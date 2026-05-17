El Sindicato de Estudiantes llama a vaciar las aulas en apoyo a la huelga indefinida docente

El Sindicato de Estudiantes ha llamado al alumnado de la Comunidad Valenciana a no acudir a clase mientras se mantenga la huelga indefinida del profesorado. La organización juvenil se suma así al pulso abierto por los docentes contra la Conselleria de Educación y pide a los estudiantes que participen activamente en las movilizaciones convocadas en defensa de la escuela pública.

El llamamiento llega tras una semana de protestas masivas en colegios e institutos, con especial incidencia en la provincia de Alicante, donde la huelga docente ha vaciado aulas, ha alterado el desarrollo normal del curso y ha obligado a reorganizar clases, patios, exámenes y pruebas de evaluación a solo un mes del final del calendario escolar.

Desde el sindicato estudiantil aseguran que la comunidad educativa vive un “levantamiento sin precedentes” y sostienen que los docentes están protagonizando “una batalla ejemplar en defensa de la educación pública y por unas condiciones de trabajo dignas”. En ese contexto, consideran que el alumnado no puede mantenerse al margen de una protesta que, según defienden, afecta directamente al futuro de los estudiantes.

Convocatoria de la huelga de estudiantes por el Sindicato de Estudiantes / Sindicato de Estudiantes

La organizacion ha convocado 18 de mayo una concentración frente a la Conselleria de Educación. La movilización se realizará a las 16:00h para defender el derecho de los estudiantes a una educación pública digna.

“Su lucha es nuestra lucha”

El comunicado del Sindicato de Estudiantes sitúa el origen del conflicto en el deterioro de la enseñanza pública y enumera problemas como las aulas masificadas, la falta de cobertura de bajas, los barracones, la falta de plazas de Formación Profesional, la ausencia de recursos materiales e informáticos o la reconstrucción pendiente en las zonas afectadas por la DANA.

La organización también critica con dureza la política educativa del Consell y acusa a la Conselleria de mostrar “desprecio por la escuela pública” mientras, según denuncia, favorece a quienes “hacen negocio con la educación”. En concreto, el sindicato reprocha a la consellera de Educación, Carmen Ortí, el apoyo económico destinado a centros vinculados al Opus Dei.

Profesores se visten de presos para protestar por los servicios mínimos de la huelga / Pilar Cortés

La consigna lanzada al alumnado es clara: no acudir a clase mientras dure la huelga indefinida, salvo en el caso de tener exámenes programados. El objetivo, según el Sindicato de Estudiantes, es “parar las clases por completo” y demostrar que los estudiantes están junto a sus docentes.

Una negociación abierta para intentar cerrar la crisis

El llamamiento estudiantil se produce mientras la Generalitat trata de cerrar un acuerdo con los sindicatos docentes para poner fin a una huelga indefinida que ha abierto una de las mayores crisis educativas de los últimos años en la Comunidad Valenciana.

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Tras cinco días de movilizaciones, la Conselleria de Educación ha convocado una nueva reunión con los representantes del profesorado con la intención de presentar una propuesta más completa. La Administración autonómica ya ha admitido que estudia mejorar la oferta salarial planteada inicialmente, que fue considerada insuficiente por los docentes.

La reivindicación del profesorado no se limita a los sueldos. Aunque los sindicatos reclaman recuperar poder adquisitivo, también exigen compromisos concretos para bajar ratios, aumentar plantillas, agilizar sustituciones, mejorar la atención al alumnado con necesidades especiales y dignificar las infraestructuras educativas.

En paralelo, el Sindicato pide organizar asambleas en los centros, coordinarse con los docentes y participar en todas las acciones previstas.

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Con esta llamada, la huelga indefinida del profesorado amplía su dimensión y pasa de ser un conflicto laboral a convertirse en una movilización más amplia de la comunidad educativa valenciana, con los estudiantes llamados a ocupar un papel activo en la presión al Consell.