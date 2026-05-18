El 22 de mayo, Alicante celebra su nuevo ritmo frente al mar

El 22 de mayo, Alicante tiene una cita con una de las propuestas que mejor representa su nuevo momento gastronómico, social y mediterráneo. Béton Brut celebra su primer aniversario con una noche especial en el Puerto de Alicante, concebida para reunir gastronomía, música y experiencia en torno a un espacio que, en solo un año, ha contribuido a cambiar la forma de vivir la ciudad frente al mar.

El aniversario no se plantea como una fiesta más, sino como una celebración de este primer año de recorrido. Una noche para vivir el espacio completo, para reencontrarse con quienes ya lo han hecho suyo y para descubrirlo desde una propuesta creada especialmente para la ocasión, con la mejor gastronomía y la música de Jes Set o Catu, entre otras sorpresas.

La propuesta gastronómica será clave durante la noche. / .

La cita comenzará desde las 20:00 h. A partir de las 20:30 h, los asistentes podrán disfrutar de una cena cóctel especial de aniversario, cuyas entradas están disponibles a través de la web de Béton Brut y de la plataforma Fourvenues. La propuesta gastronómica será clave en la noche: una forma de iniciar la celebración desde la cocina antes de que el espacio cambie de ritmo y dé paso a la fiesta.

La propuesta gastronómica de Béton Brut sostiene buena parte de la identidad del espacio: una cocina mediterránea, actual y vinculada al producto, pensada para acompañar el ritmo del restaurante, elevar la experiencia y dar sentido a todo lo que ocurre alrededor de la mesa.

Además de la cena cóctel, quienes prefieran una experiencia más pausada podrán reservar mesa en el restaurante y cenar a la carta, coincidiendo con el reciente lanzamiento de la nueva propuesta gastronómica, una cocina que interpreta el Mediterráneo desde una mirada contemporánea.

A partir de las 22:30 h, la noche continuará con sesiones de DJ a cargo de Jes_Set, Catu, Dany Febrero y Vicente Buyo, en una celebración pensada para recorrer todos los ambientes de Béton Brut y condensar en una sola noche lo que el espacio ha significado durante este primer año: una nueva manera de quedar, cenar, brindar, escuchar música y vivir Alicante frente al mar.

La terraza de Béton Brut durante la inauguración el pasado año / .

El 22 de mayo no será únicamente el aniversario de un espacio gastronómico. Será una noche para celebrar cómo Alicante sigue creciendo como destino, cómo el Puerto se consolida como escenario de experiencias y cómo una ciudad con identidad propia puede seguir sumando nuevas formas de disfrutarse sin perder su esencia.

Impulsado por FORTY Group, Béton Brut nació como un concepto diferente en el Puerto de Alicante, un multiespacio capaz de integrar restaurante, terraza, eventos y rooftop en un mismo recorrido. Doce meses después, su propuesta ha logrado algo que no siempre es fácil en una ciudad con una fuerte identidad propia: conectar con los alicantinos y, al mismo tiempo, convertirse en una puerta de entrada para quienes llegan de fuera y encuentran aquí una manera distinta de entender el Mediterráneo.

Primer aniversario de Béton Brut

Fecha: Viernes, 22 de mayo

Cena cóctel: 20:30 h

Fiesta y DJ sessions: Desde las 22:30 h

Lugar: Béton Brut, Muelle 2, Puerto de Alicante

DJs: Jes_Set, Catu, Dany Febrero y Vicente Buyo

Venta de entradas: Web de Béton Brut y Fourvenues