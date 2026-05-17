Una granizada cubre de blanco el interior de Alicante

El interior de la provincia de Alicante ha vivido este domingo una tarde marcada por los chubascos tormentosos, el granizo y un ambiente mucho más frío de lo habitual para mediados de mayo. La imagen más llamativa se ha registrado en el port de Canalis, entre Onil y Banyeres de Mariola, donde una intensa granizada ha cubierto de blanco el paisaje en apenas unos minutos.

La escena ha sorprendido por la acumulación de granizo y por la temperatura registrada en el momento del vídeo, de solo 4ºC. La situación ha afectado sobre todo a zonas del interior y áreas montañosas, donde la inestabilidad ha sido más acusada durante la tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología había activado para este domingo el aviso amarillo por tormentas en el interior de la provincia de Alicante, con riesgo de chubascos localmente fuertes y posibilidad de granizo.

Lluvias destacadas en el interior alicantino

Hasta las 20.00 horas, los acumulados más destacados dentro de la provincia de Alicante se han concentrado en municipios del interior. Entre los registros de litro por metro cuadrado figuran:

Pinós, con 19,9l

Agres, con 16,4l

Tibi, con 14,4l

Ibi, con 14l

Petrer, con 13,4l

Millena, con 13,2l

Elda, con 12,2l

Agost, con 11,6l

Sax, con 11,4l

Alcoy, con 11l

Aunque los mayores acumulados de la tarde se han producido fuera de la provincia, el interior alicantino ha sido uno de los puntos donde el cambio de tiempo se ha dejado notar con más claridad. La lluvia ha llegado acompañada de tormenta en algunas zonas y de granizo en áreas altas, con un brusco descenso térmico en puntos de montaña.

En el litoral, la situación ha sido más estable. Alicante capital, Benidorm, Torrevieja o Dénia han quedado más al margen de los chubascos más intensos, aunque con cielos variables y ambiente fresco. La inestabilidad, sin embargo, no desaparece del todo: para este lunes se esperan de nuevo nubes de evolución en el interior y no se descartan chubascos ocasionales por la tarde con mayor probabilidad en las zonas montañosas de la provincia.

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La recomendación para las próximas horas es mantener la precaución en carreteras secundarias, puertos de montaña y zonas donde puedan repetirse tormentas con granizo, especialmente en comarcas del interior como l’Alcoià, el Comtat, el Alto Vinalopó y la Foia de Castalla.