Alicante aprueba cambios en el nuevo sector de La Albufereta y fecha las obras en 2027

El Ayuntamiento de Alicante avanza hacia el desarrollo del nuevo sector de la Albufereta, donde se plantea la construcción de mil viviendas, y plantea cambios urbanísticos para mejorar las vistas y ventilación de cuatro bloques residenciales de diez alturas.

La Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar este martes el proyecto de estudio de detalle para una de las manzanas del nuevo sector de la Albufereta, el PP 1/4. Con este trámite, se pretende avanzar en el desarrollo urbanístico de la zona donde se plantea un millar de viviendas, mediante la creación de una nueva calle y cambios en la disposición de cuatro edificios, mejorando sus vistas, ventilación y soleamiento. Ahora, el documento se expondrá al público antes de su aprobación definitiva.

Desde el Consistorio han insistido en que este estudio de detalle "no modifica la edificabilidad prevista en 2009", sino que "la reordena", pasando de una manzana "semicerrada" (como ocurre en las urbanizaciones tradicionales) a una configuración de volúmenes "exentos". De esta manera, se busca eliminar la "pantalla" que habría generado edificar de acuerdo con el planeamiento previo, y se consigue "mejorar la circulación de la brisa del mar", al programar el desarrollo de "bloques perpendiculares a la línea de costa".

Los cambios en la disposición de las edificaciones a desarrollar en La Albufereta. / INFORMACIÓN

Al respecto, se propone la construcción de cuatro edificios con una altura máxima de diez plantas, cuyo uso será residencial en las plantas altas y tanto residencial como terciario en los niveles inferiores. A su vez, los locales comerciales recaerán sobre las calles de mayor tráfico peatonal, generadas mediante la presente ordenación, intentando generar "una red de servicios y comercios de proximidad, necesaria para potenciar la vida del barrio".

En total, la superficie de la actuación propuesta para el desarrollo del sector Nueva Albufereta es de 128.087 metros cuadrados, con una edificabilidad estimada de 135.380 metros cuadrados, de los que 108.933 serán de uso residencial y 26.446 de uso terciario. Para ello, se prevé una inversión aproximada de 20 millones de euros y se estima que los trabajos de desarrollo podrán iniciarse en 2027.