto a José Aznar Esteruelas y la notificación de traslado del médico Aznar en el Diario de Alicante 8-2-1929. / Imagen CVCH / Colegio de Médicos de Alicante /INFORMACIÓN

Ildefonso Ramón Borja (Alicante 1884- Orihuela 1936) La familia Ramón Borja forma parte de los industriales alicantinos de primeros del siglo XX. Fueron principalmente los hermanos José y Francisco Ramón Borja los que iniciaron el camino de una importante empresa dedicada a la fabricación de material cerámico, que perdura en la actualidad con el nombre de «Tejas Borja», aunque ahora ubicada en Liria, Valencia. Ildefonso será el noveno y penúltimo hijo del matrimonio de Tomás Ramón Gadea, jornalero, y Josefa Borja Pastor. Estableció en 1914 consulta privada en la calle Calderón de la Barca 19-1º, donde vivía con su padre, para enfermedades de piel, venéreas y sifilíticas. Casado con Amalia Ayala Zaragoza se trasladó en 1918 a San Fernando 36-1º y su consulta queda establecida en 1927 en esa misma calle en el número 34-2º. Fue concejal liberal conservador y monárquico. Llevado a Orihuela por las fuerzas republicanas fue asesinado el 19 de agosto de 1936.

El Día 25-10-1927. / INFORMACIÓN

Juan Albert Blasco (Játiva ca. 1884-X). Llega a Alicante sobre 1911, accede como médico honorario en 1912 en el Hospital Provincial y establece consulta de enfermedades de la infancia en la calle Canalejas 1 bajo (Casa Alberola). Activo escritor y conferenciante sobre temas médicos. Formó parte de la Junta del Colegio de Médicos como vocal en 1913. Estaba casado con Mercedes Diego Martínez.

Diario de Alicante 19-4-1920. / INFORMACIÓN

Eduardo Mangada Paul (Madrid 1884-1932). Una circunstancia fortuita le trajo a Alicante. En un sanatorio quirúrgico se encontró con un alicantino que le convenció para que se presentara a las oposiciones que se iban a celebrar para la Beneficencia Municipal. Su resultado en el examen fue brillante. Al principio de ejercer en Alicante se dedicó con preferencia a partos y enfermedades cardio-pulmonares, trabajando en el Dispensario Antituberculoso Municipal y en la Casa de Socorro, además de su consulta privada que tuvo otros emplazamientos (S. Fernando Letra B, Castaños 4 pral). Pero sus apetencias profesionales no eran esas. Se inclinaba a los estudios especulativos, propiamente de gabinete y laboratorio. Marchó a Madrid para hacer un cursillo de ampliación sobre microbiología y química y estableció un laboratorio particular en Alicante con gran éxito, que instaló después de anteriores emplazamientos, en la plaza Castelar 6. Se casó dos veces, la primera con Rosa Lahoz Ortiz y la segunda con la hermana de ésta, Enriqueta Lahoz Ortiz. Del primer matrimonio nacieron Eduardo Mangada Lahoz (Utiel 1908-1958) y Adolfo Mangada Lahoz (Alcocer 1910-X) y del segundo Enrique Mangada Lahoz (Alicante 1914-1933). Tanto Eduardo como Adolfo continuaron al frente del laboratorio abierto por su padre. Este último, que se casó con Elena Samain, de Valencia, también trabajó en la Casa de Socorro como médico honorario, el Dispensario de la Cruz Roja y en el Hospital Provincial.

Adolfo Mangada Paul 1914. / Imagen CVCH

Respetados y queridos

A lo largo del siglo XIX y principios del XX se fue consolidando la asistencia médica en todas las poblaciones. Por ley se obligó a los ayuntamientos a contratar para atender a sus pobres uno o varios médicos en función del número de los vecinos que tuviera. Esta obligación se extendió también a las partidas rurales del término. En poblaciones muy diseminadas esta labor se hizo crucial. En Galicia por ejemplo existen varios monumentos erigidos ensalzando la figura del médico rural. Un trabajo muy duro con frecuencia sin horario y donde se enfrentaba a todo tipo de curaciones. Decía además Pascual Pérez Martínez, decano de la Casa de Socorro, que en aquellos sitios donde el caciquismo era imperante, el médico perdía su independencia viéndose sometido a la voluntad de los poderes reales que gobernaban la población. Muchos de los que ocuparon estas plazas lo hicieron con la idea de que fueran el primer eslabón de su carrera profesional antes de establecerse en una capital de provincia, otros, normalmente oriundos de aquellas zonas, no dudaron en establecerse definitivamente o durante muchos años en ellas. Normalmente el médico era una de las personas mas respetadas y queridas del lugar. Y la prueba fehaciente es que el nombre de muchos facultativos rotulan sus calles, dan nombre a edificios y jardines, forman parte de sus monumentos y han sido honrados con títulos de hijos Predilectos o Adoptivos, como hemos visto anteriormente y como podemos observar nuevamente con los siguientes ejemplos:

A la izquierda, el monumento del Dr. Sapena en Castalla. A la derecha, Juan Bta. Chápuli Guardiola, Hijo Adoptivo de Sax. / INFORMACIÓN / Imagen CVCH

Juan Bautista Chápuli Guardiola (Alicante 1844-Sax 1897). Hijo Adoptivo de Sax.

Hijo Adoptivo de Sax. Francisco Boix. Suponemos se refiere a Francisco de Paula Boix Díaz (Mutxamel 1850 hijo del boticario Francisco Boix Llopis y Francisca Díaz Pérez). Calle en Villafranqueza, nombrado Hijo Predilecto de esa población.

Suponemos se refiere a Francisco de Paula Boix Díaz (Mutxamel 1850 hijo del boticario Francisco Boix Llopis y Francisca Díaz Pérez). Calle en Villafranqueza, nombrado Hijo Predilecto de esa población. Manuel Rogel Lebrés (Orihuela 1863- Orihuela 1923). Calle en Orihuela.

Calle en Orihuela. Vicente Soler Asensi (Orxeta 1874-Villafranqueza 1924). Calle en Villafranqueza y nombramiento Hijo Predilecto de Villafranqueza.

Calle en Villafranqueza y nombramiento Hijo Predilecto de Villafranqueza. Adolfo Sapena Escolano (Onil 1878-1930). Calle en Alicante. Hijo Adoptivo y monumento en Castalla

Calle en Alicante. Hijo Adoptivo y monumento en Castalla Vicente Alos Galiana. Calle en San Vicente del Raspeig. Su hijo Vicente Alos Aracil será tocólogo.

Calle en San Vicente del Raspeig. Su hijo Vicente Alos Aracil será tocólogo. Antonio Rico Jara (Monóvar 1901- Monóvar 1997). Calle y centro social a su nombre en Monóvar.

Balneario de Salinetas. / INFORMACIÓN

Los Balnearios

El uso de las aguas termales y minerales para mejorar la salud se puso muy de moda en el siglo XIX y tan ligado estaba este concepto a su utilización que se determinó como obligatorio para estos establecimientos, por Real Orden 29-6-1816, la presencia de un director médico. En la provincia de Alicante existía el Balneario de Busot, el Balneario de Nuestra Sra. de Orito de Monforte del Cid, el de Benimarfull y el Balneario de Salinetas en Novelda. Todos contaban, además de la zona de baños propiamente dicha con otras instalaciones para alojamiento y permanencia de las personas que allí acudían. Con el advenimiento del turismo se pretendió convertir estas instalaciones en centros de recreo y diversión, como fue el caso del Balneario de Busot, donde su dueño el Marqués del Bosch, haciendo una gran inversión económica, construyó en un lateral de las pequeñas y antiguas edificaciones existentes, un hotel de lujo con un restaurante regentado por afamados hosteleros, teatro, jardines, etc., rodeado de senderos que discurrían entre pinos y contenían placetas o miradores. Fue utilizado también como residencia invernal y muy visitado por la nobleza y personas acomodadas.

Balneario de Busot. / INFORMACIÓN

El personal médico contratado para estas instalaciones, será un elemento muy cambiante y estacional, pues son muchos los que pasarán por estos centros. En el Balneario de Busot, dada su importancia, el cargo será mas permanente.

He aquí algunos ejemplos que, por su conexión natalicia con la provincia o ejercicio profesional en la capital alicantina, se merecen señalar.

Balneario de Benimarfull. / INFORMACIÓN

Serafín Tahengua Castillo (1799-X). Estaba casado con Teresa Alcaraz, hija del médico titular de Alicante José Alcaraz Verdú a quien cubrió sus ausencias por enfermedad, nombrándole el Ayuntamiento titular entre 1831 y 1833. Posteriormente se trasladó a Novelda como médico contratado por esa villa. A la muerte de su suegro solicita ocupar la plaza vacante. En 1863 figura como médico del Balneario de Nuestra Señora de Orito en Monforte.

Recaredo Pérez Bernabéu (Monóvar 1848-Alhama de Murcia 1905), hijo de José y Rita. Fue médico titular de Guardamar y posteriormente del puerto de Torrevieja en 1875. Hay textos suyos sobre el Balneario de Villatoya (Albacete) en 1876 y de Graena (Granada) en 1879. Ejerció como director de Salinetas de Novelda desde 1880 hasta 1894, del que escribió «Monografía de las aguas clorurado-sódico-sulfurosas fuertes y atermales de Salinetas de Novelda» en 1885, premiada en la exposición de París. Pasó en 1895 a dirigir el Balneario de Alhama de Murcia, donde falleció en 1905. Su hermano José, también médico, sacó en ese mismo año patente (licencia fiscal anual) para ejercer en Monóvar. Su hermano José Pérez Bernabéu, algunos años mayor que él, sacó en ese mismo año patente (licencia fiscal anual), para ejercer la medicina en Monovar y falleció en 1918, cinco meses después que su hijo, Juan Pérez Rico que también será médico.

Juan Carrió Grifol (Novelda 1848- Orihuela 1905). Sus padres Juan Carrió y Rita Grifol se casaron en Orihuela y allí nacieron algunos de sus hijos, pero Juan y Mª Luisa nacerán en Novelda. Su matrimonio con Mª Remedios Pastor se concelebró en la población orcelitana en 1880. Profesionalmente lo vemos en el Balneario de Fortuna en 1871 y de Santa Ana (Valencia) en 1886, después en los de Benimarfull, que abandona para ocupar la plaza del Balneario de Busot en 1888-1904, regentada anteriormente por Joaquín Ruiz de Lope y Joaquín Fernández López 1838-1881. Marcha entonces a los Baños de Carlos III, de Trillo en Guadalajara, falleciendo poco después.

El Eco de la Provincia 28-6-1883. / INFORMACIÓN

Vicente Pérez Gomis (Alicante 1860- Madrid 1916). Aunque no se le conoce su vinculación con ninguno de los balnearios de la provincia, resulta interesante incluirle en este apartado ya que en 1883 estableció en la calle Princesa 6 (hoy Altamira) un establecimiento de Electroterapia e Hidroterapia, para curar diversas enfermedades mediante la electricidad y las aguas mineromedicinales, establecimiento singular para estar ubicado en el centro de la ciudad. Vicente Pérez Gomis era hijo del conocido maestro de obras Vicente Pérez Pérez, que construyó más de 170 edificios en Alicante entre los años 1844-1860 y Teresa Gomis Giner, naturales de la zona de la huerta alicantina, donde tenían propiedades en S. Juan y Muchamiel. De los cinco hijos nacidos, Vicente que fue el último será médico y se casará con Rosario Andreu Ribera, teniendo una prole muy numerosa. La familia tenía una finca en Bañeres “Villa Rosario” donde pasaban muchas temporadas. En Alicante vivieron en la Plaza de la Constitución (hoy Portal de Elche) esquina calle Bailén 2. Fue en 1883 cuando abre el citado establecimiento en la calle Princesa 6 y se publicita en la prensa local hasta 1886. En 1887 se acepta su propuesta de instalar en el Hospital Provincial de San Juan de Dios estos baños que estarían a su cargo.

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Francisco Javier Barrera Sánchez (Almoradí 1860-1912). Médico de la Beneficencia Municipal en la década de 1880. Con la adquisición de los Baños de Orito en 1898-1902 dedicó su actividad profesional a este balneario, siendo su director médico. También fue concejal del Ayuntamiento de Alicante durante algunos años. Se casó en 1887 con Juana Campos Carreras y en 1889 nació en Alicante su hijo Juan Bautista Barrera Campos.