El tiempo en Alicante: Aemet activa la alerta amarilla por tormentas en el interior de la provincia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para hoy, domingo 17 de mayo, un tiempo variable en la provincia de Alicante, con predominio de cielos poco nubosos o despejados en el litoral y nubosidad de evolución en zonas del interior. Las temperaturas continúan la tendencia de las jornadas anteriores.

Alerta amarilla por tormentas en el interior

Aemet ha activado un aviso amarillo por tormentas en el interior de la provincia de Alicante. El riesgo, considerado bajo, estará vigente entre las 14.00 y las 21.59 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Las tormentas podrán venir acompañadas de chubascos localmente fuertes, por lo que la inestabilidad será más acusada durante la tarde.

Alicante

Alicante tendrá hoy una jornada tranquila, con predominio de cielo poco nuboso y ambiente suave junto al mar. Las temperaturas se mantendrán contenidas, con valores agradables en las horas centrales. De cara al lunes, aumentará la posibilidad de intervalos nubosos y algún chubasco aislado, aunque la inestabilidad será más probable en el interior que en la capital. El termómetro se moverá entre los 13 y los 22 grados.

Elche

En Elche, el domingo comenzará con ambiente estable, aunque la nubosidad irá a más conforme avance la jornada. La previsión de Aemet apunta a una mayor probabilidad de lluvia durante la segunda mitad del día, con temperaturas entre los 12 y los 23 grados. El lunes se mantendrá el riesgo de chubascos por la tarde, con máxima cercana a los 25 grados y viento flojo a moderado de componente sur o sureste.

Benidorm

Benidorm afronta un domingo suave, con cielos poco nubosos y ambiente fresco en el litoral. La jornada será, en principio, más estable que en el interior, aunque el lunes no se descarta que la nubosidad aumente y pueda llegar algún chubasco débil o aislado. Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas alrededor de los 19 o 20 grados y mínimas en torno a los 14 o 16.

Elda

Elda será uno de los puntos donde habrá que estar más pendiente de la evolución del tiempo. Hoy se espera nubosidad de evolución en el interior, con ambiente fresco a primera hora y temperaturas más suaves durante el día. El lunes crecerá la inestabilidad por la tarde, con posibilidad de chubascos y tormentas ocasionales, en línea con la previsión de Aemet para el interior de la Comunidad Valenciana.

Torrevieja

Torrevieja tendrá hoy una jornada más estable que las zonas interiores, con predominio de claros y temperaturas suaves en el litoral sur. El lunes podría aumentar la nubosidad, aunque las lluvias, de producirse, serían más aisladas y menos intensas que en el interior. El viento será flojo en general, con brisas o intervalos moderados de componente marítima durante la tarde.

Orihuela

Orihuela vivirá un domingo variable, con ambiente suave y más nubosidad conforme avance el día. Para el lunes, la previsión apunta a una mayor inestabilidad durante la tarde, con posibilidad de chubascos ocasionales y tormenta, especialmente en áreas del interior o prelitoral. Las temperaturas seguirán siendo agradables, con máximas que rondarán los valores más altos de la provincia.

Alcoy

Alcoy concentrará buena parte de la inestabilidad prevista en la provincia. Hoy el cielo podrá alternar claros con nubes de evolución, en una jornada fresca a primera hora y más templada después. El lunes aumentará el riesgo de chubascos por la tarde, que podrían ir acompañados de tormenta, dentro del escenario previsto por Aemet para el interior de la Comunidad Valenciana.

Dénia

Dénia tendrá hoy un domingo suave en el litoral norte, con intervalos nubosos y temperaturas contenidas. La inestabilidad será menor que en el interior, aunque el lunes no se descarta que la nubosidad aumente y puedan llegar chubascos de forma aislada. El ambiente será fresco junto al mar, con viento flojo a moderado y predominio de componentes marítimas durante la tarde.

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Para el lunes

El lunes llega con un cambio de tendencia: Aemet prevé cielos poco nubosos al inicio, pero con nubosidad de evolución en el interior y chubascos ocasionales por la tarde. En el litoral alicantino, la lluvia será menos probable. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas se mantendrán sin grandes cambios, con Alicante capital entre 13 y 22 grados.