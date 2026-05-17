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Un taxista de Alicante denuncia a otro por una agresión: "Me pegó un puñetazo y me escupió en la cara"

Los hechos se produjeron en la parada de la Plaza Puerta del Mar

Un taxista denuncia una agresión de un compañero en Alicante

Un taxista denuncia una agresión de un compañero en Alicante

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Era la mañana del 1 de mayo, Día del Trabajador, alrededor de las 11 horas, cuando el taxista Noureddine Ammouche, de 68 años, se encontraba en la parada de taxis de la Plaza Puerta del Mar, situada junto a la entrada principal del Hotel Meliá Alicante, cuando, según la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, fue agredido por otro compañero del sector. "Me pegó un puñetazo y me escupió en la cara", afirma el afectado.

El conductor ha denunciado ante la Policía Nacional haber sido víctima de esta agresión. Según la versión de Ammouche, los hechos ocurrieron mientras ambos se encontraban trabajando en la parada. El afectado explica que el conflicto se originó en el orden de recogida de clientes. "Él estaba el primero, había un coche entre nosotros, los compañeros me pitaron para que avanzase y él se quedó el primero en la carrera y cogió sus clientes que salían del hotel", relata.

Lesiones que presenta el taxista.

Lesiones que presenta el taxista. / PILAR CORTES

El taxista sostiene que, tras ayudar a los pasajeros a cargar el equipaje, este compañero se dirigió hacia él en actitud violenta. "Me dijo que no me quería ver más aquí. Me escupió y me pegó un puñetazo", afirma.

Cabestrillo

A partir de ahí, según su relato, el enfrentamiento escaló rápidamente. Ammouche, que porta cabestrillo y morados de diversa consideración en una de sus piernas fruto del altercado, asegura que intentó zafarse: "Yo salí y le di una patada para quitármelo de encima, pero me cogió la pierna y me hizo una llave. Me caí al suelo y al caer me luxé el hombro y estoy esperando operación", señala.

Los taxistas se manifiestan en Alicante y colapsan el centro de la ciudad

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En la denuncia presentada ante la Policía Nacional, el afectado añade que existen conflictos previos con el mismo conductor, al que acusa de insultarle de forma reiterada. Asimismo, Ammouche asegura que otros taxistas también han sufrido altercados y presentado quejas similares contra este compañero.

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Tras la trifulca, el taxista fue atendido en el Hospital de Sant Joan, donde, según recoge el parte médico, sufrió una luxación en el hombro izquierdo. El taxista se muestra preocupado, no solo por el tiempo que pueda estar de baja a la espera de una operación, según asegura, sino también por la posibilidad de que la agresión pueda repetirse.

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